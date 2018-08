La UD Las Palmas se reencuentra con la Segunda División con la visita de un modesto Reus plagado de bajas

UD Las Palmas y Reus se medirán este domingo en el Estadio de Gran Canaria (21 horas) en la primera jornada de la Liga 1/2/3 de Segunda División, un choque que mide a uno de los favoritos al ascenso como el cuadro grancanario, en plena reconstrucción, ante un rival catalán que aspira a la permanencia y que tendrá numerosas bajas al no haber inscrito a tiempo a varios de sus futbolistas.



Para el equipo isleño supondrá el indeseado reencuentro con la categoría de plata tres años después, con un plantel profundamente renovada en todas sus líneas con respecto a la que consumó el pasado mes de abril el descenso desde LaLiga Santander.



Con catorce fichajes realizados -el más reciente Maikel Mesa, quien será presentado el mismo domingo- y tres más por llegar, también es novedad en el banquillo el preparador andaluz Manolo Jiménez, que regresa a la competición española y no ha ocultado malestar por la tardía llegada de los refuerzos.



El técnico sevillano ha reconocido que no ascender a Primera sería un "fracaso", lo que añade aún más presión a un equipo que parte como uno de los firmes candidatos al retorno a la elite nacional.



Para el estreno liguero en Segunda, Jiménez no podrá contar con el argentino Sergio Araujo, lesionado, ni probablemente con el atacante Tanausú Domínguez 'Tana', también con problemas físicos.



El entrenador andaluz probablemente opte por el once inicial más repetido en la pretemporada, con la referida ausencia de Araujo y la baja definitiva de Vicente Gómez, traspasado este viernes al Deportivo de La Coruña, uno de los teóricos rivales por el ascenso.



El Reus Deportiu comienza la temporada con problemas serios y viaja en cuadro a Gran Canaria. El conjunto tarraconense no ha podido inscribir a todos los jugadores en el campeonato liguero y viaja en cuadro a territorio canario.



El hecho es que el Reus podría tener que tirar de algunos jugadores del filial o del juvenil para completar la convocatoria de dieciocho futbolistas, ya que cuenta con tres bajas adicionales por situaciones habituales.



Además, el central Jesús Olmo no podrá actuar porque tendrá que cumplir un partido de sanción que arrastraba de la temporada pasada, y Ricardo Vaz y David Querol, ambos extremos diestros, están lesionados.



El de este domingo será el primer partido como primer entrenador del Reus de Xavi Bartolo tras pasar una campaña como ayudante de Artiz López Garai, que inicia un nueva aventura en el Numancia.







- Alineaciones probables:



Las Palmas: Raúl Fernández; Álvaro Lemos, David García, Cala, Dani Castellano; Javi Castellano, Ruiz de Galarreta; Momo, Rafa Mir, Fidel; y Rubén Castro.



Reus: Edgar Badia; Bastos, Olmo, Catena, Guerrero; Mario Ortiz, Gus Ledes, Juan Domíínguez; Fran Carbia, Linares y Yoda.



Árbitro: Milla Alvéndiz (Comité Andaluz).



Estadio: Gran Canaria.



Hora: 21.00.