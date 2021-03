El juez pide al exconcejal socialista de La Laguna Javier Abreu las pruebas de su acusación de presiones en el caso Reparos

El exconcejal socialista de La Laguna Javier Abreu, que denunció en sede judicial haber sido objeto de presiones para condicionar su declaración como investigado en el conocido como caso Reparos, deberá entregar al juez que investiga su denuncia las pruebas de las llamadas que dice haber recibido en la víspera de su testimonio el pasado mes de noviembre ante la jueza instructora. Abreu señaló al entorno del hoy concejal Santiago Pérez, denunciante del caso Reparos, en el que aparecen implicados exalcaldes de esa ciudad como Fernando Clavijo (expresidente del Gobierno canario) o José Alberto Díaz, ambos de CC, además del propio Abreu, alcalde ocasional, por haber levantado reparos del interventor para ampliar la vigencia de contratos de servicios públicos sin título jurídico.

El juez titular del Juzgado de Instrucción número 1 de La Laguna, César Romero Pamparacuatro, tomó declaración este jueves a Javier Abreu en calidad de testigo, es decir, bajo promesa o juramento de decir verdad. Según adelantó la Cadena Ser, Pamparacuatro instó al exconcejal a presentar las pruebas que relacionarían a Santiago Pérez o a otras personas con un presunto caso de obstrucción a la Justicia. Abreu declaró a esa cadena de radio que esas pruebas serán depositadas en el juzgado esta semana y consistirían en el registro de llamadas recibidas en sus teléfonos fijo y móvil la noche antes de que fuera citado a declarar como investigado.

Preguntado Santiago Pérez por la existencia de esas llamadas a Abreu sugiriéndole una línea de declaración en su comparecencia ante la jueza que instruye el caso Reparos, el actual concejal de Urbanismo de La Laguna negó la mayor: no solo haber ejercido presión sobre el imputado, sino haberle llamado en los cuatro meses anteriores a ese momento en el que Abreu dice haber recibido su llamada. Por su parte, la abogada Sandra Rodríguez, también señalada por Abreu, ha preferido esperar a conocer con exactitud lo declarado por el denunciante para actuar penalmente contra él.

"Su señoría me ha pedido las pruebas y yo, encantado de la vida se las voy a entregar porque lo que quiero es que se sepa la verdad que es la que yo he contado. Nunca pensé que Santiago Pérez podía hacerme tanto daño y él sabe que yo he contado la verdad", señaló Abreu a la Ser tras su declaración ante el juez Romero Pamparacuatro.

En su entrevista, celebrada a la puerta de los juzgados, el denunciante se mostró especialmente dolido con el denunciante del caso Reparos, a pesar de que en la denuncia no se consigna ningún nombre sino una sucesión de decretos entre los que no se encontraban los firmados por Abreu en las pocas ocasiones en las que actuó como alcalde accidental.

Preguntado por los periodistas de la Ser si “a usted le va la vida en esto o le va a la abogada y al concejal Santiago Pérez”, Abreu contestó: “A ellos no se si les va la vida, a mí desde luego me han desgraciado la vida porque me han puesto en boca de todo el mundo en un asunto que no hay por dónde cogerlo; yo no sé si a ellos les va la vida, pero desde luego la fama sí les va”.

“No pensé que Santiago Pérez me pudiera hacer tanto daño”, dijo el denunciante especialmente compungido, para añadir que le bastaría con que Pérez “salga a decir que yo no he metido la mano en la lata del gofio”.

La denuncia de Santiago Pérez por el caso Reparos afecta a dos centenares de decretos de la alcaldía de La Laguna por los que se levantaban reparos de la Intervención municipal, fundamentalmente para prorrogar contratos de concursos vencidos que no se volvían a convocar. La investigación judicial alcanzó a varias personas, entre otras a Javier Abreu por haber firmado, en calidad de alcalde accidental, no más de tres decretos.