Los sindicatos alertan de “bloqueo” en las contrataciones de Sanidad en Castilla-La Mancha y la Junta responde que es “falso”

Varias organizaciones sindicales de Castilla-La Mancha, empezando por CSIF, han alertado de la falta de contrataciones en el sector sanitario regional. De hecho, CSIF ha señalado que se ha realizado un “bloqueo” de contrataciones “por motivos de ejecución presupuestaria”, hasta, por lo menos, el 31 de diciembre. Esta “restrictiva política”, afirman, ha llevado a “graves dificultades” en “todas” las gerencias de atención sanitaria de la región.

Esto, después de un verano que, han señalado, fue “difícil” por contrataciones “insuficientes” durante el periodo vacacional. La presidenta de CSIF Sanidad de Castilla-La Mancha, Ana Isabel Fernández, ha tachado las medidas de “parches” que no “garantizan una correcta asistencia sanitaria” y que afecta a “todas las categorías y servicios”, con la excepción de Urgencias, UCI y quirófanos.

El sindicato realizó la denuncia el pasado 12 de septiembre y confía en que ayudará a que haya “más flexibilidad” en las contrataciones, aunque de “momento no lo hemos visto”. “La instrucción era que se llevaba a cabo una decisión política que atiende a la ejecución presupuestaria de 2024 del Gobierno de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha, que son medidas de contención del gasto hasta el 31 de diciembre del 2024. Esas fueron las palabras textuales”, explica Fernández en conversación con elDiarioclm.es.

El Servicio de Salud de Castilla-La Mancha ha asegurado a este medio que es “totalmente falso” que exista un bloqueo en las contrataciones y que estas seguirán produciéndose.

La sindicalista expone una situación de una compañera suya, con una baja que “se va a dilatar en el tiempo” y que “no se ha cubierto”. “Nos están quitando los días libres para que sustituyamos, para que vayamos cubriendo los huecos de esta persona”, afirma la profesional. Y así, otras situaciones, en las que se deniegan libres de día disposición, o excedencias que no se cubren, según relata.

“Están sobrecargando las plantillas de horas de trabajo y esto está generando que la gente se sienta mal, que tengan bajas. Entonces, no sabemos cómo va a quedar esto”, describe la profesional, que insiste en que la situación es la misma “en todas las provincias”. “Están prescindiendo del personal, no es que no haya. La situación es grave”, resalta Fernández.

CCOO pide que se “garantice” el mantenimiento del personal

Desde Comisiones Obreras han pedido este mismo miércoles a la Consejería de Hacienda, Administraciones Públicas y Transformación Digital de Castilla-La Mancha que autorice las “contrataciones necesarias” para cubrir plazas en el Servicio de Salud de Castilla-La Mancha. El sindicato ha coincidido en que el periodo estival fue “complicado”, precisamente por lo que aseguran es “falta de autorización administrativa para realizar contrataciones a la hora de sustituir a profesionales ausentes por motivo de vacaciones, situaciones de IT u otras contingencias”.

“Desde CCOO valoramos positivamente la apuesta que se viene realizando desde el año 2015 por el aumento de plantilla y su consolidación, pasando de los 25.000 profesionales de aquel año a los más de 36.000 con los que contamos en la actualidad. Sin embargo, la mejora de nuestro servicio de salud no se consigue solo con el aumento sin más del personal, sino con la garantía del mantenimiento presencial, de forma constante a lo largo de todo el año, de todos y todas las profesionales, tanto sanitarios como no sanitarios”, ha advertido la secretaria general de CCOO-Sanidad Castilla-La Mancha, Chelo Cuadra.

Cuadra añade que se deben autorizar contrataciones en “todos los servicios asistenciales” y “no solo de los que consideran esenciales como pueden ser la UCI o los quirófanos”. “Todos son esenciales porque todos tienen demanda asistencial, más aún en el periodo otoñal en el que aumenta considerablemente el número de pacientes, tanto en el ámbito hospitalario como en el de atención primaria. Un servicio público de salud no puede depender de la falta de previsión presupuestaria”, ha añadido la sindicalista.

UGT matiza las demandas de otros sindicatos

Desde UGT, el responsable regional de Sanidad, Fernando Peiró, matiza lo que señalan ambos sindicatos, y resalta que son informaciones que “no están contrastadas con ningún documento”. Peiró hace más bien referencia a un concurso de traslados que ha supuesto la entrada masiva de “muchos profesionales” con plazas en otros servicios de salud y que ahora han vuelto a Castilla-La Mancha. “Para las personas que cesan es negativo, pero el que tengamos una plantilla mayoritariamente ocupada por personal propietario, es bueno”, recalca.

Peiró sí concede que “desde antes del verano” las contrataciones que realice el Servicio regional de Salud tienen que “pasar antes por la consejería de Hacienda”. “Pero eso no significa que la contratación va a ser cero”, recalca.

Es un “grave riesgo” para la salud laboral

Por su parte, el Sindicato de Enfermería, SATSE, denunciaba que en la provincia de Ciudad Real las diferentes gerencias habían comunicado que no se iba a contratar a personal de enfermería, ni de fisioterapia y que esto afectaría tanto a hospitales como a atención primaria “hasta que finalice el año”. Desde el sindicato alertaban de que esta situación supone “un grave riesgo tanto para la salud laboral de los profesionales como para la calidad de la atención que se presta a los usuarios”.

Sara Oropesa, secretaria provincial de Satse Ciudad Real señala que los profesionales sanitarios están frustrados por la falta de previsión en la gestión en los centros sanitarios pues “las enfermeras se enfrentan a situaciones de estrés y ponen en riesgo su seguridad y la de los pacientes debido a la sobrecarga laboral derivada de esta política”. Por eso, pedían la “autorización de contratos para dar cobertura al cien por cien de las Incapacidades Temporales, reducciones de jornada, permisos, exceso de jornada, entre otras, puesto que, al disponer los centros sanitarios de plantillas muy ajustadas, cualquier incidencia supone un desequilibrio organizativo”.

“La falta de contratación y el consiguiente déficit de enfermeras y fisioterapeutas supone que los profesionales de enfermería que trabajan deben soportar la carga de esas enfermeras y fisioterapeutas que faltan, y que ese déficit repercute no solo en los profesionales, sino que produce un aumento de la mortalidad de los pacientes, tal y como demuestran numerosas investigaciones científicas”, ha denunciado el sindicato.