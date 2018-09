Etxeberria: "La portería se nos hace de hockey y nos hacen daño con pistolas agua"

El entrenador del CD Tenerife, Joseba Etxeberria, ha asegurado este viernes, antes del entrenamiento vespertino, que su equipo de “área a área” está bien y llega mucho a tres cuartos de campo, pero la portería rival se les hace “de hockey” y los oponentes les “hacen daño con pistolas de agua”.



“Puede haber mala suerte, pero sería una excusa fácil”, ha afirmado el preparador, quien ha asegurado que su equipo no está “lejos de la victoria”, pero no están “acertados” de cara al gol y les “sale todo al revés”.



“Cuando se repite algo es porque algo pasa. Tenemos que analizarlo a nivel global”, ha comentado el técnico tras el comienzo sin victorias en los cinco primeros partidos, en los que siempre empezaron perdiendo.



Joseba Etxeberria ha afirmado que no les generan más ocasiones que a otros equipos, al tiempo que cambiarán lo que esté en sus manos para cambiar la dinámica, “sobre todo la puesta en escena”.



“Ir por detrás en el marcador siempre es un hándicap. Esta vez esperamos jugar con el marcador a favor, pero cuando algo se repite varias veces no es casualidad”, ha insistido el técnico, quien ha recalcado que tienen que “entrar muy concentrados e intensos”.



El entrenador vasco ha comentado que hablar “de finales en septiembre” no cree que “sea lo correcto”, aunque ha dicho que el partido de ante el Reus es “trascendental”.



Etxeberria ha afirmado que la preocupación “sería mayor” si el equipo no genera oportunidades y con poco le hacen daño, pero “esa no es la situación”, ya que en todos los partidos han fallado “ocasiones claras de gol”, por lo que esperan que “los de arriba cojan confianza”.



También ha relatado que espera un partido “de mucho ritmo e intensidad, de los que pasan cosas”, algo que, ha agregado, le viene bien al CD Tenerife porque cuenta “con gente de calidad por dentro y por fuera”.



“Queremos un juego muy rápido, con pausa nos incomoda más”, ha recalcado.



Etxeberria ha advertido que el Reus viene de ganar en Pamplona y de hacer “muy buen partido en Elche, ganando con contundencia”.