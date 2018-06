Oriol Paulí: "Es un orgullo renovar con el Gran Canaria, espero estar muchos años más"

El alero catalán Oriol Paulí, que ha renovado por dos temporadas más con el Herbalife Gran Canaria, con lo que cumplirá seis campañas con el conjunto isleño, ha dicho que para él representa "un orgullo y una alegría" continuar en esta entidad, donde confía estar durante muchos años más.



"Renovar con el Herbalife Gran Canaria supone para mí un orgullo y una alegría muy grande, y después de estos cuatro años de trabajo y sacrificio, con momentos difíciles y otros muy buenos, estoy muy contento de recibir esta noticia", ha indicado en declaraciones facilitadas por el club.



El jugador, que puede actuar en varias posiciones, ha asegurado que intentará seguir progresando año a año, como ha hecho hasta ahora.



"Intentaré seguir mejorando poco a poco, como ha ocurrido en estos cuatro años. Cuando llegué tenía un contrato muy largo, pero yo me centré en ir creciendo y haciendo mejor las cosas día a día, y ahora mismo también tengo esa mentalidad. Todo el mundo sabe lo feliz que estoy en Gran Canaria, y ojalá pueda estar muchos años más", reiteró.



También ha vaticinado una temporada difícil, en la que el Herbalife Gran Canaria contará con un nuevo técnico tras la marcha de Luis Casimiro a Unicaja Málaga y se estrenará en la Euroliga.



"Ahora, con el cambio de entrenador, vamos a tener un año difícil, en el que habrá que trabajar duro. Cuando llegué a la isla nunca pensé que pudiésemos jugar la Euroliga, ni tampoco renovar después de cuatro años de grandes éxitos y de progresión constante, en los que creo que he ido creciendo como jugador", reconoce.



El jugador, que recientemente ha vuelto a ser convocado por la selección española que dirige Sergio Scariolo, ha insistido que está "muy orgulloso" de todo lo que ha logrado durante su estancia en el Herbalife Gran Canaria.



"Al igual que mi renovación en este club, las convocatorias con la selección me hacen creer en el trabajo que estoy haciendo y supone que esté muy orgulloso de todo lo que he hecho durante este tiempo. Creo que ir con la selección es una recompensa al trabajo y al sacrificio durante todo el año y me hace estar muy feliz", ha concluido.