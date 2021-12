Orden de busca y captura contra el presunto cabecilla de la trama de prostitución 18 lovas

El titular del juzgado de instrucción número dos de Las Palmas de Gran Canaria, Rafael Passaro, ha dictado una orden de búsqueda y captura contra el presunto líder de la red de prostitución de menores en Gran Canaria conocida como 18 lovas, Agustín Alemán Barreto, alias Yino, tras no presentarse este lunes para prestar declaración en el juzgado, según adelanta El Confidencial y ha podido confirmar este periódico con fuentes judiciales.

Sin embargo, El Cierre Digital da una versión distinta: Yino asegura no haber recibido ninguna notificación sobre la apertura de las diligencias y que, además, que no tiene abogado, después de haber renunciado el viernes a la letrada que tenía asignada en el turno de oficio, la undécima representación desde que empezaron a tramitarse estas diligencias en 2016. Los demás investigados sí se presentaron al acto de indagatoria ante el juez, pero se acogieron a su derecho a no declarar.

El juez Passaro decidió el viernes dictar esta orden de busca y captura después de los acontecimientos vividos ese día en su juzgado protagonizados por el procesado Alemán Barreto, que se quejó en voz alta de sufrir una situación de indefensión por carecer de abogado y de que el último que le designó el turno de oficio declinara hacerse cargo de la defensa y del acto de declaración que iba a producirse este lunes por el escaso margen de tiempo para prepararse.

Yino, como se le conoce en la trama de las 18 lovas, lleva muchos meses publicando vídeos en redes sociales y haciendo declaraciones a medios de comunicación marginales en las que denuncia irregularidades en la instrucción, de la que han desaparecido dos imputados sin que el juez los haya mencionado en el auto de procesamiento y sin que la fiscal encargada de la causa haya recurrido su sobreseimiento.

El juez no dictó este auto de busca y captura pretendiendo el ingreso en prisión de Alemán Barreto, situación privativa de libertad que ya padeció al estallar la trama, sino para conminarle a presentarse ante su juzgado los días 1 y 15 de cada mes.

Según el auto de procesamiento dictado por el juez a principios de diciembre contra Yino y otras cinco personas, el supuesto proxeneta de menores las embaucaba “con halagos y regalos, dejándolas incluso la libertad de elegir a los clientes”, y se aseguraba “de obtener de ellas fotografías desnudas, para en un momento dado poder coaccionarlas con difundir las fotografías en caso de que surgieran desavenencias”.

Según el auto del juez, la captación de las jóvenes la hacía el principal inculpado primero “con objeto de ofrecerles trabajo de gogós, animadoras, etc., para después introducirlas en el mundo de la prostitución, y conseguir ampliar el número de chicas gracias a los contactos de estas con amigas de su círculo cercano”. El contacto se hacía a través de una supuesta agencia de modelos, gogós y azafatas llamada 18 lovas.

Yino, considerado por los investigadores el cabecilla de la trama, aumentaba la comisión que se llevaban las presuntas víctimas si mantenían sexo con él, por lo que se le atribuyen dos delitos de agresión sexual, uno con penetración y otro con violencia, nueve de incitación a la prostitución de menores de edad, 14 de prostitución de menores y dos de trato degradante.

Además de Yino, el juez dictó el auto de procesamiento contra Eugenio Hernández de León, Antonio D'Ascenzo, Domingo Hernández Tarajano, Emilio Cabrera Caballero y el empresario hotelero Eustasio López González.