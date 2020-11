El Tribunal Supremo pide al Congreso suspender la inmunidad del diputado de Unidas Podemos Alberto Rodríguez

El magistrado de la Sala de lo Penal del Tribunal Supremo Antonio del Moral García acuerda elevar suplicatorio para suspender la inmunidad del diputado en las Cortes Generales Alberto Rodríguez Rodríguez (Unidas Podemos). Un suplicatorio es "un instrumento procesal por el que la autoridad judicial solicita permiso a una Cámara para actuar contra uno de sus miembros", teniendo en cuenta que los diputados y senadores gozan de un procedimiento judicial especial.

En el escrito emitido por el juez, el instructor de la Sala de lo Penal solicita a la Presidencia del Congreso de los Diputados la autorización para "proceder penalmente contra el aforado".

Precedentes

Los hechos de los que se acusa al diputado lagunero de Unidas Podemos Alberto Rodríguez datan de 2014. El Juzgado de Instrucción nº4 de San Cristóbal de La Laguna remitió al Supremo los testimonios en los que se acusa a Rodríguez de la comisión de presuntos delitos de atentado contra agentes de la autoridad y lesiones.

Según lo recogido por el Ministerio Fiscal en el informe presentado ante el Juzgado de Instrucción, el día 25 de enero de 2014 las autoridades competentes organizaron un dispositivo policial en el centro de La Laguna con motivo de la inauguración de la Catedral de Nuestra Señora de los Remedios, a la que iba a asistir el entonces Ministro de Cultura José Ignacio Wert (PP). El refuerzo de la vigilancia también se ordenó al tener conocimiento de que se había convocado una manifestación en contra de la LOMCE.

El contenido del escrito de acusación enviado en ese momento al Juzgado de Instrucción ha sido remitido por Antonio del Moral a la Presidencia del Congreso. El documento reza lo siguiente: "Sobre las 11.00 horas de ese día, un grupo de unas 500 personas que se reunieron tras el vallado, próximo a la Catedral y protegido por efectivos policiales, comenzaron a gritar "perros, hijos de puta", "quitaos de en medio, dejad a Wert en nuestras manos...". De acuerdo con este texto, durante el enfrentamiento entre manifestantes y agentes de la Policía, Alberto Rodríguez "propinó una patada a un agente de policía, quién sufrió traumatismo en un dedo de la mano derecha y contusión en la rodilla izquierda, requiriendo para su sanidad una única asistencia facultativa y cinco días durante los que no estuvo impedido para desarrollar sus actividades habituales".

Por su parte, Alberto Rodríguez afirmó el pasado mes de octubre, cuando fue llamado a declarar por el Supremo, que "en ningún caso cometí los hechos por los que se me investiga. Acudí a la manifestación, como miles de canarios y canarias a ejercer mis derechos democráticos de forma pacífica. Prueba de la contundencia de mis afirmaciones es que no fui ni detenido ni siquiera identificado por esos supuestos hechos en ningún momento. Gobiernos anteriores pretendieron criminalizar la protesta, pero no lo vamos a consentir".