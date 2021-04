Un exalcalde y exdiputado autonómico del PP en Canarias, condenado a cuatro años de inhabilitación por manipular el censo electoral en 2011

La Sección Segunda de la Audiencia Provincial de Santa Cruz de Tenerife ha dictado este miércoles, in voce, la sentencia que condena al ex alcalde de Valverde, en El Hierro, y ex diputado autonómico del Partido Popular Agustín Padrón a cuatro años de inhabilitación.

La sentencia se ha dictado de conformidad, después de que Agustín Padrón haya reconocido su culpabilidad al haber manipulado el censo electoral mediante empadronamientos masivos e irregulares en vísperas de las elecciones de 2011.

Una funcionaria que comparecía en el mismo procedimiento igualmente ha reconocido su delito y ha sido condenada a dos años de prisión por prevaricación y falsedad documental; sin embargo, la condena ha quedado suspendida al carecer de antecedentes penales.

En este caso había un tercer acusado, al que se le ha impuesto una multa de doces meses por fraude electoral.

La conformidad se ha alcanzado en una vista preliminar al juicio que estaba previsto para el próximo 1 de junio, y que ya no va a celebrarse, tal y como han informado fuentes del Tribunal Superior de Justicia de Canarias (TSJC).