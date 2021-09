Reabiertas al baño las dos playas de Granadilla que se habían cerrado por contaminación de la bacteria E.coli

El Ayuntamiento de Granadilla de Abona, en el sur de la isla de Tenerife, ha reabierto este domingo las playas Leocadio Machado, en El Médano, y Los Abrigos, después de analizar sus aguas y comprobar que los parámetros son correctos y son aptas para el baño.

El gobierno municipal cerró las playas el pasado viernes después de que la empresa adjudicataria del servicio de análisis del agua de las zonas de baño detectara un índice de contaminación del microbio Escherichia coli (E.coli) por encima del permitido.

Los resultados del contranálisis han confirmado que puede levantarse la prohibición de baño. El Ayuntamiento sostiene que la decisión de cerrar las playas se adoptó "por precaución".

Por otra parte, el Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife ha recomendado no bañarse en la playa de Las Gaviotas por la aparición de restos de hidrocarburos. También ha aparecido esta sustancia cerca de la cofradía de pescadores de Las Teresitas, en la capital, en Candelaria y Arafo.

Desde Salvamento Marítimo informaban este sábado de que se habían movilizado medios aéreos y marítimos para realizar una "vigilancia exhaustiva" y que apenas habían hallado contaminación en el mar. El origen del vertido, recalcan, "no está determinado".

Desde Salvamento detallan que el pasado 31 de agosto la embarcación Salvamar Tenerife detectó "alguna galleta esporádica" frente a Radazul, en concreto, tres bolas de piche. Se tomaron muestras y se remitieron al laboratorio para su análisis, sin que por ahora haya resultados. Al día siguiente, un avión del centro coordinador de emergencias 112 sobrevoló la zona y no detectó nada en el mar.

Los charcos de Los Silos, con peces muertos

El charco de Los Chochos (Los Silos), también en Tenerife, amaneció el sábado con decenas de peces muertos en la superficie. En declaraciones a este periódico, el organismo municipal afirma que el charco ha sufrido el “efecto pecera, a causa del calor y al no haber renovación con la pleamar del agua no había oxígeno y algunos peces aparecieron flotando”. Sin embargo, el Consistorio ha decidido tomar muestras del agua y mandarlas a analizar por si no se tratase de la hipótesis que hasta el momento se baraja.