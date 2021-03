El turismo canario afronta su segunda Semana Santa en pandemia con un 33% de su oferta y poca movilidad entre islas

Canarias afronta su segunda Semana Santa en pandemia con todos los esfuerzos concentrados en impedir la llegada de una cuarta ola y en acelerar la vacunación. El principal sector económico del Archipiélago, el turismo, trabaja con la vista puesta en el verano, pero un 33% de sus establecimientos se mantendrán abiertos para generar algo de actividad, fundamentalmente con la población local. La mala evolución de la pandemia en Europa, que vive un repunte de contagios, impide que se produzca una afluencia de visitantes a las Islas, pero hay ofertadas 92.114 plazas aéreas con el extranjero, un 76,3% menos que en 2019. Llama la atención el caso de Lufthansa, que oferta 35 vuelos con cuatro islas (Gran Canaria, Tenerife, Lanzarote y Fuerteventura) con salidas desde Múnich o Frankfurt, frente a los 11 que ofrecía hace dos años. Se trata de plazas que utilizarán turistas alemanes dispuestos a asumir la cuarentena impuesta a la vuelta ya que Canarias sigue en la lista de zonas a las que Alemania considera “de riesgo”.

Con el principal mercado del Archipiélago, Reino Unido, no se espera que se reanuden las conexiones hasta mediados de mayo como mínimo. Además, este país va a imponer duras sanciones económicas a quienes decidan viajar por turismo. En el caso de la Península se ha acordado restringir la movilidad y la máxima es evitar la dispersión de contagios por todo el territorio nacional. Con ese objetivo el Gobierno de Canarias también ha impuesto que solo se pueda viajar entre islas si existen una serie de motivos justificados, o en caso de no contar con justificación se pueda viajar presentando una prueba negativa de COVID-19 solo a la salida de la isla. Pese a que es posible presentar tanto una PCR como un test de antígenos (con precios que oscilan desde los 25 a los 140 euros), la medida ha generado cierta confusión en los aeropuertos y cancelaciones de reservas en los primeros días.

Las islas no capitalinas, más afectadas por las cancelaciones

El presidente de la Federación de Hostelería y Turismo de Las Palmas (FEHT), José María Mañaricúa, ya había advertido de que esta Semana Santa los establecimientos que se mantendrían abiertos recibirían fundamentalmente residentes de la propia isla, como es el caso del sur de Gran Canaria a donde tradicionalmente se dirigen los habitantes de la capital y el norte. Sin embargo, las islas no capitalinas sí que contaban con recibir visitantes de otras partes del Archipiélago. Tras el anuncio de las restricciones “se produjeron cancelaciones en masa”, señala la consejera de Turismo del Cabildo de El Hierro, Lucía Fuentes (PSOE), que recuerda que el verano pasado fue muy positivo para la isla ya que la población isleña se trasladó hasta allí para pasar sus vacaciones al “acumularse una serie de factores como que llevábamos meses sin contagios, que después nos mantuvimos con incidencia muy baja y por el éxito de la serie de televisión Hierro”. La isla tenía previsto cubrir estos días festivos unas 7.000 plazas (un 70% de su capacidad) pero ahora todo es incertidumbre ya que sus reservas son más difíciles de cuantificar al estar muy ligada a la vivienda vacacional y al turismo rural.

En La Palma, el turismo rural también se ha visto afectado. El presidente de la asociación Isla Bonita, Carlos Fernández, explica que, en cuanto se anunció el refuerzo de medidas, se pasó de tener un 85% de reservas en las casas rurales a un 40% de cara a los cuatro días festivos. Las aclaraciones que han llegado sobre la prueba negativa de COVID-19 (solo es necesaria a la ida y no al regreso al lugar de residencia) han vuelto a activar algunas reservas, pero no es comparable a la situación de hace unos días. No obstante, aclara que las restricciones son necesarias para impedir la propagación de contagios. “El sector del turismo rural está muy concienciado”, afirma. Según remarca, se trata de visitantes que se alojan en entornos que son regentados muchas veces por personas de mayor edad, más vulnerables a la COVID-19 y en pueblos donde además la edad media de los residentes también suele ser superior. Las medidas de contención del virus tampoco permiten disfrutar del astroturismo, otro de los fuertes de esta isla.

Fernández sí se muestra esperanzado con el nicho que suponen los teletrabajadores, que se encuentran moviéndose entre islas y que demandan también entornos rurales con buena conexión a Internet y con el hecho de que la pandemia ha puesto de relieve la importancia del turismo rural, alejado de la masificación y que fomenta las actividades que conecten con la naturaleza. Se trata de visitantes que el presidente de esta asociación de turismo rural asegura que ya estaban muy concienciados con el cambio climático, otra de las amenazas a las que se expone el turismo en las Islas.

Con cancelaciones también se ha encontrado el sector de la vivienda vacacional. La presidenta de ASCAV, Doris Borrego, señala que han venido incrementándose desde que se impuso la prueba negativa para viajar entre islas, pero su sector lo tiene claro “no podemos jugarnos el verano por una semana”. El gerente de Ashotel, Juan Pablo González, remarca también que estas cancelaciones en las islas no capitalinas se han producido por el sobrecoste que supone para las familias tener que presentar una prueba negativa de COVID, pero además considera que ha faltado “información”. “Quienes nos dedicamos a esto podemos tener claro los requisitos, pero el público general tiene dudas, y ante la duda hay miedo a quedarse después aislados, no regresar en tiempo y forma a sus domicilios, pues les genera inquietud y muchos deciden anular”, asegura. Por ello, hace un llamamiento a que “si hay que tomar medidas por criterios sanitarios se realicen con mayor antelación para que la población se pueda organizar y tomar la decisión de si se viaja o no porque, porque al final lo que se genera es una expectativa que no se ve cumplida”.

Lanzarote continúa mejorando la incidencia del virus tras semanas en nivel cuatro de alerta. Ahora se encuentra en nivel dos, pero su consejero de Promoción Turística, Ángel Vázquez (PP), recuerda que aún no se ha bajado de la incidencia de 50 casos por cada 100.000 habitantes e insiste en que “el turista solo viaja cuando hay confianza” y que desde el Cabildo se está estudiando los mercados emisores. En este sentido, apunta que ya se cuenta con datos que demuestran que “Lanzarote sigue siendo destino preferente”. La isla mantendrá abiertos estos días todos sus centros turísticos en Semana Santa aunque con aforo limitado para cumplir con las medidas anticovid y fundamentalmente para visitantes isleños.

Paradores al 65%

Por su parte, la previsión de ocupación en los Paradores Nacionales de las Islas es positiva, con un 65%. No obstante, hay dos de ellos que destacan por sus reservas y son los situados en las islas capitalinas, como el de Cruz de Tejeda, con un 87% de ocupación, y el de las Cañadas del Teide, con un 86% para las noches desde el viernes 26 de marzo hasta el 4 de abril. Los residentes se pueden beneficiar estos días de una tarifa especial mientras continúen vigentes las actuales restricciones de movilidad.

Ayudas hasta verano

La complicada Semana Santa llega con polémica, después de que la Comisión Europea pidiera a España “coherencia” en cuanto a las restricciones de viajes "visto que el riesgo de transmisión es similar para los viajes domésticos y transfronterizos”. El presidente Pedro Sánchez contestó que el Ejecutivo sigue las recomendaciones de Bruselas en las restricciones a viajes que aplica dentro y fuera de su frontera. También llega con la publicación del Gobierno estatal de ayudas al turismo, en la que Canarias será una de las grandes beneficiadas junto a Baleares. El sector también contará con 80 millones en ayudas del Ejecutivo regional a través del IBI. La esperanza es que en verano empiece a reanudarse el tráfico aéreo y vuelvan las conexiones con Reino Unido, aunque dependerá del avance de la vacuna y del control de la incidencia de contagios.