Un juzgado abre diligencias previas tras una denuncia por presunta compra de votos en Arona

El Juzgado de Guardia número dos de Arona ha incoado diligencias previas para esclarecer una supuesta compra de votos en el municipio sureño. En la tarde de este pasado jueves, Coalición Canaria (CC), Partido Popular (PP) y Más por Arona presentaron una denuncia ante la Policía Nacional por un presunto caso de delito electoral.

La acusación se basa en una conversación de un grupo de Whatsapp privado de actividades deportivas, del que forma parte un cargo de confianza del alcalde, José Julián Mena, del PSOE, según informó el PP en un comunicado.

Los socialistas lamentaron “la campaña desesperada y sucia” de la oposición y exigieron una rectificación a los denunciantes. Añadieron que este periodo preelectoral se ha caracterizado por “los insultos, noticias falsas, acoso a los candidatos por parte de medios de comunicación de extrema derecha y acusaciones a familiares de dirigentes del partido”, todo ello ante “las malas previsiones electorales” para la oposición.

La autoridad judicial ha citado a los denunciantes para que presten declaración este próximo sábado 27 de mayo y, en base a esta declaración, se determinarán otras posibles diligencias. Mañana les informaré, no es necesario que me pregunten, será cuando acaben las diligencias programadas. Por otro lado, no se ha tomado ninguna medida cautelar y, de momento, ni se baraja la posibilidad ni lo ha solicitado nadie.