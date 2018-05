El presidente de la RFEVB carga contra el del CV Vecindario: "Intenta justificar sus fracasos culpando a los demás"

El presidente de la Real Federación Española de Voleibol, Agustín Martín, ha dicho que su homólogo en el CV 7 Islas Vecindario, Paco Sánchez Jover, es un ejemplo de un voleibol de confrontación que nadie quiere y ha añadido que intenta justificar sus fracasos culpando a los demás.



Sánchez Jover, uno de los mejores jugadores en la historia del voleibol nacional, manifestó en 2016 que Agustín Martín ni cree en este deporte, ni le gusta ni lucha por él.



En tal sentido, el presidente de la Federación Española, ha respondido con rotundidad.



"El señor Paco Sánchez Jover es claramente un ejemplo de un voleibol que ya nadie quiere, que es un voleibol muy arcaico, que busca la confrontación sistemáticamente. Él tiene que preocuparse de llenar su pabellón y no de mandar imágenes con el pabellón vacío", ha indicado.



El presidente federativo considera que Sánchez Jover intentó con sus declaraciones ocultar su fracaso al frente de la entidad deportiva del municipio de Santa Lucía de Tirajana.



"Creo que ese tipo de actitudes, intentando justificar fracasos propios echando la culpa a los demás, es lo que le hace daño al deporte, y en este caso al voleibol. Él sabrá por qué dijo eso, pero no es cierto", ha comentado.



Martín, que ha presentado este martes en Gran Canaria la I Copa de España de vóley playa, también ha evaluado el momento actual que vive el voleibol nacional.



"Estamos en una situación de zig-zag, porque España ha atravesado un periodo de crisis tremendo, que ha repercutido sobre todos los sectores y de manera especial en el deporte. Si a esto añadimos que el voleibol en España experimentó un crecimiento prodigioso en los años 2006 y 2007, esa caída se ha notado en los clubes de División de Honor", ha asegurado.



Al respecto, el dirigente ha señalado que se aprovechó la etapa de crisis económica para fortalecer el número de licencias.



"Hemos crecido en estos años un 39%, por lo que probablemente hayamos sido el deporte que más haya aumentado en licencias en la base. Ahora intentamos recuperar el espacio perdido, realizando grandes eventos", ha indicado.



Martín ha reconocido que las selecciones nacionales tardarán aún en alcanzar la relevancia obtenida en el pasado, recordando en tal sentido que en categoría masculina se ganó el Campeonato de Europa en 2007, y por otro lado ha justificado el hecho de que muchos jugadores españoles actúen en el extranjero.



"Tenemos jugadores profesionales que si no cobran se tienen que ir a buscar el pan de sus hijos a donde sea. En España hemos perdido el nivel económico que teníamos entre 2004 y 2008 y costará recuperarlo, porque no depende exclusivamente del voleibol, sino del desarrollo del país", ha indicado.



En cuanto a la afluencia de espectadores a los encuentros de la máxima categoría, cree que se está avanzando.



"Esa era una de nuestras asignaturas pendientes, pero en los eventos que realizamos los pabellones están llenos, cosa que antes no ocurría, gracias al esfuerzo que hacemos por crear competiciones nuevas en categorías inferiores", ha manifestado.



Por otra parte, ha adelantado que se trabaja en un proyecto que supondrá mayor presencia del voleibol en televisión.



"En tema de televisión tuvimos un compás de espera porque los clubes y la Federación no podían pagar las retransmisiones, pero ahora estamos volviendo con los partidos femeninos y, para la próxima temporada, tendremos un proyecto que si encaja bien será un revulsivo porque implicará mucha presencia en la tele", ha revelado Martín.