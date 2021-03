La Asociación de Municipios Turísticos de Canarias rechaza que la patronal centre sus ataques en los ayuntamientos

La Asociación de Municipios Turísticos de Canarias (AMTC), que celebró Asamblea este martes en Guía de Isora, ha mostrado su rechazo a que la patronal turística centre sus ataques en los ayuntamientos. El presidente de la organización y alcalde de Adeje, José Miguel Rodríguez Fraga, explicó que “parte de la clave del éxito de lo que hagamos, del futuro que construyamos, tiene que ver mucho con las relaciones. En ese sentido, no parece el mejor camino que los empresarios se dediquen a atacar a los ayuntamientos. Lo que se ha dicho es injusto e incierto”, dijo.

“Los ayuntamientos estamos haciendo enormes esfuerzos rebajando impuestos en un panorama de caída de ingresos, un panorama que tiene que ver con la paralización que hemos tenido. Y en este escenario debemos mantener los servicios", añadió.

"No creemos que sea un buen mecanismo canalizar la frustración hacia el ayuntamiento. De esto tenemos que salir juntos y, después, seguir caminando juntos. Estoy convencido de que no es la postura de la mayoría del empresariado. Existe un empresariado solidario y comprometido", abundó Rodríguez Fraga.

El presidente de la AMTC recordó que los ayuntamientos no solo son turismo, pues deben atender otras necesidades. “Ahora mismo nos encontramos con gente que lo está pasando mal, que ha caído en la marginalidad y la vulnerabilidad. Nuestra obligación es atender a esas personas y a esas familias en un momento de importante reducción de ingresos. Y, por otra parte, debemos mantener nuestro personal”, recalcó.

Asimismo, lanzó una mano tendida a un diálogo constructivo —“tenemos argumentos razonables para ello”— e insistió en que “no debemos agravar la crisis”. Todos los ayuntamientos que componen la AMTC, señaló, están haciendo esfuerzos “y están dispuestos a seguir haciéndolos. Reconociendo que estamos viviendo una sucesión de etapas inciertas, algo que ha complicado el escenario. Repito, no es un buen mensaje para la sociedad canaria”, matizó.

En el mismo sentido, la vicepresidenta de la AMTC y alcaldesa de Mogán, Onalia Bueno García, pidió a los empresarios que “contrasten” la información que dan, “que para nada es cierta”. En el caso de su municipio, recordó que “no es cierto” lo que se ha visto publicando en los medios. “Hemos hecho un esfuerzo de seis millones de euros y hemos vuelto a rebajar la tasa de residuos sólidos: un hotel de 400 camas pagaría al año unos 6.000 euros. Entiendo que es algo asumible, pues lo contrario sería darse de baja de la actividad económica y no poder beneficiarse de los ERTE. No sabemos de dónde saca la patronal esos datos para arrojarlos a la opinión pública. Estamos dispuestos a hablar”, manifestó.

Josefa Mesa, alcaldesa de Guía de Isora, expresó el esfuerzo intenso que están haciendo los ayuntamientos respecto de las familias más vulnerables. “Debemos atender las demandas de los empresarios, pero también las de todos los sectores. Muchos de los municipios estamos consorciados, tomando medidas no solo de bonificaciones, sino, igualmente, de fraccionamiento y otras”, dijo.

“El esfuerzo es conjunto y en esa línea debemos seguir trabajando. Cada vez que hemos tenido ocasión, hemos contado a los empresarios todo esto con informes en la mano, de ahí que nos sorprenda tanto lo que se ha publicado”, abundó la regidora isorana.

En la asamblea de este martes se repasó, nuevamente, el estado del proyecto sobre Inteligencia Turística en el que viene trabajando desde hace meses, que supone una novedad en la forma de actuar de la AMTC para captar conjuntamente fondos procedentes de Europa que impulsarán la transición ecológica y digital. El trabajo que se está llevado a cabo en coordinación con el Gobierno de Canarias y el sector privado, informa la propia organización en una nota de prensa.

En este sentido, José Miguel Rodríguez Fraga explicó que “implementar las nuevas tecnologías como destinos turísticos es clave para la liberalización del turismo. Hemos vivido de un turismo muy cautivo de la ‘turoperación’, que, por otra parte, no deja de ser un actor importante. Pero las nuevas tecnologías están posibilitando un acceso más directo al visitante. Este es el camino para que los beneficios del turismo permeabilicen más en el territorio”, recordó.

“Estamos hablando de descarbonizar los destinos. La calidad seguirá siendo importante, pero no habrá calidad sin nuevas tecnologías, sin transición ecológica, sin capítulo verde. Tenemos proyectos conjuntos para todo eso y acceder a los fondos europeos. Eso tendrá como consecuencia fortalecer el empleo y dinamizar la economía. Sin olvidar las inversiones, claro está”, añadió el presidente de la AMTC. En este punto de la asamblea, la consultora contratada por la AMTC informó de la marcha del proyecto que está llevando a cabo para que pueda captar estos fondos.

Seguidamente, Onalia Bueno informó a los asistentes a la asamblea del resultado de la reunión mantenida la semana pasada por la junta directiva de la AMTC con el Gobierno de Canarias, centrada en el proyecto de apuesta por la descarbonización, la digitalización y la formación. La reunión que acabó con el compromiso del presidente de Canarias, Ángel Víctor Torres, de dar traslado a la ministra de Turismo, Reyes Maroto, de este plan, “pues podría tratarse de un proyecto piloto en España”, indicó la vicepresidenta de la organización.

En la Asamblea se presentó el proyecto Destination Health Acreditation, que la Universidad de La Laguna y el Instituto de Enfermedades Tropicales ha elaborado para el Ayuntamiento de Adeje, ofreciéndose al resto de miembros de la AMTC tomar parte en el mismo. En este sentido, José Miguel Rodríguez Fraga comentó que la vacunación es clave, “pues nos permitirá que se vuelva a ver movimientos. No olvidemos que el turismo es global, no solo dependerá de lo que hagamos nosotros. En cualquier caso, creo que estamos muy bien posicionados y entendemos que vendrá una buena época. Pero para llegar ahí, debemos resolver la raíz de este problema, que es sanitario. Hay que atacar al Covid, no a los ayuntamientos”, recalcó.