Vampiros y contrabandistas en la costa de Yorkshire: una visita al lugar donde nació el monstruo literario más importante de la historia

“Un gran estado de reverencia y temor sobrecogió a todos cuando vieron que el barco, como por milagro, había encontrado el puerto, ¡guiado solamente por las manos de un hombre muerto! Sin embargo, todo se llevó a cabo más rápidamente de lo que tardo en escribir estas palabras. La goleta no se detuvo, sino que, navegando velozmente a través del puerto, embistió en un banco de arena y grava lavado por muchas mareas y muchas tormentas, situado en la esquina sureste del muelle que sobresale bajo East Cliff, y que localmente es conocido como el muelle Tate Hill”. El recorte de prensa (del periódico The Dailygraph fechado el 8 de agosto e 1897) pegado en el diario personal de la señorita Mina Murray alude a la llegada al pequeño pueblo de Whitby (un pueblecito pesquero de la costa de Yorkshire a más de 300 kilómetros al norte de Londres) del Deméter. La goleta había partido del puerto de Varna (Mar Negro) el 20 de junio con 10 tripulantes a bordo y encalló en los bancos de arena de Tate Hill Pier con un hombre muerto, el capitán del navío, atado al timón.

Que Whitby sea el lugar donde recala el tétrico Deméter desde Rumanía no es una casualidad o un mero recurso literario. Aquí pasó un verano crucial Bram Stoker, el genio literario que convirtió una leyenda transilvana en uno de los mitos populares más importantes de la cultura contemporánea. Drácula es una novela fascinante. Y también es un buen punto de partida para planear un viaje por una de las regiones más salvajes y auténticas del Este de Europa (la impresionante Transilvania rumana). Dicen que cuando Stoker, acompañado por su esposa y su hijo, llegó al pueblo ya rondaba por su cabeza una historia protagonizada por el conde Wampyr. También dicen que el escritor leyó un libro en la biblioteca pública de la localidad sobre los príncipes de Valaquia y Moldavia. Y ahí surgió el personaje, Vlad Dracul. Y el marco geográfico transilvano en el que transcurre buena parte de la trama. Una biblioteca, por cierto, que ahora es un local de fish and chips…

La otra gran clave de la vinculación del pueblo con la obra de Bram Stoker es la Abadía de Whitby (Abbey Lane), una ruina imponente que no es de extrañar que inspirase al genial escritor y el cementerio de St. Mary’s Church. Los muros de Whitby Abbey llevan ahí 1.500 años dominando el pueblo con su silueta de arcos y columnas. Lo que vemos hoy es lo que quedó tras dos grandes destrucciones: la primera ordenada por Enrique VIII en 1540 en el proceso de desmantelamiento de las órdenes religiosas, y la segunda en 1914 cuando dos cruceros alemanes bombardearon la zona. Pero el edificio gótico sustituyó a un edificio anterior que ya tuvo lo suyo durante los ataques vikingos del siglo IX recibiendo la visita de dos ilustres: Ivar el Deshuesado y Uba, hijos del héroe nórdico Ragnar Lodbrock. Casi nada. Stoker se inspiró en este lugar para crear la imaginaria Abadía de Carfax, el lugar donde el conde fija su residencia en los alrededores de Londres. Dracula Experience (Marine Parade, 9) es mitad museo mitad barraca de feria, pero también es una experiencia divertida que te da muchas claves sobre la novela, el personaje y el papel de Whitby en la trama. 199 escalones (199 Steps) separan el pueblo de la abadía: por aquí subió una especie de perro enorme y negrísimo que saltó del Deméter nada más encallar. A la mañana siguiente los lugareños descubrieron varios animales destrozados a dentelladas. El conde había pisado suelo inglés.

Vampiros y marineros… Whitby y los pueblos que se apropian de los estuarios de la costa del condado de Yorkshire han vivido volcados hacia el mar. De todas las maneras posibles. Otro de los grandes ejes de su historia fue el contrabando y el saqueo de barcos naufragados. El Museo de Whitby (Pannett Park) tiene una de las colecciones marítimas más importantes del país centrando junto a los fósiles de dinosaurios y el azabache local (de los mejores del mundo) la gran parte del discurso expositivo. Y el mar también forjó grandes nombres de la navegación como el del capitán James Cook que si bien nació algo más al norte, aquí ejerció de aprendiz en un pequeño barco de pesca. El Museo Memorial James Cook (Grape Ln) recuerda esa vinculación del gran explorador de la Navy con el pueblo.

El tren de Pickering.- La envidiable pasión de los británicos por su patrimonio abarca todos y cada uno de los aspectos que conforman la historia del país. Y el tren es una de las claves que explican los últimos 200 años de las islas. El Tren de Whitby-Pickering (Windsor Terrace, sn) pertenece al sistema de ferrocarriles del North Yorkshire Moor Railways y ofrece la posibilidad de dar un paseo entre estas dos localidades en un viejo tren de vapor. La experiencia merece muchísimo la pena. El Goth Weekend de Whitby.- El primer fin de semana de noviembre, coincidiendo con la celebración del Día de todos los Santos, y el último de abril Whitby se convierte en la capital gótica de Inglaterra con un programa de actividades centradas en la vinculación del pueblo con la literatura de terror.

Robin Hood Bay, la costa de los contrabandistas.- Otra perla que, al igual que Whitby, tiene su propia saga literaria (una serie de novelas románticas de cierto éxito firmadas por la escritora Ruth Estévez –la Trilogía de Jiddy Vardy-). No se sabe muy bien el porqué del nombre de este lugar precioso: quizás sea por su vinculación histórica con el contrabando y la piratería porque el famosísimo bosque de Sherwood está bastante lejos de aquí. El pueblo se encajona en una trinchera (por la que discurre un arroyuelo) y crea un espacio de casas que se apiñan unas contra otras y parecen agarrarse de manera precaria para no caer al mar. Una pasada. El punto culminante de la población es The Old Coastguard Station (The Dock), una casa junto a un puerto tan escueto que apenas da para meter una cabina de teléfono. Desde ahí parten las callejuelas que suben y bajan comunicando todas las casas. La antigua residencia de la autoridad real en el pueblo hoy sirve como centro de interpretación donde se explora la ‘vida en el borde’, una manera de hablar de la relación de las gentes de este lugar con su mar.

Aquí apenas habrá un centenear de casas. Pues tres son centros culturales. A parte de la casa del guardacostas puedes visitar el Museo de Robinhodd Bay (Fisherhead), un centro artesanal hecho con mucho esfuerzo y entusiasmo en el que se hace un repaso al modo de vida tradicional del pueblo (con el contrabando ocupando un lugar fundamental), y el Yorkshire Coast Dinosaur and Fossil Museum (New Road), que permite conocer la riqueza paleontológica del área. Llegarse hasta Ravenscar.- Lo más evidente de este bonito punto de la costa al sur de Robin Hood Bay es la casona de Raven Hall, una antigua residencia palaciega reconvertida en hotel, pero aquí hay varios puntos de interés: una antigua torre de señales romana, una vieja fábrica de alumbres del siglo XVIII y una estación de radar de la Segunda Guerra Mundial.

El pueblo turístico de Scarborough y los acantilados de Bempton Cliffs.- El pueblo de Scarborough es la ‘meca’ turística de Yorkshire y uno de los destinos familiares más importantes de esta parte de la isla. Aún así es un lugar bonito de ver con algunas cosas destacadas para el viajero que va de paso. Del Castillo de Scarborough apenas quedan unas ruinas pero el lugar tiene su aquel con una historia que incluye ataques vikingos, rebeliones y grandes asedios en varias guerras civiles inglesas. Junto a los muros de la fortaleza está St, Mary’s Church, una bonita iglesia gótica con un cementerio con inquilina ilustre: Ana Bronte una de las célebres hermanas escritoras. Mucho más interés que Scarborough tiene Bempton Cliffs, unos acantilados costeros que entre los meses de abril y julio son una verdadera ciudad de aves marinas. Aquí puedes ver los míticos frailecillos, esas aves de los mares del norte.

