Las temperaturas en Canarias comenzarán a descender tras alcanzarse este domingo los 44 grados en Gran Canaria

La ola de calor que afecta a Canarias desde el pasado jueves comenzará a remitir a partir de este próximo lunes, aunque de forma ligera puesto que podrían volver a registrarse temperaturas por encima de los 40 grados en momentos puntuales del día. Este lunes 14 de agosto, se podrán alcanzar los 35 o 37 grados en medianías de las islas de mayor relieve, especialmente las orientadas al sur y oeste. En dichas zonas de Gran Canaria podrían superarse los 38 grados.

El termómetro comenzará a sufrir un descenso moderado, pudiendo ser localmente más acusado en el caso de las máximas, especialmente en Lanzarote y Fuerteventura. Ocurrirá lo mismo con la calima, que será generalizada y afectará principalmente a zonas altas, pero tenderá a remitir ligeramente durante el día. Con respecto a las mínimas, superarán los 25 o los 27 grados de forma puntual en las islas de mayor relieve.

Todas las islas, a excepción de Fuerteventura y Lanzarote, estarán en aviso amarillo por calor, mientras que Gran Canaria estará en aviso naranja.

En general, los cielos este lunes serán poco nubosos o despejado, salvo por algunos intervalos de nubes bajas en litorales norte de las islas de mayor relieve a primeras y últimas horas del día.

Las temperaturas continuarán este martes en ligero o moderado descenso, dependiendo de las islas, según las previsiones de la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet). Aún así, se podrán alcanzar los 35 o los 37 grados en medianías de Gran Canaria orientadas al sur y oeste, mientras en puntos del sur de Fuerteventura se podrá llegar a los 32 o 34 grados.

La estación meteorológica de Tasarte, en el municipio de La Aldea de San Nicolás, ha vuelto a registrar la temperatura más alta de España este domingo con una máxima de 44,4 grados. El pasado sábado se registraron unas décimas más, 45,1 grados.

También repite posición la estación del Llano de Los Loros, en La Laguna, como la segunda temperatura más alta, con 43,9 grados, según ha informado la Agencia Estatal de Meteorología (AEMET).

En San Bartolomé de Tirajana el termómetro ha marcado 42,5 grados en la estación de Las Tirajanas y 41,7 grados en la de Lomo Pedro Alfonso.

También en Gran Canaria, en Agüimes se alcanzaron los 40,8 grados, y en La Gomera, Arure, con 40,7 grados, y La Dama-Vallehermoso, con 40,3, se han situado en el listado de las diez máximas más altas de la jornada de este domingo en todo el país.

