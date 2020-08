Absueltas dos ex altos cargos de Vivienda de Las Palmas de Gran Canaria acusadas de apropiarse de más de 300.000 euros

La Audiencia Provincial de Las Palmas ha absuelto a dos ex altos cargos del Ayuntamiento de la capital grancanaria acusadas de apropiarse de forma indebida de más de 300.000 euros del plan de reposición de viviendas de los barrios de El Polvorín y del Buque de Guerra.

En una sentencia notificada este martes a las partes, la Sección Segunda de este tribunal concluye que, tras la celebración del juicio en junio, no han quedado acreditados los hechos por los que fueron procesadas Yolanda Ventura y Dolores López, que durante la Alcaldía de Josefa Luzardo (2003-2007) ocuparon las plazas de directora municipal de gobierno y jefa de servicio de Vivienda, respectivamente.

La Fiscalía, representada por Evangelina Ríos, había pedido la absolución de las imputadas, para quienes los servicios jurídicos del Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria solicitaban una pena de seis años de prisión, además de la devolución de esos 324.214 euros sin justificar.

El tribunal, conformado por los magistrados Pilar Parejo, José Luis Goizueta y Mónica Herreras, reprocha al Consistorio capitalino haber promovido una acusación “voluntarista” con pruebas “sesgadas huérfanas de contenido jurídico penal”, según recoge el fallo publicado este martes por el periódico Canarias 7.

De la documental obrante en la causa y los testimonios recogidos durante la fase del juicio oral, la Sala no aprecia en la actuación de las acusadas ningún hecho punible ni que concertaran una estrategia para detraer fondos públicos en beneficio personal.

El Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria llevó el caso a la Fiscalía en 2008, tras detectar irregularidades contables en la comisión liquidadora del Patronato Francisco Franco en el periodo 2002-2006. En concreto, en 35 pagos sin justificar, realizados a través de cheques girados a una cuenta de la entidad Banca March que, según se afirmó en el juicio, se usaba para abonar alquileres y fianzas a los vecinos que tenían que ser desalojados de sus casas en los barrios de El Polvorín y del Buque de Guerra para poder desarrollar el plan de reposición de viviendas de estos barrios.

Durante sus comparecencias en la vista oral, las exresponsables de Vivienda negaron haberse quedado “con un solo euro” de esos fondos y afirmaron que ese dinero se destinó a familias con pocos recursos, aunque admitieron que la gestión fue “poco ortodoxa” y con menos rigor y medios que en la actualidad.

La Fiscalía sostuvo que no había pruebas de cargo para acusar a las ex altos cargos y reprochó al Ayuntamiento que no hubiera aportado a la causa la documentación requerida a pesar de las reiteradas peticiones que había cursado en este sentido.

Las defensas habían solicitado incluso que se condenara en costas al Consistorio capitalino ante lo que consideraban una acusación sin fundamento que ha tenido imputadas durante más de una década a López y Ventura, pero la Audiencia Provincial de Las Palmas ha denegado esta petición al reconocer la existencia de “ciertos hechos relevantes descritos en el escrito de acusación”, además de la desaparición de “una importante cantidad de dinero sin justificar”.