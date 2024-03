Las políticas sociales del Partido Riojano y los 'noes' del Partido Popular

“Logroño es una ciudad maravillosa para vivir y vamos a hacerla aún más maravillosa para todos, los que tienen medios económicos y los que no”. Así de rotundo se muestra el portavoz del Partido Riojano en el Ayuntamiento de Logroño y es que ese es el hilo conductor de las propuestas que, en lo que llevamos de legislatura, han presentado en los plenos municipales. Propuestas y políticas sociales que se han topado con la negativa del Partido Popular. Una sorpresa para Antoñanzas, “teniendo en cuenta que el actual alcalde de Logroño, Conrado Escobar, ha sido consejero de Servicios Sociales”. Y así, con el objetivo de conseguir un Logroño “más maravilloso para todos”, el Partido Riojano ha planteado una “batería de medidas sociales” que, constantemente se han topado con los noes del Partido Popular en los plenos municipales.

Rebaja en el mínimo fraccionado

Quizás la más básica a juicio de Antoñanzas, es la propuesta formulada por el regionalista mientras se elaboraban los presupuestos municipales. “Pedimos que se rebajase el mínimo fraccionado para que las personas que deban dinero a este Ayuntamiento puedan pagarlo de forma más cómoda porque, si debes un euro, te cierran las puertas de cualquier ayuda social y la mayoría de la gente quiere pagar de forma que facilitar este tipo de tareas consideramos que es una gran política social”. Propuesta que no salió adelante. “Fueron insensibles en este punto y, sin embargo, esta sugerencia coincidió con una bonificación del IBI a las familias numerosas con viviendas con un valor superior a los 150.000 euros, es decir, estamos hablando de vivienda que, en el mercado, pueden tener un precio de 350.000 euros, a estas familias sí se les ha bonificado el IBI”.

Apertura de patios de los colegios públicos

Otra de las propuestas del regionalista que se topó con la negativa popular fue la apertura de los patios de los colegios públicos por las tardes y los fines de semana. Propuesta que ya funciona en otros municipios como Lardero donde gobierna el Partido Popular. Antoñanzas insiste en que esta medida “es una solución estupenda y una alternativa de ocio saludable para los adolescentes y para los niños y niñas”. Sin embargo, la respuesta del Gobierno regional es, de nuevo, no.

Impedir la apertura de los patios para que pueda utilizarlo la juventud es mirar hacia otro lado y tener poca sensibilidad, vamos a seguir insistiendo y tratar de sacar adelante esta propuesta contra la que han ido PP y VOX

“Sus argumentos, que se van a vandalizar y que ya se han sacado 50 plazas de campamento, respuestas que demuestran no conocer nada cómo funciona la sociedad de Logroño porque precisamente donde hay niños, niñas y adolescentes practicando deporte es donde menos van a ir los vándalos. Además, ofrecemos a la juventud una alternativa de ocio saludable porque no todas las familias pueden pagar esas 50 plazas de campamento”. La apertura de patios de colegios públicos es una medida para toda la ciudadanía, pero sobre todo, “para esas familias y esos jóvenes que no pueden practicar deporte federado por sus altas cuotas. Impedir la apertura de los patios para que pueda utilizarlo la juventud logroñesa es mirar hacia otro lado y tener poca sensibilidad con estos logroñeses y logroñesas por lo que vamos a seguir insistiendo y tratar de sacar adelante esta propuesta que PP y VOX han rechazado”.

Rechazo a las medidas adoptadas contra el deporte base

Y además de impedir la apertura de los patios de los colegios públicos para que la juventud pueda practicar deporte, “el Gobierno de Conrado Escobar también se lo está poniendo difícil al deporte base con la subida de tasas que están preparando por utilizar sus instalaciones, subida que al final la pagan las familias de Logroño”. Al parecer, tal y como explica Antoñanas, “lo que no puede hacer este Ayuntamiento es subir las subvenciones en 165.000 euros a los equipos de referencia y pretender que esa subida la paguen los equipos de base y las familias. Nuestra política era radicalmente distinta, los equipos de referencia debían apoyar, obligatoriamente, a los equipos de base”. Por todo ello, Antoñanzas tratará de “parar esta medida aunque estoy muy solo”, reconoce.

Salas de lactancia

Y frente a la propuesta regionalista de habilitar salas de lactancia para madres y padres, la solución para el alcalde de Logroño está en los bares. “Esta no puede ser la solución que dé el Gobierno de Conrado Escobar, pero es la solución que está dando, que el que pueda pagar ir a un bar pueda dar de mamar tranquilamente a su bebé, darle el biberón o incluso cambiarle el pañal; el que puede pagar un club o un polideportivo, puede practicar deporte... pero el Consistorio logroñés se está olvidando de todas esas personas y familias que difícilmente llegan a fin de mes, la solución no sólo es poder pagar”.

Logroño, ciudad pionera en contar con una ordenanza que sancione a proxenetas

Propuestas y medidas sociales a las que se suman otras específicas para las mujeres, también para las más vulnerables. Y es que, Rubén Antoñanzas quiere que Logroño entre a formar parte de la pocas ciudades de España que cuenten con una ordenanza que proteja a las mujeres de la prostitución y sancione a proxenetas, algo que según sus cálculos será una realidad a finales de 2024 cuando prevé se apruebe dicha ordenanza. “Logroño tiene que ser una ciudad que cuente con un plan social para ayudar a las mujeres que sobreviven del sistema prostituyente y perseguir a quienes se aprovechan de estas mujeres y a los puteros, porque donde hay que poner el foco y donde se centrará esta ordenanza será en proteger a la mujer y sancionar a los que violan a estas mujeres, aunque sea a cambio de dinero”. Antoñanzas calcula que se aprobará a finales de año, durante este primer trimestre se constituirá la mesa de la que formarán parte técnicos y asociaciones y el borrador podría estar listo a finales del verano.

En temas de protección de la mujer, ponerse de perfil es dar un paso atrás

Y es que, este tipo de avances en la protección de las mujeres es “determinante”, más aún cuando “por primera vez Logroño no ha tenido declaración institucional el 8M por culpa del PP y VOX, sigo sin entender cómo Escobar se está plegando al discurso VOX”. En este sentido recuerda que durante la legislatura anterior se abordó el Plan de Igualdad y se aprobaron medias que no contaron con la tibieza del PP de Conrado Escobar. “En este tema de protección de la mujer, ponerse de perfil es dar un paso atrás” advierte Antoñanzas.

Actualidad municipal

Con respecto a los movimientos que se están generando en el Partido Socialista de Logroño, el regionalista ha reconocido la labor que ha desarrollado durante su mandato el anterior alcalde, Pablo Hermoso de Mendoza. “A pesar de nuestras diferencias en el ámbito político, hay que poner en valor el trabajo que realizó durante la pandemia. Desde el instante en el que se decretó el estado de alarma, la ciudad no paró ni un momento. Fueron meses durísimos, en los que el Gobierno trabajó intensamente, y Hermoso de Mendoza estuvo a la altura. Le deseo todo lo mejor en lo personal y profesional. También a Esmeralda Campos. Ahora lo que hace falta es que el PSOE se recomponga lo antes posible. El roto que ha hecho Concha Andreu a su partido es difícil de zurcir”, concluye.