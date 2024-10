Las patronales turísticas canarias vuelven a rechazar la ecotasa, que ya aplican numerosos destinos de todo el mundo

Las patronales turísticas de Canarias han vuelto a rechazar este martes la posible implantación de una ecotasa o tasa por pernoctación hotelera a quienes visiten las islas, tal y como ha recoge la proposición de ley presentada el pasado miércoles por el Grupo Parlamentario Socialista en la cámara regional. La Asociación de Empresarios Turísticos de Fuerteventura (Asofuer); la Federación Turística de Lanzarote (FTL); la Federación de Empresarios de Hostelería y Turismo de Las Palmas (FEHT); y la Asociación Hotelera y Extrahotelera de Tenerife, La Palma, La Gomera y El Hierro (Ashotel) consideran “ineficaz” dicha propuesta y afirman que esta no reducirá el número de visitantes y supone “un castigo injustificado al turismo, como ha quedado demostrado”, según estas organizaciones, “en todos los territorios en los que se ha aplicado dicho impuesto, que solo restará competitividad al destino”.

Cabe señalar que el otro archipiélago español, Baleares, la aplica desde hace casi una década y, pese al cambio de gobierno que hubo en las pasadas elecciones, la medida se mantuvo, sin que se haya resentido el destino en cuanto a visitantes y recaudación. Las patronales canarias, sin embargo, siguen rechazándola pese a que su implantacióne está cada vez más extendida en otros destinos.

Respecto a la recaudación que se espera obtener con esa medida (unos 250 millones anuales según la propuesta socialista), las patronales insisten en la idea de que Canarias no tiene problemas de financiación, sino de “gestionar mejor los recursos que tiene, dado que ni siquiera ejecuta la totalidad de los impuestos que genera la actividad turística, que ascendieron a más de 3.400 millones anuales en 2023”.

“Un nuevo impuesto a la pernoctación no resulta útil como medida para gestionar los flujos turísticos, ni tampoco para abordar los auténticos déficits en infraestructuras que arrastra el Archipiélago y que no han dado respuesta al notable incremento de población de los últimos 25 años”, afirman. Sin embargo, hay que señalar que la implantación de una ecostasa no busca reducir el número de llegadas a las Islas, sino conseguir una financiación específica para partidas relacionadas con el turismo y que en la actualidad salen de los impuestos de los ciudadanos. En Baleares, por ejemplo, se utiliza, entre otras cosas, para minimizar el impacto generado por el turismo masivo, por ejemplo, costeando la limpieza y vigilancia de entornos protegidos, o mejorar las zonas turísticas, que actualmente se hace con otros impuestos, ya que el sector turístico canario es el que recibe más subvenciones por parte del Gobierno autonómico.

Las patronales señalan otro motivo para rechazarla: supondría generar “una clara situación de doble imposición a la actividad turística en las Islas, cuando precisamente se trata del sector de la economía que más contribuye a los ingresos públicos vía impuestos”. Esto ya ocurre con la tasa turística en Catalunya y Baleares, ya que allí también se suma el IVA, lo cual no supone ningún problema legal para estas comunidades.

Las patronales consideran de “muy dudosa legalidad” la posibilidad de que ese impuesto pueda cobrarse solo a los visitantes que no residen en Canarias, ya que la normativa europea no permite ninguna medida discriminatoria según la residencia del ciudadano de la UE. Por tanto, “también los residentes en las Islas se verían obligados a abonar dicha carga tributaria al alojarse en un establecimiento turístico de Canarias”.

Sin embargo, las patronales no aplican estos mismos argumentos para lo que denominan los “tesoros naturales” de las islas. Las organizaciones consideran que cobrar por acceder a estos lugares es una “cuestión diferente”. Una tasa con carácter finalista, consideran las patronales, puede incluso repercutir positivamente en la generación de empleo y en la mejora de los servicios de limpieza, seguridad y mantenimiento de estos lugares, y sería útil acompañada por otras medidas para gestionar correctamente el flujo de visitantes, medir el impacto sobre los espacios naturales y garantizar su óptimo estado de conservación.

El turismo en Canarias mueve hoy el citado 35,5% de la riqueza (PIB) de las Islas, genera el 40% del empleo directo y en impuestos se traduce en unos ingresos de 3.400 millones de euros. “Con esa cifra se puede pagar todo el presupuesto canario de Educación de este 2024 (2.373 millones), todos los servicios sociales (711 millones), la industria y energía (139 millones) y el acceso a la vivienda y fomento de la edificación (122) o más del 80% del presupuesto total de Sanidad (4.108 millones)”, afirma el comunicado de las patronales.

Cabe señalar que Canarias ostenta el segundo salario más bajo de España, el menor coste por empleado y una de las tasas de pobreza y exclusión social más altas del país.