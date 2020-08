"Los que nos metieron en este lío con la ley presupuestaria y ahora piden derogarla tienen que pedir perdón por el daño que hicieron"

El presidente de la Federación Española de Municipios y Provincias, Abel Caballero, ataca desde el segundo uno a quienes no están dispuestos a aprobar en el Congreso el acuerdo de la federación con el Gobierno central sobre los remanentes de los municipios. Defiende que el Estado no gana nada, que se mantiene la autonomía municipal y que los partidos que no la apoyan lo hacen porque sienten que sus propuestas en la comisión de reconstrucción para los ayuntamientos se quedaron "ridículas". Pese a que el acuerdo en la FEMP se decidió por su voto de calidad, Caballero no abre una puerta a buscar nuevos caminos. "Nadie propuso una alternativa", afirma. Y si el PP quiere reformar la Ley de Estabilidad Presupuestaria, que antes pida perdón a los ayuntamientos, dice.

El acuerdo entre Gobierno y FEMP para el uso de los remanentes de los ayuntamientos ha provocado una gran división entre las alcaldías y ha creado un frente común en contra entre fuerzas políticas opuestas. ¿A qué ataca este decreto para poner a tan diferentes opciones políticas de acuerdo?

Tengo delante lo que esas fuerzas políticas plantearon para los ayuntamientos en el Congreso, en la comisión de reconstrucción. Y plantearon cuatro cosas: superávits del 19 y el 20, que en el 20 no habrá, superaron regla de gasto del 20 y del 21 y plantearon fondos europeos. Y esto lo firma Junts per Catalunya, Compromís, ERC, Coalición Canaria, Más País y Partido Popular. El acuerdo que firmó la FEMP con el Gobierno incluye todo esto más 5.000 millones para los ayuntamientos, 400 millones de un fondo de transporte, el superávit del 2018 y atención a ayuntamientos que estén en difícil situación. Me parece extraño que los que pedían una cosa, cuando hay un acuerdo que reconoce todo lo que pedían y lo supera con creces, ahora digan que no. Deben explicarlo.

¿Se exploró una modificación exprés de la Ley de Estabilidad Presupuestaria? El vicesecretario de Política Territorial del PP aseguró hace unos días que estaban dispuestos.

Que presenten inmediatamente una iniciativa parlamentaria urgente firmada por Casado. Porque yo estuve en el Parlamento y pedí la derogación de las partes de esa ley que tienen que ver con ayuntamientos. Pero tengo delante el papel que hicieron esos partidos después de que yo estuve allí y aquí no hablan nada de derogar la ley. ¿Se olvidaron? Qué curioso. Esto es una incongruencia absoluta. Además, el acuerdo deja elegir a los ayuntamientos. El que quiera seguir con superávit puede y el que quiera ir por remanentes puede. ¿Por qué no nos dejan elegir?

Si la adhesión es voluntaria y vista la oposición, ¿teme un fracaso del acuerdo y que los municipios no se sumen?

Si se convalida el decreto en el Congreso, miles de ayuntamientos van a gastar sus remanentes de la única forma legalmente posible: entregarlos al Estado para que te los devuelva libres de déficit. Algunos dicen "el Estado usa el dinero de los ayuntamientos", pero el Estado no necesita ese dinero, tiene toda la liquidez que quiera. ¿Se paran a pensar los que dicen esto, que es una mentira? Como operación económica para el Estado es ruinosa. Recibo los remanentes, los devuelvo al 100%, pago los intereses negativos y, aun encima, pago 5.000 millones. Ni al que asó la manteca se le ocurriría como negocio. El Estado lo hace porque quiere que gastemos los remanentes, porque es bueno para el país, porque es lo que nosotros pedimos. Nosotros estamos pidiendo gastar los remanentes y solo se pueden gastar de esta forma porque hay una ley del PP que lo prohíbe.

Alcaldes socialistas de Euskadi reclaman que los remanentes de sus ayuntamientos se queden en Euskadi. ¿Qué opina? ¿Ha provocado el acuerdo tensiones en el PSOE?

Vale. ¿Y cómo se quedan? Que nos digan cómo. Porque yo no conozco esa propuesta. Yo conozco la de los socialistas de Bilbao diciendo que Bilbao tiene que ir por remanentes. A la que te refieres no la conozco.

¿Ha provocado este acuerdo tensiones dentro del PSOE?

No, ¿dónde?

El texto llegará al Congreso y, por el momento, solo cuenta con el apoyo socialista. ¿Ha sido un acuerdo precipitado?

No, es un muy buen acuerdo para los ayuntamientos y los que vayan a votar 'no' tendrán que explicar las ventajas de votar que no. Porque hay miles de ayuntamientos que quieren optar. ¿Por qué no les dejan? ¿A qué tienen miedo? Este sistema es muy bueno para Madrid. Basta con ver los números. Veo ayuntamientos del PP que lo están planteando en Oviedo, en Málaga, porque ellos dicen que van a operar en función de los intereses de su ciudad. Es que el ayuntamiento más beneficiado es el ayuntamiento color PP. Es cierto que hay unos más beneficiados que otros. Cuando el Estado les da 16.000 millones a las comunidades, no hubo acuerdo tampoco. Todas estuvieron en desacuerdo con el reparto, pero se quedaron con lo que les correspondía.

Dentro de la autonomía municipal, a los ayuntamientos les puede preocupar que sea el Estado el que decida el destino de los millones de los remanentes...

No es cierto, es otra mentira. Los remanentes se gastan en lo que decidan los ayuntamientos. Quien nos quitó la capacidad de decidir fue la ley del PP que no nos dejaba gastarlos. ¿Cómo se atreven a protestar los del PP, que nos trajeron a esta situación? El Estado no tiene ningún interés en tener los remanentes de los ayuntamientos, para el Estado es un negocio ruinoso. Hay una posición extraordinariamente generosa del Gobierno, con 5.400 millones sin retorno. ¿Cuándo se vio eso? Algunos no quieren que recibamos ese dinero y nos lo tienen que explicar.

¿No cree que había otra manera de poner a más partidos de acuerdo?

Nadie propuso una alternativa. De momento están hablando unos pocos alcaldes. Y hablan mucho los partidos políticos. Que nos dejen hablar a los alcaldes, reclamo la autonomía municipal. La FEMP tomó una decisión democrática, ¿por qué unos grupos políticos no aceptan la decisión?

Dentro de la FEMP hubo un empate que se decidió con su voto de...

No, no hay empates en la votación. Hay una votación mayoritaria democráticamente.

Que se decidió por un voto de diferencia...

Cuando se aprueba una ley con un voto de diferencia nadie dice que se aprueba con un voto. Se aprueba. El que gana por un voto, gana.

Y esta votación deja muchas posiciones de alcaldías en contra. ¿Ha sido su momento más complicado dentro de la FEMP?

No, es un momento en el que le aportan a los ayuntamientos miles de millones de euros, que no había sucedido nunca. Hay que irse a los tiempos de Zapatero para ver algo similar. La FEMP es un organismo democrático, vivo, en el que hay controversias y discrepancias. Y cuando las hay se decide democráticamente. A ver si va a ser que a algunos no les gusta la democracia.

El PSOE pidió derogar la ley Montoro, ¿no le pareció un buen momento para intentarlo?

Yo no soy el Gobierno de España, yo soy la FEMP. Como la FEMP pido la derogación de la Ley de Estabilidad Presupuestaria, la pedí siempre y la seguiré pidiendo. Pero no veo que ningún partido en el Parlamento haya apoyado mi propuesta en la comisión de reconstrucción. Hicieron una propuesta que quedó absolutamente superada por la que firmó la FEMP con el Gobierno y ahora están políticamente preocupados y quieren desacreditar el acuerdo porque su propuesta era ridícula al lado de lo que salió. Este es el problema de fondo.

Los ayuntamientos han trabajado en primera línea durante la crisis de la COVID y, por sus competencias, les corresponderá asumir buena parte de las consecuencias sociales que deja la pandemia. ¿Son suficientes esos 5.000 millones en dos años?

Es una cifra importantísima. Siempre estoy dispuesto a más. Pero son 5.400 millones más lo que venga de Europa. Le voy a aventurar una cifra, por lo menos otros 5.000 millones, en mi hipótesis personal. Si alguien dice que los ayuntamientos reciban 10.000 millones es poco y además gastar nuestro remanente, pues que venga dios y lo vea.

¿Qué opina de la posición de las alcaldías que opinan que les han incautado sus ahorros?

Pues es completamente falso. Puede optar, nadie se les obliga. Quien nos incautó los ahorros fue el PP, que nos hizo meterlos en un banco y pagar por tenerlos allí.

Si llega una oferta en el Congreso del PP apara tumbar la ley Montoro...

Los que nos metieron en este lío y ahora piden derogar su ley, que yo estaré encantado, tienen que pedir perdón por el daño que nos hicieron a los ayuntamientos.

¿Se encuentra cómodo en la coalición de su partido en el Gobierno con Podemos, al que se ha referido en ocasiones como un partido populista?

Lo decidieron los electores. Estaría mucho más contento con mayoría absoluta, pero los ciudadanos marcaron espacios. Solo había una opción: o este Gobierno o las terceras elecciones, o las cuartas, o las quintas. Fue el Partido Popular el que dijo que había que hacer este Gobierno porque dijo que no iba a apoyar ninguna opción que tuviese que ver con Pedro Sánchez.

Los rebrotes amenazan el nuevo curso y las previsiones económicas son desastrosas. ¿Qué espera de los próximos meses?

Estoy diseñando la ciudad para que haya distancia social. Trato de que haya el menor rebrote posible, pero tengo pocas competencias en este ámbito. Creo que es muy interesante que se tomen decisiones para el nuevo curso escolar, ya tenían que estar tomadas desde hace meses. Los responsables de la educación son las comunidades. Si yo tuviera esa competencia ya tendría un protocolo elaborado. Pero veo que en Galicia la Xunta no lo tiene y empiezan las clases en 15 días, pero está echando encima gastos de desinfección muy importantes a los ayuntamientos y no nos da los recursos.

La Xunta presentó un protocolo que no convenció ni a los sindicatos ni a las familias.

No presentó un protocolo, presentó mascarillas, no hay protocolo. Dijo que se encargaran los directores, no hay un protocolo detallado. En Vigo hicimos campamentos de verano con miles de plazas. ¿Gastamos más dinero? Bastante más, pero hay que hacer protocolos y hay que dedicar dinero.

¿Cree que la Xunta no está dedicando dinero?

En absoluto. De hecho, todo el gasto social de la pandemia en mi ciudad lo pagó el Ayuntamiento. Compramos cientos de ordenadores para niños, la desinfección la está haciendo el Ayuntamiento. No están dedicando recursos a tantas y tantas cuestiones que tienen que ver con la pandemia.

No puedo acabar la entrevista sin preguntarle por las luces de navidad.

Si no me preguntas no te lo perdonaría en la vida (risas).

Comenzaron esta semana con trabajos previos de la instalación de luces. ¿No choca con la nueva normalidad que previene aglomeraciones?

No las habrá. En Vigo estamos celebrando fiestas y hay muchísimo turismo, tenemos un nivel de ocupación en los fines de semana del 80%. Yo diseñé playas libres de COVID, cuadriculé las playas. Me tomé el trabajo de diseñarlo y hacerlo y se pone en práctica todos los días. Y desinfecto la ciudad todos los días y vamos a hacer unas navidades seguras COVID cien por cien.

¿Pero la idea de las luces no es atraer visitantes?

Pero con seguridad COVID. Yo estoy atrayendo a Vigo gente en este momento con el turismo y se puede hacer con seguridad y a los datos me remito. El planteamiento de seguridad prioriza y, por tanto, estoy diseñando un protocolo de circulación en las calles, peatonalizaciones masivas, la navidad está diseminada por una ciudad de 105 kilómetros cuadrados, vamos a hacer zonas de colas, pintar las calles...

¿Esta política de apostar por las luces de navidad choca dentro del PSOE con la lucha contra el cambio climático y la sostenibilidad?

Consumen menos las luces de Vigo, que son led y de eficiencia tecnológica total, en un mes que el campo de fútbol del Coruña.

Y que el del Celta, entonces.

Pero yo quiero comparar con el del Coruña. El campo de fútbol de Coruña en el mes de enero consume más que las luces de navidad en ese mes. Entonces, el consumo no es tan importante, porque nadie se queja del de los campos de fútbol. ¿Y cuánta gente movemos? El año pasado cuatro millones de personas mayores de 18 años con el mismo gasto energético que las luces del campo de fútbol del Deportivo en ese mismo período. En términos de eficiencia energética por visitante, no está mal.