La consejera de Turismo de Canarias: “Si no luchamos contra el cambio climático, nuestra principal fuente de riqueza está en peligro”

¿El turismo realmente puede ser sostenible o es una cuestión de puro marketing de los hoteleros y de las instituciones? Con esta pregunta, Angy Galvín , directora de la edición local de Illes Balears de eldiario.es abría el segundo debate sobre la sostenibilidad en el turismo en el marco de la jornada de debate y reflexión dedicada al sector, celebrada Colegio Oficial de Arquitectos de Madrid. La primera que tomó la palabra para contestar fue la consejera de Turismo, Industria y Comercio, Yaiza Castilla. “El turismo tiene que ser sostenible sí o sí”, remarcó.

En las Islas, la actividad genera del 35% del PIB, del 40% del empleo directo e indirecto y el responsable del 36% de los ingresos tributarios para mantener servicios esenciales, como educación o sanidad, según expuso la consejera. Además, los principales atractivos para atraer turismo a las islas “son las bondades climatológicas durante todo el año” y el calentamiento global puede contribuir a la pérdida de todo ello si no se acometen acciones de mitigación.

De hecho, un estudio de la Consejería de Transición Ecológica del Ejecutivo regional ha advertido de que en la segunda mitad de este siglo pueden desaparecer el 50% de las playas de Canarias y el 10% de la población tendrá que ser reubicada como consecuencia del calentamiento global.

“Si no luchamos contra el cambio climático y no implementamos acciones sostenibles y compatibles con el ejercicio de turismo en Canarias, nuestra principal fuente de riqueza está en peligro”, insistió Castilla, recordando el cero turístico sufrido durante el confinamiento provocado por la pandemia de coronavirus, que demostró que “si no tenemos turismo en las Islas, el resto de los sector tampoco funcionan”.

Durante el debate, también participaron Ana Muñoz Llabrés, subdirectora General de Desarrollo y Sostenibilidad Turística del Ministerio de Industria, Comercio y Turismo, y Fernando Gallardo, analista del sector hotelero. Llabrés también compartió la opinión de la consejera del Gobierno canario de que hay que encaminarse hacia la sostenibilidad, aunque reconoció las dificultades para poder encaminarse a ello. “Es muy complejo, porque la actividad afecta a muchos otros subsectores”, señaló. También detalló los Planes de Sostenibilidad Turística, como una herramienta diseñada para cada uno de los destinos en España, pero elaborados en común.

Por su parte, Gallardo quiso hacer hincapié en poner en el centro “al dios turista”, porque “sin turistas no administraciones públicas de turismo, ni empresas, ni actividad”. Y más allá de la sostenibilidad, a la que considera “muy mitificada”, abogó por la tecnología para poder tener “orden dentro de algo que tiende al desorden”. En este sentido, detalló que los turistas “consumen, despilfarran, dejan la luz encendida...” y es algo difícil de controlar, pero si se consiguiera obtener los datos sobre sus comportamientos sería más sencillo.

“Tenemos que saber cuanto consume cada huésped. Pero al mismo tiempo, nos obligan a no conocer ese dato porque cada huésped es celoso de sus datos. Al final es esto es como ir al médico y que el paciente no diga lo que tiene”, añadió Gallardo.

La vivienda, un problema al que contribuye el turismo en las Islas sin ser el origen de sus males

Durante el debate, otro de los puntos que se trataron fue la influencia del turismo en la vivienda, especialmente en Canarias. Como ya hiciera el pasado martes en comisión parlamentaria, Castilla reivindicó que la actividad, aunque sí tiene impacto negativo, no es el origen ni el único de los causantes de los problemas de vivienda en las Islas.

La consejera quiso exponer “la realidad del Archipiélago” en este sentido, diferenciándola de otras autonomías como Illes Balears. “No tenemos sentimiento de turismofobia, no tenemos masificación porque tenemos un turismo abierto todo el año, más del 40% del territorio está protegido, el 36% del suelo es rústico no urbanizable y solo el 4% es de uso turístico”.

“¿Existe un problema de vivienda en Canarias?. Si. ¿El causante del problema es el turismo?. No. ¿El turismo tiene externalidades negativas que pueden afectar al incremento del precio de la vivienda? Sí. ¿Se puede mitigar? También. Pero no es el origen ni el único problema de la vivienda en Canarias”, detalló Castilla.

En este sentido, la consejera reiteró la importancia de “no demonizar la actividad turística, que además es lo que nos da de comer” y quiso poner el foco en que se trata de un problema transversal. “Es necesario que desarrollemos una política pública de vivienda, ejecutada correctamente. También una adecuada política de transporte público, porque la mayor parte de los trabajadores del sector turístico no quieren vivir en el mismo municipio donde se desarrollan su empleo”, reivindicó.

Sobre el alquiler vacacional, Castilla dijo que en las Islas se defiende esta actividad porque “es una parte más de la cadena de valor turística”. Además, subrayó que está reglada y debe cumplir con todas las cuestiones de legalidad. “Cierto es que tenemos el problema de las que no están legalizada y habría que modificar la regulación del alquiler vacacional acorde a las nuevas tendencias y nuevos problemas”.

Pero lo que sí negó rotundamente es que la compraventa de viviendas por extranjeros suponga un problema para la subida de los precios de las casa en las Islas. “Las que suelen comprar son viviendas de lujo, que por regla general la población local no es lo que compra”, dijo Castilla.

“El origen del problema no está en el turismo. ¿Hay una parte de contribución negativa? Sí. Pero hay muchos aspectos en el ámbito de la administración público donde tenemos que intervenir para regular una adecuada política de precios. Hay que enfocar donde está realmente el problema, que no es el turismo, son muchas cosas que hay que hacer y que no se han podido hacer. Hay que acometer acciones transversales y no enfocarse en que el turismo es el mal de todos los malos. En absoluto. Deberíamos estar agradecidos a que gracias que el turismo nació, nosotros pudimos progresar”.