Piden que no se destine dinero público a los conciertos de J. Balvin por sus letras machistas

Acción Colectiva ha emitido una nota de prensa en la que manifiesta que “las instituciones públicas no deben financiar ni dar cobertura a eventos musicales machistas como el de J. Balvin en los municipios de Güímar y El Paso.

El alcalde de El Paso, Sergio Rodríguez, ha manifestado a La Palma Ahora que el concierto de J. Balvin "es un acto más en el marco de las fiestas del municipio con el que se intenta llegar a todos los públicos, independientemente de la edad". "Se trata de un artista que es seguido por millones de fans, independientemente del sexo o condición", dijo, y añadió que "todas las opiniones son absolutamente respetables".

En la nota de Acción colectiva se apunta que “con motivo de la celebración de los dos conciertos del cantante J. Balvin programados en Canarias, el 11 de agosto en el municipio de El Paso, cuyo alcalde es Sergio Rodríguez de Coalición Canaria, y el día 10 de agosto en el municipio de Güímar, cuya alcaldesa es Carmen Luisa Castro del Partido Popular, varias organizaciones que trabajan para la promoción y el desarrollo cultural, artístico, educativo, ambiental, musical o social en el Archipiélago, como son Asociación Sociocultural Kasa Libre, Asociación Canaria de Economía Alternativa ACEA, Asociación Todas Somos Laura, La Centinela Ben Magec-Ecologistas en Acción, Creando Canarias, Colectivo Harimaguada, Red Social ReCreándome, Asociación Violetas LGBTI La Palma, Fundación Canaria Tamaimos, Seroja Cultura, Asociación Intercultural Karmala Cultura, Asociación Tagoror Amigos y Amigas de Fuencaliente, Asociación Sociocultural Mareando, Área de Ecofeminismo-Ecologistas en Acción, Plataforma feminista 8 de Marzo La Gomera, Colectivo de Mujeres Pimienta Selectoras, así como los cientos de personas que ya han firmado la petición en www.change.org bajo el título No a la financiación pública de eventos culturales machistas como el concierto de J.Balvin, se unen para manifestar que alguno de los contenidos de las canciones interpretadas por el artista, así como varias de las imágenes reproducidas en los vídeo clips del mismo, ponen el acento en la mujer como un mero objeto sexual y de sumisión ante el hombre. Es decir, que fomentan los estereotipos y violencias machistas”, se recoge en la nota. Acción Colectiva destaca los siguientes fragmentos de algunas canciones que interpreta junto a otros artistas:

- “Y esto no para hasta que estés sin conciencia / Hay que perder la paciencia y que sueltes las piernas / Hoy vamos a meterte, chula tú tienes / Esa adicción que me pone y me tiene” (fragmento de la canción de Bonita).

-“Si tu novio te deja sola / Dímelo y yo paso a buscarte / Sólo me bastarán un par de horas / Y ese cabrón no va a recuperarte / Un culito así no se encuentra en eBay” (fragmento de Si tu novio te deja sola).

-“Pase lo que pase siempre serás mía / Aunque chinguemo' de noche y peleémo' to' el día / Dice que soy un puto y que no confía (…) Te voy a hacer todas las poses, un chulito que te maltrate así. Nadie te lo va a hacer como te lo hago a ti” (fragmento de la canción Dime).

“Si tomamos como referencia sólo dos de los puntos incluidos tanto en la Ley Orgánica 3/2007, de 22 de marzo, para la igualdad efectiva de mujeres y hombres como la Ley 1/2010 Canaria de Igualdad entre Mujeres y Hombres, de 26 de febrero, en el que se incide en los criterios generales de actuación de los poderes públicos:

-La adopción de las medidas necesarias para la erradicación de la violencia de género, la violencia familiar y todas las formas de acoso sexual y acoso por razón de sexo.

-La implantación de un lenguaje no sexista en el ámbito administrativo y su fomento en la totalidad de las relaciones sociales, culturales y artísticas", recuerdan.

“Y si a esto sumamos los manifiestos del pasado 8 de marzo en diferentes instituciones Canarias, así como la organización e impulso de programas, acciones o actividades, por parte de las administraciones públicas para promover la igualdad y especialmente en la eliminación de las violencias machistas, nos parece incoherente y contrario a los derechos humanos y a la legislación vigente el hecho de que estos dos municipios den cobertura o patrocinen eventos que vayan en detrimento de la igualdad entre mujeres y hombres y potencien las agresiones sexuales como entendemos que es el caso”, apuntan.

“Consideramos que la libertad de expresión no ampara que se atente contra la dignidad de las mujeres y que este tipo de contenidos culturales y actuaciones públicas normaliza una sociedad heteropatriarcal donde se nos presenta a las mujeres como objeto de posesión de los hombres y no como seres autónomos”, aseguran.

“Por ello exigimos que se retire el apoyo económico, medios e infraestructura financiados con fondos públicos, destinados a las actuaciones previstas para el mes de agosto por los ayuntamientos de Güímar y de El Paso del cantante J. Balvin”, indican.

“Exigimos también que las administraciones públicas canarias no promuevan en su programación cultural y de ocio ningún tipo de evento que fomente actitudes machistas y perpetúe la discriminación y la violencia hacia las mujeres en una sociedad del siglo XXI, que no financien ni den cobertura a contenidos que vayan en detrimento de la igualdad entre mujeres y hombres ni aquellas que potencian de forma directa o indirecta cualquier tipo de violencia hacia las mujeres”, añaden.

Asimismo, prosiguen, “exigimos que la programación cultural que se financia con dinero público en Canarias atienda a los criterios definidos por la Ley Orgánica 3/2007, de 22 de marzo, para la igualdad efectiva de mujeres y hombres, así como la Ley 1/2010, de 26 de febrero, Canaria de Igualdad entre Mujeres y Hombres, e instamos a que se realice una reflexión participada que tenga en cuenta en el diseño de las programaciones culturales patrocinadas o impulsadas con dinero público en Canarias, los principios enmarcados en la legislación estatal y canaria vigentes”, concluyen.