El Gobierno canario anuncia una OSP marítima que una las ‘Islas Verdes’

El vicepresidente y consejero de Obras Públicas y Transportes del Gobierno de Canarias, Pablo Rodríguez, se ha desplazado a Bruselas, donde ha iniciado los contactos con miembros de la Comisión Europea, con el objetivo de establecer una Obligación de Servicio Público (OSP) marítima que una el triángulo de las Islas Verdes (La Palma, El Hierro y La Gomera).

Concretamente, se ha entrevistado con el jefe de la Unidad de Transporte Marítimo y Logística de la Dirección General de Movilidad y Transporte de la Comisión Europea, Sandro Santamato, y posteriormente con el director de Aviación en la Dirección General de Movilidad y Transportes de la Comisión Europea, Filip Cornelis, para, en este caso, abordar la OSP en el corredor Canarias-Península.

En primer lugar, el vicepresidente ha trasladado al representante de la Unión Europea, que en última instancia es la que debe dar el visto bueno, la voluntad del Gobierno de Canarias de establecer "una ruta verde", entre las islas de El Hierro, La Palma y La Gomera, y explicó: "Se da la circunstancia de que estas islas no están conectadas entre sí porque a pesar de existir demanda, cabe recordar que para ir de una isla a otra a través del mar es necesario hacer escala en Tenerife; los operadores no encuentran rentable el corredor, con lo que dicha demanda no está actualmente cubierta".

En este sentido, el también consejero de Obras Públicas y Transportes del Ejecutivo señaló: "Nuestro objetivo es fundamentalmente garantizar la movilidad y la conectividad de los residentes en estas islas".

Por otra parte, el vicepresidente informó al alto representante europeo que en los últimos años se ha experimentado un aumento del empleo en el sector turístico en estas islas, hasta en un 16% en el periodo 2014-2016, con lo que "una OSP marítima contribuiría al impulso del sector con el consecuente dinamismo económico y por tanto la generación de nuevos puestos de trabajo, que evitaría la despoblación".

Y añadió: "El turismo ocupa en el Archipiélago un lugar privilegiado, pero se reparte de forma desigual". El pasado año visitaron Canarias 17 millones de personas, de las cuales solo un millón tomaron tierra en las Islas Verdes. "Desde el Gobierno tenemos la convicción de que el establecimiento de una conexión marítima a través de una OSP permitiría romper el desequilibrio existente y repartir el tráfico de turistas entre las Islas Verdes como un destino único".

Pablo Rodríguez aseguró que la "ruta verde", además, será "un destino complemento" para los más de 5,7 millones de turistas que cada año visitan Tenerife, lo que contribuiría a dinamizar a otros sectores y asegurar un mayor desarrollo económico, y puntualizó: "El Gobierno se ha dotado de herramientas para que este crecimiento se haga de forma comedida, equilibrada y sostenible", e hizo alusión a las garantías que ofrece en este sentido la Ley de Islas Verdes.

Por otra parte, Pablo Rodríguez indicó que establecer una OSP marítima para garantizar la movilidad en el triángulo de las Islas Verdes "es una pieza más, un paso importante" en el puzle de consolidar el Eje Transinsular de Infraestructuras y Transportes de Canarias, "un plan que hemos recuperado para integrar los modos terrestres, marítimos y aéreos con las infraestructuras necesarias, y garantizar así la igualdad de oportunidades de todos los canarios en materia de movilidad y la creación de un mercado único y sólido para todo el Archipiélago".

El vicepresidente también se entrevistó con el director de Aviación de la Dirección General de Movilidad y Transportes de la Comisión Europea, Filip Cornelis, para analizar las opciones de establecer una Obligación de Servicio Público en el corredor que conecta Canarias con la Península, con el fin de establecer precios máximos de referencia. En este sentido, el consejero expresó que esta reunión, aunque ya han existido contactos previos con representantes de la Comisión sobre este asunto, es dar cumplimiento al mandato parlamentario: "Me comprometí con los diferentes grupos políticos con representación en el Parlamento de Canarias a trasladar a Bruselas la posibilidad de establecer una OSP como medida para abaratar los vuelos entre Canarias y la Península", dijo Pablo Rodríguez, quien aclaró que para el Gobierno de Canarias la "opción más real, con mayor fuerza y repercusión en el bolsillo de los canarios" es la de aumentar el descuento de residente del 50 al 75%. "En este sentido, en Europa nos han recibido bien, pero han dejado de manifiesto que el hecho de que en este corredor operen hasta seis compañías y esté garantizada la frecuencia y la calidad del servicio hace complicado el establecimiento de la OSP, e incluso avisan del riesgo de que la ruta deje de ser atractiva", concretó.