CC exige que el Gobierno canario haga pruebas PCR en destino para "salvar" el sector turístico

La diputada del Grupo Nacionalista Canario, Nereida Calero, ha reclamado este lunes al Gobierno de Canarias medidas inmediatas para defender sector turístico en Canarias, especialmente la implantación de los test de coronavirus en destino. “No sabemos a qué están esperando, si Aena no se los permite pues establezcan un punto de control en cualquier zona del territorio cerca de los aeropuertos”, ha dicho, según un comunicado de la formación.

Coalición Canaria ampara la estrategia de la patronal turística de poner contra las cuerdas a la Consejería de Turismo

Saber más

Dice que es "incomprensible" que “hayamos puesto nuestra esperanza en las decisiones de Europa y de España, y no se haya hecho nada como han hecho otros territorios, como Madeira, Grecia y Turquía, que sí han transmitido la seguridad de su destino”.

Durante una visita organizada por la patronal la semana pasada, Ashotel pidió unidad política y pruebas PCR. De lo contrario, “esperen mucha ruina y pobreza”, advirtió. Los líderes empresariales destacaron que las pruebas PCR a los turistas costarían al erario público 60 millones de euros mensuales, menos de un tercio del coste de los ERTE.

Calero critica que el presidente Ángel Víctor Torres no haya recibido a todas las patronales del sector, como denunciaron dichas organizaciones en la comisión parlamentaria que tuvo lugar hoy en el Parlamento de Canarias a solicitud del Grupo Nacionalista Canario.

Desde CC-PNC-AHI “no podemos sino mostrar nuestra más profunda decepción por la gestión turística que está llevando a cabo el Gobierno de Canarias, a través de una titular Yaiza Castilla, que ha generado unas expectativas que no ha logrado cumplir en esta crisis, ni en ninguna de las anteriores, ya que ni con la salida de Thomas Cook, ni con el cierre de bases de Ryanair, ha sido capaz de establecer medidas claras ni transmitir seguridad a nuestros mercados” dijo Calero.

Las críticas de los nacionalistas afectan a Casimiro Curbelo, líder de la Agrupación Socialista Gomera, al que pertenecen la consejera Yaiza Castilla y el presidente de la Comisión de Turismo del Parlamento.

Los nacionalistas sostienen que las políticas del gobierno han causado la reducción de conexiones del Reino Unido Polonia, Holanda y, previsiblemente, Alemania, con España, y con Canarias.

“Hemos sido muy respetuosos desde el inicio de la pandemia, intentando no usar esta desgracia para hacer política ni causar divisiones y más daño a la situación. Pero llegados a este punto, creo que el grito de alarma está más que justificado”, ha afirmado la parlamentaria.

La representante nacionalista destaca la importancia del sector para toda la economía y la sociedad de las Islas. “Si se hunde, la miseria nos llegara a todos, y no es que estemos ya en la UCI, nos están dejando morir los que tienen el deber de gestión, y si no están capacitados que den un paso atrás y cedan sus puestos; esto no es un juego”, advierte.

En este sentido, Calero denunció la gestión de la consejera de Turismo, incluyendo el cese de la gerente de Promotour y el vuelo seguro promocional organizado en colaboración con la Organización Mundial del Turismo.

Para Nereida Calero, un problema a la hora de abordar la debacle turística es que “parte de los grupos que están en el gobierno, en Canarias y en el Estado, no creen en el turismo, lo ven como un enemigo y padre de todos los males”.

Alberto Rodríguez, diputado en el Congreso de Unidas Podemos por la provincia de Santa Cruz de Tenerife, dijo, durante la visita organizada por Ashotel que “ahora es el momento clave para repensar el modelo de desarrollo en Canarias basado en el monocultivo del turismo, que nos hace muy dependientes del exterior y genera precariedad y paro para amplios sectores de la población”.

“No estamos en contra de la diversificar nuestra economía, pero no se hace poniendo a cero un sector del que viven miles de familias”, responde Calero. “Si esto llega a ocurrir los responsables serán los miembros del Gobierno de Canarias, que han desaprovechado la magnífica situación epidemiológica que tuvimos al principio, para crear un verdadero destino seguro que hoy está en riesgo por la falta de previsión en el control y prevención de rebrotes”, sentencia.