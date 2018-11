El Gran Canaria se reencuentra con la máxima competición europea con la intención de volver a sonreír

El Herbalife Gran Canaria recibirá este jueves en el Gran Canaria Arena (20.45 horas) al Anadolu Efes de Estambul en la sexta jornada de la Euroliga, en un encuentro en el que los jugadores de Salva Maldonado están muy necesitados de sumar la victoria para acabar así con una mala racha de resultados. Pese al caldeado ambiente que se vive en la isla por el mal inicio del conjunto grancanario tanto en la Liga Endesa como en la Euroliga, Maldonado ha asegurado este miércoles en rueda de prensa que personalmente no se siente "presionado", sino "ilusionado" en ayudar a ganar a sus pupilos.

En cualquier caso, Gran Canaria acumula ya tres derrotas consecutivas en el certamen continental, en el que únicamente suma un triunfo en cinco jornadas -Barcelona-, y tampoco atraviesa por un buen momento en la competición doméstica, lo que le ha llevado a situarse en la parte baja de la clasificación tras su derrota en la cancha del Baxi Manresa.

Por su parte, el equipo que entrena Ergin Ataman llegará a la isla con un balance de tres victorias y dos derrotas en la competición europea, y después de haber caído en la pasada jornada de un solo punto (81-80) en la pista del Olimpia Milán italiano.

El máximo anotador en ese encuentro fue el ala-pívot francés Adrien Moerman, con 23 puntos, mientras que otro de los jugadores a tener en cuenta del Efes Estambul será el pívot germano Tibor Pleiss, exValencia Basket, que intimida de forma considerable bajo los aros gracias a sus 2,21 metros.

De igual forma, tampoco pasa por alto otro de los pilares del conjunto otomano, caso del experimentado base francés Rodrigue Beaubois, también viejo conocido del conjunto grancanario tras militar las pasadas dos temporadas en las filas de Baskonia.

Una de las claves del encuentro de mañana pasará por la lucha en el rebote entre Pleiss y las 'torres' del Herbalife, Pasecniks -que está atravesando un buen momento de forma-, Balvin y Fischer, aunque este último ha perdido protagonismo en los partidos más recientes y, además, será duda para mañana por un golpe sufrido este miércoles en un hombro.

Por otra parte, cabe indicar que ambos conjuntos no se han medido nunca en una competición europea, ya que los únicos equipos turcos a los que se ha enfrentado el Gran Canaria en campañas precedentes son el Turk Telekom Ankara y el Tofas Bursa, en los años 2010 y 2011, respectivamente.

Una penitencia

El entrenador del Herbalife Gran Canaria, Salva Maldonado ha comentado que para su conjunto no debe ser "una penitencia" jugar la Euroliga, competición en la que lleva una sola victoria y cuatro derrotas. "El equipo está sereno y consciente de lo que hemos hecho y de dónde estamos. Intuíamos que no iba a ser fácil el camino y ahora estamos focalizados en el trabajo del día a día e intentando mantener la cabeza preparada para el próximo partido, porque esto no para".

El técnico del conjunto grancanario ha asegurado que pese a la mala racha de resultados que atraviesan, están con mucha motivación. "Tenemos las máximas ganas de jugar un buen partido, como ya hicimos en el último partido de esta competición en casa -CSKA Moscú-. Para nosotros no debe ser una penitencia jugar la Euroliga. Ahora viene el Efes y encantados de la vida, para ver cómo competimos ante ellos y si es posible jugar bien", ha indicado.

Maldonado también se ha referido a la posibilidad de ampliar la plantilla para afrontar con más garantías la Liga Endesa y la Euroliga. "No se trata tanto de pedir, sino que nosotros debemos estar pendientes de las contingencias que puedan suceder. Tenemos un jugador que no ha podido ni debutar aún por lesión (Luke Nelson) y otro que está con problemas (Luke Fischer), y esto desgasta un montón. Seguramente, deberemos oxigenar la plantilla", ha comentado.

El técnico ha reconocido que su conjunto debe mejorar su rendimiento fuera de la isla. "Es evidente que el equipo juega mejor en casa que fuera, donde hemos penalizado por la dificultad de los rivales o por los pesados viajes. Intentaremos seguir siendo fuertes en casa, y tratar de jugar mejor fuera y de una manera más continuada", ha señalado.



Maldonado también ha afirmado que su equipo disputará el partido de Euroliga mirando de reojo el encuentro de la Liga Endesa que afrontará este sábado ante Iberostar Tenerife. "Ya estamos entrenando cosas para ese partido y vamos a ver cómo llegamos físicamente. Tendremos que graduar los esfuerzos y eso no es fácil porque la realidad dice que hay que ganar los partidos, aunque la ventaja es que no tendremos que viajar antes de volver a jugar en casa", ha dicho.

El máximo responsable técnico del Herbalife sabe que de perder el derbi regional ante los tinerfeños alejaría mucho al 'Granca' de clasificarse para la Copa del Rey. "Nos alejaríamos de ese objetivo, pero tengo otros. La Copa se disputará en febrero y sería una tontería pensar ahora en la misma. Debemos pensar en afrontar el primer partido que tenemos y luego el siguiente y, así, sucesivamente, intentando mantener una buena línea", ha afirmado.

Maldonado ha reconocido que su equipo intuía que la temporada iba a ser especialmente dura. "Es algo que no nos coge de sorpresa. Tenemos algunos jugadores que no tienen madurez para este tipo de esfuerzos, con varios partidos en una misma semana, pero debemos afrontarlo, mirar adelante y ser positivos, aunque sabiendo que no somos mejores que ningún otro equipo de la Euroliga", ha manifestado.