Un juzgado investiga al presidente del Casino de Tenerife por agresión sexual

El presidente del Casino de Tenerife, Miguel Cabrera Pérez-Camacho, ha sido denunciado por un joven ante la Guardia Civil por una presunta agresión sexual cometida en su vivienda del municipio de Tacoronte el pasado 17 de octubre.

Según avanza 'El Día', los hechos se produjeron con motivo de una visita del joven al inmueble para firmar un convenio de prácticas con el bufete de Cabrera dado que estudia un máster de Abogacía y Procura en la Universidad de La Laguna (ULL), y un juzgado de La Laguna ha abierto diligencias.

El centro ya ha abierto una investigación interna y ha activado el protocolo para la detección, prevención y actuación en los supuestos de acoso sexual y acoso sexista a raíz de la denuncia del estudiante.

Miguel Cabrera ha remitido un comunicado a los socios del Casino en el que achaca los hechos a un “afán de venganza” de un “abogado sin escrúpulos” que fue despedido del despacho y que ha logrado “manipular a un incauto” para que le denuncie por agresión sexual.

“Nunca en mi vida he hecho semejantes cosas. No voy a hacerlo ahora a mis 69 años en los que me dedico a mi trabajo, al Casino y mis cuatro nietos”, recoge el texto.

En esa línea indica que con esa “difamación” trata de “manchar” su imagen como presidente por lo que anuncia que va a defender su “honor” y el del Casino ante los tribunales con todos los medios legales a su alcance.