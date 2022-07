El calor seguirá este jueves en Canarias, donde podrán superarse los 37ºC

El calor seguirá este jueves en Canarias, donde las temperaturas máximas podrán superar los 37º C en el interior de Gran Canaria y en las medianías del sur y el oeste de La Gomera y El Hierro, según la Aemet.

Ola de calor en Canarias: ¿hasta cuándo seguirán las altas temperaturas?

En el mar habrá noreste 6 o 7 en costas sureste y noroeste, norte o noreste 4 o 5 en el resto. Fuerte marejada. En costa suroeste, variable 2 o 3 y rizada o marejadilla.

PREDICCIÓN POR ISLAS PARA ESTE JUEVES:

LANZAROTE

Predominio de cielos despejados con intervalos de nubes bajas a últimas horas en el litoral norte. Calima en altura. Temperaturas mínimas en ligero ascenso y máximas con pocos cambios, alcanzándose los 34 ºC en zonas de interior y de la costa sur. Viento del noreste con intervalos de fuerte y rachas ocasionales muy fuertes en la mitad sur por la tarde.

TEMPERATURAS MÍNIMAS Y MÁXIMAS PREVISTAS (°C):

Arrecife 23 33

FUERTEVENTURA

Predominio de cielos despejados con intervalos nubosos en la fachada norte de Jandía. Calima en altura. Temperaturas en ligero ascenso, más acusado en zonas de interior; se alcanzarán los 36 ºC en zonas de interior de la mitad sur. Viento del noreste con intervaln la vos de fuerte y rachas ocasionales muy fuertes en la mitad sur por la tarde, especialmente en la vertiente sur de Jandía.

TEMPERATURAS MÍNIMAS Y MÁXIMAS PREVISTAS (°C):

Puerto del Rosario 22 32

GRAN CANARIA

Cielos despejados con intervalos nubosos en el litoral norte a primeras y últimas horas. Calima afectando a medianías y cumbres. Temperaturas mínimas en ascenso, en especial en vertientes sur y oeste, donde no bajarán de los 27-28 ºC; máximas en ascenso en costas sur y con pocos cambios o en ligero descenso en el resto de zonas. En zonas de interior sur se alcanzarán los 37 ºC, no descartando que se alcancen los 34 ºC en medianías norte, mientras que en las zonas bajas de esta vertiente las máximas no superarán los 30 ºC. Viento del noreste, siendo fuerte con rachas muy fuertes en vertientes sureste y noroeste, en especial durante la segunda mitad del día; brisas en costas suroeste.

TEMPERATURAS MÍNIMAS Y MÁXIMAS PREVISTAS (°C):

Las Palmas de Gran Canaria 23 27

TENERIFE

Cielos despejados con intervalos nubosos en la franja litoral norte. Calima afectando a medianías y cumbres. Temperaturas mínimas en ascenso, siendo localmente notable en medianías orientadas al sur; máximas en ligero descenso en medianías norte y con pocos cambios o en ligero ascenso en el resto de vertientes. Se superarán los 34-35 ºC en medianías, y de forma más puntual en litorales del oeste, sur y este. Sólo en las zonas bajas del norte no subirán de los 30 ºC. Las mínimas en medianías del sur, este y oeste se mantendrán altas, apenas bajarán de los 25-26 ºC. Viento del noreste, fuerte con rachas muy fuertes en la vertiente sureste y el extremo noroeste, en especial durante la segunda mitad del día, predominando las brisas en costas oeste; en zonas altas, viento en general flojo de componente este.

TEMPERATURAS MÍNIMAS Y MÁXIMAS PREVISTAS (°C):

Santa Cruz de Tenerife 23 34

LA GOMERA

Cielos despejados con intervalos nubosos en el litoral norte. Calima afectando a medianías y cumbres. Temperaturas mínimas en ascenso, siendo localmente notable en la vertiente sur; máximas en ascenso en zonas bajas de la vertiente oeste y con pocos cambios o en ligero descenso en el resto de zonas, más acusado en cumbres. Se superarán los 34 ºC en medianías sur y oeste, donde localmente se podrían alcanzar los 37ºC. Viento del noreste, siendo fuerte con rachas muy fuertes en vertientes sureste y noroeste, en especial durante la segunda mitad del día; brisas en costas sur.

TEMPERATURAS MÍNIMAS Y MÁXIMAS PREVISTAS (°C):

San Sebastián de La Gomera 24 31

LA PALMA

Cielos despejados con intervalos nubosos en el litoral noreste a primeras y últimas horas. Calima afectando a medianías y cumbres. Temperaturas mínimas en ascenso, siendo localmente notable en la vertiente oeste; máximas en ascenso en zonas bajas de esta vertiente y con pocos cambios en el resto de zonas. Se alcanzarán o superarán los 34 ºC en la vertiente oeste, no descartándose en medianías este. Viento del noreste, fuerte con rachas muy fuertes en vertientes sureste y noroeste, en especial durante la segunda mitad del día, y con predominio de las brisas en costas oeste; en zonas altas, viento en general flojo de componente este.

TEMPERATURAS MÍNIMAS Y MÁXIMAS PREVISTAS (°C):

Santa Cruz de La Palma 22 29

EL HIERRO

Cielos despejados con intervalos nubosos en el litoral noreste. Calima afectando a medianías y cumbres. Temperaturas mínimas en ascenso, siendo localmente notable en vertientes orientadas al sur; máximas en ascenso en zonas bajas de la vertiente oeste y con pocos cambios o en ligero descenso en el resto de zonas. Se superarán los 34 ºC en medianías sur y oeste, donde localmente se podrían alcanzar los 37ºC. Viento del noreste, siendo fuerte con rachas muy fuertes en la vertiente este y el extremo noroeste, en especial durante la segunda mitad del día; brisas en costas oeste.

TEMPERATURAS MÍNIMAS Y MÁXIMAS PREVISTAS (°C):

Valverde 21 25