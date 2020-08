Galicia no identifica el origen del contagio en el 73% de los casos de coronavirus, el porcentaje más alto del Estado

Galicia presenta el porcentaje más alto del Estado de casos de coronavirus que no están relacionados con otro paciente de COVID-19. El último informe de seguimiento del Instituto Carlos III sobre la evolución del virus indica que, del total de personas diagnosticadas desde el 11 de mayo, Galicia no ha encontrado relación con otros casos en el 73% de los pacientes, un total de 1.145. Este porcentaje ha subido en 13 puntos en la última semana, ya que el informe anterior, fechado a 6 de agosto, indicaba que el porcentaje de casos en Galicia sin contacto conocido era del 60,3%, con un total de 537 pacientes en esta situación. La Consellería de Sanidade reconoce que en el área sanitaria de A Coruña, que acumula más del 60% de los casos de la comunidad ahora mismo, hay un 18% de diagnósticos huérfanos, en los que no se puede seguir la línea de contagio.

De 20 a 6.000 rastreadores en mes y medio: la Xunta engorda sus cifras con personal médico que no hace seguimiento de contactos

Saber más

Por detrás de Galicia se encuentran Cataluña con un 63,3% y Ceuta con un 62,3%. El porcentaje de Galicia es muy superior a la media estatal, que indica que no se encontraron casos relacionados de coronavirus en el 37,9% de los pacientes acumulados desde inicios de mayo. Sin embargo, en la media de casos identificados por paciente, la comunidad supera la media estatal, que está en tres, y rastrea a cuatro contactos de media por cada paciente.

La Xunta de Galicia puso en marcha a comienzos de mayo un equipo para el seguimiento de los contactos de las personas que hubiesen dado positivo. En un primer momento, el Gobierno gallego informó que estaba compuesto por 20 personas, con opción a aumentar a 50, y mes y medio después aseguró que tenía a más de 6.000 personas trabajando en el sistema de rastreo. Algo que niega el personal que la Xunta incluye como rastreadores.

El informe del Carlos III indica también que el número de casos por cada 100.000 habitantes en Galicia ha subido de 4,3 a 17,4 en las últimas tres semanas. Además, el 35,8% de los casos notificados al Gobierno central desde el pasado 11 de mayo presentaban síntomas de coronavirus. La comunidad está por debajo de la media estatal en el tiempo que pasa entre el inicio de los síntomas hasta que se produce el diagnóstico, con dos días de tiempo medio.