'El Mediador' se enfrenta a una ristra de querellas por sus acusaciones: una senadora del PSOE presenta la primera

'El Mediador' que da nombre a un presunto caso de corrupción en Canarias se enfrenta a una ristra de querellas por injurias y calumnias. La primera, de Olivia Delgado, senadora del PSOE por la isla de Tenerife, que ya ha emprendido acciones legales contra Marco Antonio Navarro Tacoronte por las “falsas” acusaciones que vertió contra ella en un medio local tras su puesta en libertad. Durante una entrevista en Canal 10, deslizó que la socialista había tenido algún tipo de participación en la trama y que había recibido incluso una cantidad de dinero.

El ministro del Interior reconoce que el caso Mediador "avergüenza y abochorna a todos"

Delgado ha presentado este lunes en el Juzgado de Primera Instancia de Güimar la solicitud para la celebración del acto de conciliación, el trámite previo a la interposición de la querella. La senadora sostiene que las manifestaciones realizadas por Navarro Tacoronte en la televisión son “rotundamente falsas” y atentan contra su honor familiar y profesional.

La también exalcaldesa de Arico niega haber mantenido una relación personal, “ni mucho menos sentimental”, con 'el Mediador', como sugirió el investigado en esa entrevista, así como haber cobrado cantidad alguna “de nadie” distinta a su sueldo como senadora.

El caso Mediador investiga una supuesta trama de extorsión a empresarios del sector primario y de las energías renovables para el cobro de comisiones a cambio de determinados favores. Tiene dos vertientes. En una de ellas aparece un general retirado de la Guardia Civil, Francisco Javier Espinosa Navas, el único de los investigados que ha ingresado en prisión provisional. Según las pesquisas, la trama captaba empresarios con expectativas de negocio en la Zona Especial Canaria (caracterizada por sus especiales beneficios fiscales) y les exigía el pago de determinadas cantidades de dinero, viajes y fiestas para la consecución de esos objetivos. Para ello, se valían de la capacidad de influencia del general, que fue jefe de la Comandancia de Las Palmas entre 2008 y 2012.

La segunda rama es la política e involucra a dos exdirigentes socialistas que están suspendidos de militancia. Se trata de Juan Bernardo Fuentes, exdiputado nacional, y su sobrino Taishet Fuentes, ex director general de Ganadería del Gobierno de Canarias, cargo en el que sustituyó a su tío y del que fue relegado el pasado verano por “pérdida de confianza” del presidente del Ejecutivo regional, Ángel Víctor Torres. Esta vertiente investiga los presuntos pagos de empresarios del sector ganadero y de productores de quesos a cambio de favores en la tramitación de expedientes.

'El Mediador', apodado así por ser la persona que establecía los contactos entre los empresarios, el general y los políticos, fue detenido el 14 de febrero y quedó en libertad con cargos dos días después tras prestar declaración ante la magistrada titular del Juzgado de Instrucción 4 de Santa Cruz de Tenerife, María de los Ángeles Lorenzo-Cáceres Farizo. Sus dos móviles guardaban las conversaciones, fotos, vídeos y documentos que destaparon la trama de forma casual, en el marco de otro procedimiento por una denuncia de estafa.

La pasada semana Navarro Tacoronte concedió entrevistas en diversos medios y trató de involucrar en el caso a personas que no están siendo investigadas. Es el caso de Olivia Delgado. En la entrevista en Canal 10, una televisión local del sur de Tenerife, Navarro Tacoronte dijo que la senadora había recibido “un sobre de mil euros en una mesa” para, supuestamente, defender en la Cámara Alta “el beneficio para los niños de tomar leche de vaca”. “Qué casualidad, tolón tolón, que en Canarias la consejera de Empleo dice lo mismo. Qué casualidad que Sanidad dice que la leche es saludable para los niños. Y que en Sanidad hay que poner queso de vaca”, manifestó.

En esa entrevista también sugirió que mantenía una relación estrecha con Delgado. Entre otras frases, pronunció: “Yo iba al Senado y desayunaba con ella en su despacho”, “¿Que yo la perseguía? No, mi amor. Usted venía en primera clase conmigo en Air Europa. Venías como la marquesa y se trató como la marquesa” o “Me negaste como pareja, me negaste como querido y me negaste ahora de lo inevitable”.

Como ya ha publicado este periódico, Delgado coincidió a finales de 2020 en un avión con Navarro Tacoronte, quien se presentó como miembro del equipo de José Antonio Valbuena, consejero de Transición Ecológica del Gobierno de Canarias, y le pidió el teléfono. La senadora lo recibió días después y mantuvo una conversación que define como “inocua” y que versó sobre “la crisis y la recuperación”. 'El Mediador' acudió a esa cita, que reclamó con insistencia, acompañado de otro hombre. La exalcaldesa de Arico sostiene que en ese encuentro sus interlocutores no le pidieron nada y que tampoco se comprometió a nada. Fue, según la senadora, su única reunión con Navarro Tacoronte, al que no volvió a cogerle el teléfono. La Consejería de Transición Ecológica ha negado cualquier vínculo con el intermediario.

En el acto previo a la querella, Delgado pide a 'el Mediador' que se retracte de sus afirmaciones.

Anuncios de querella

La de Olivia Delgado no será la única querella a la que deba enfrentarse Navarro Tacoronte por sus declaraciones. El presidente del Gobierno de Canarias, Ángel Víctor Torres, ya anunció acciones judiciales contra 'el Mediador' después de que este manifestara que el dirigente socialista era conocedor de la presunta trama de corrupción antes de que el caso estallase con las detenciones del pasado 14 de febrero.

Lo mismo dijo del presidente del Cabildo de Tenerife, el también socialista Pedro Martín, que este lunes ha anunciado otra querella contra 'el Mediador' para defender “su honor y reputación”. Martín ha señalado que se reunió en una ocasión con él en su despacho y que en ese encuentro solo se habló del entonces director insular de Deportes, Ángel Pérez, que había denunciado a Navarro Tacoronte por una presunta estafa relacionada con tarjetas de crédito, una causa que fue finalmente archivada pero que, casualmente, se sitúa en el origen del caso Mediador, ya que es en ese momento cuando se ponen a disposición de los investigadores los teléfonos móviles del intermediario y, en consecuencia, las pruebas.

Otro de los señalados por Navarro Tacoronte es el alcalde de Arona, José Julián Mena, que también ha asegurado este lunes que interpondrá una querella contra 'el Mediador' por las acusaciones “sin fundamento” vertidas contra él.