El presidente del Gobierno de Canarias ve signos de recuperación en el turismo alemán que elige al Archipiélago

En presidente de Canarias, Ángel Víctor Torres, ha resaltado este martes en Fitur que las islas han terminado el año por encima de sus previsiones en el número de turistas, a pesar de la caída de los visitantes extranjeros, y que ya hay signos de recuperación en la afluencia de viajeros alemanes.



"Esperamos una recuperación del mercado alemán, porque la capacidad aérea desde Alemania ya programada para el próximo verano es de un 16 por ciento más", ha señalado Torres.



El presidente de Canarias ha participado esta tarde en la décima edición del foro de liderazgo turístico de Exceltur, donde ha compartido mesa redonda con sus homólogos de Baleares, Francina Armengol, y la Generalitat Valenciana, Ximo Puig.



Ángel Víctor Torres ha defendido en ese foro, celebrado en IFEMA, que unir el turismo y la lucha contra el cambio climático es fundamental porque "es el presente y el futuro".



"Si queremos un turismo de calidad, que persevere en el tiempo, que tenga en cuenta el planeta y que cuide el territorio fragmentado de las ocho islas de Canarias, tenemos que hacerlo con una conciencia medioambiental indiscutible", ha matizado.



Torres ha debatido con Armengol y Puig sobre las perspectivas del turismo para este año en la mesa redonda 'Potenciando la imagen y la competitividad regional del turismo en España'.



Canarias cerró el año 2019 con más de 15 millones de visitantes, "por encima de las previsiones", ha detallado el presidente autonómico.



En este sentido, Torres ha destacado que el turismo supone para Canarias "más del 30 % de su PIB, entre 15.000 y 17.000 millones de euros", y ha explicado que es clave que se mantenga en el año 2020 "para nuestra economía, para la creación de empleo y para la consistencia social y económica de Canarias".



Para el presidente, Canarias posee como un destino turístico un gran atractivo, pero es necesario "preservar la conectividad", ya que el archipiélago recibe al año "15 millones de turistas que llegan fundamentalmente por avión".



"Nuestras autopistas son el cielo, no hay manera de llegar a Canarias si no es por avión", ha enfatizado Torres.



Preguntado por el impacto que pueden tener sobre Canarias los planes de algunos países de elevar la carga fiscal al queroseno, por el impacto del tráfico aéreo en las emisiones de CO2, Torres ha recordado que esos países deberían recordar que los aviones son transportes colectivos y que la mayor parte de las emisiones de efecto invernadero "tiene que ver con el transporte terrestre".



Además, ha sugerido que se pueden articular fórmulas para que los turistas que llegan a Canarias en avión vean como se pone un valor económico a la huella de carbono de su viaje y se destina a financiar programas de reforestación.



En cuanto a las aspiraciones de Marruecos de aumentar el control de las aguas marítimas, ha explicado que “ni un solo milímetro de las aguas canarias van a ser tocadas por ningún otro país, porque aunque Marruecos pueda tomar esa decisión, no tiene ningún efecto sin el visto bueno del Gobierno de España”.



Torres ha trasladado a la ministra de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación, Arancha González Laya, la contundencia absoluta de Canarias sobre este tema.