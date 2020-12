Tenerife asume el 59% de los contagios registrados en Canarias en las últimas 24 horas, mientras el virus continúa creciendo en el resto del archipiélago

La Consejería de Sanidad del Gobierno de Canarias registra provisionalmente este miércoles 227 nuevos casos de coronavirus COVID-19 en Canarias, 134 de ellos en Tenerife. La isla asume el 59% de los contagios producidos en las últimas 24 horas en el Archipiélago, al tiempo en que el virus sigue creciendo en otros lugares, como Gran Canaria, que informa de 77 nuevos contagios.

El total de casos acumulados en Canarias es de 27.074 personas desde enero, Tenerife asume 13.349 de estos contagios. Tras ella, se encuentra Gran Canaria que cuenta con 10.578 (+77) acumulados; Lanzarote 1.581 (+9) acumulados, mientras que Fuerteventura se mantiene en 998 acumulados, ya que no registra casos nuevos en las últimas horas. Por su parte, La Palma tiene 296 casos acumulados (+7). La Gomera y El Hierro no apuntan ningún caso en las últimas 24 horas y sus acumulados se mantienen en 193 y 79, respectivamente.

Sanidad afirma que en las últimas 24 horas no se han notificado ni validado fallecimientos. Además, recuerda que estos datos son provisionales, pues el Centro Coordinador de Alertas y Emergencias no recepciona por parte de las Comunidades Autónomas información epidemiológica los fines de semana y festivos, por lo que no habrá comunicación de datos completos ni se actualizará la web de Grafcan estos días, sino estos datos provisionales que se revisarán y consolidarán según los protocolos. La actualización diaria volverá a estar activa el próximo lunes, 4 de enero.