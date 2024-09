Alex Sardui y el 'agur' de Gatibu 25 años después: “La libertad es la libertad. A mí no me censura nadie”

'Agur esan barik, banoie', dice una de las canciones de la banda Gatibu y con esa misma frase se despiden de 25 años de conciertos -cerca de 800- y diez discos en los que han llevado el euskera y su dialecto, 'bizkaiera', mucho más allá de los límites del territorio vasco. Se despedirán el próximo 13 de diciembre de 2025 con un concierto en el BEC de Barakaldo para el cual las entradas saldrán a la venta el 23 de septiembre a las 08.00 horas.

A pesar del 'agur', Alex Sardui, vocalista de la banda, confiesa que “no desaparecerá del todo” del panorama musical. Hace un hueco a elDiario.es/Euskadi horas después de anunciar la despedida de la banda. En una conversación que se lleva a cabo en 'bizkaiera', sostiene que sus mejores momentos en la banda fueron al principio, con esa ilusión de empezar, mientras que el peor que recuerda es la muerte de Mikel Caballero, quien fuera bajista de Gatibu hasta el año 2022, que falleció en febrero de este año.

Gatibu deja tras de sí un panorama musical en euskera “amplio”, según reconoce Sardui, gracias en gran parte al “empoderamiento de las mujeres”. “Hay muchas tendencias y estilos y el empoderamiento de las mujeres ha significado subir dos escalones de golpe en el panorama musical para la música en euskera”, reconoce. Sin embargo, el cantante subraya que “no existe la discriminación” hacia las mujeres en el gremio musical. “Por suerte en el gremio musical no ha existido o yo no he visto eso. Es verdad que no hay tantas mujeres trabajando, pero no ha habido jamás discriminación”, reconoce Sardui tras confesar que “la libertad es la libertad” y a él “no le va a censurar nadie”.

¿Desde cuándo y de dónde viene la decisión de decir 'agur'?

Es una idea que nos ha rondado la cabeza este último mes, pero poco a poco y de forma natural hemos ido dándonos cuenta de que era una etapa que había que cerrar.

Han sido 25 años, imagino que será complicado seleccionar los mejores momentos de vuestra trayectoria, pero ¿con cuál te quedas?

Hay muchos momentos importantes, pero me quedo con el inicio de la banda, cuando tienes esa ilusión de crear un grupo y ves que con los años va creciendo, eso te da impulso para todo lo demás.

¿La clave para que hayáis durado tanto tiempo juntos ha sido vuestra amistad? ¿Tener los pies en la tierra?

Sí. El grupo se acabará, pero nosotros no dejaremos de ser amigos. Somos amigos, nos llevamos bien, nos conocemos muy bien los unos a los otros. No lo dejaríamos por nuestra relación, sino por el recorrido de Gatibu, nuestra relación no se va romper.

¿Cuál dirías que ha sido el peor momento de Gatibu?

La muerte de Mikel [Caballero, bajista del grupo hasta 2022 que falleció en México en febrero de este año], eso ha sido muy duro para nosotros y puede que haya ayudado también a tomar esta decisión.

El grupo se acabará, pero nosotros no dejaremos de ser amigos

Tener un éxito así en euskera es algo especial, pero encima hacerlo en 'bizkaiera' [dialecto vizcaíno dentro del euskera] más todavía. ¿Qué supone para vosotros?

Es nuestro euskera y lo hablamos dentro de nuestra normalidad, pero es cierto que en el panorama musical no había grupos que cantaran en 'bizkaiera' cuando empezamos. Por suerte, la gente lo aceptó y les gustó.

¿Habéis tenido alguna dificultad en ese sentido?

No. Tuvimos suerte y gracias a la canción 'Alkondarie' gustó mucho, sobre todo en Gipuzkoa. A partir de ahí no ha habido ningún problema.

En el escenario te has desnudado, has defendido temas políticos y sociales, has actuado con la bandera de Palestina o la bandera del colectivo de personas trans. ¿Alguna vez te han llegado a decir que no hagas ese tipo de cosas en algún lugar que hayas actuado? ¿Alguien ha conseguido alguna vez censurar a Gatibu?

No, y si alguien me hubiera dicho que no hiciera algo en un concierto, lo habría hecho de todas formas, sin duda. La libertad es la libertad y a mí no me va a censurar nadie.

Habéis realizado muchas colaboraciones con otros artistas, pero ¿hay alguna que eches en falta?

No. Nunca hemos tenido grandes pretensiones a la hora de plantear colaboraciones. Siempre nos hemos relacionado entre amigos y estamos contentos con las colaboraciones que tenemos.

'Agur esan barik, bagoiez' ('Sin decir adiós nos vamos') es el lema que habéis escogido para el adiós, aunque sí que habrá despedida el 23 de diciembre de 2025. ¿Qué esperáis de ese día?

Por el momento no hemos organizado nada, será un día emocionante y para disfrutar tanto por parte del público, como por nuestra parte. Se creará una magia, siempre hemos tenido un ambiente muy bueno en los conciertos, pero será algo muy especial. Al final quedará muy claro lo que los euskaldunes somos personas a las que le gusta la juerga, estar con amigos y pasarlo bien.

¿Cómo ves el panorama musical actual en euskera?

Muy amplio. Hay muchas tendencias y estilos y el empoderamiento de las mujeres ha significado subir dos escalones de golpe en el panorama musical para la música en euskera. Ahora tenemos mujeres y hombres cantando en euskera con distintos estilos musicales y hay mucho donde elegir, eso es la hostia.

¿Te habría gustado que en vuestro inicios el panorama musical hubiera incluido a más mujeres euskaldunes?

Sí. El panorama ha cambiado mucho. En aquel momento estaban Inés [Osinaga], Zuriñe [Hidalgo], Aiora [Renteria], eran cuatro o cinco. Ahora hay muchísimas más. Lo han hecho bien y han roto ese miedo escénico o esas exigencias que había en nuestra generación. Ya no hay esas vergüenzas y su música se ve como arte. Hemos ganado mucho con esto.

En los grupos, entre los trabajadores o los técnicos nunca ha habido discriminación ni en hombres ni en mujeres. Es un gremio que no tiene eso

Puede que haya ayudado el hecho de que la sociedad sea más consciente de la violencia machista y la discriminación hacia la mujer también en el mundo musical. Eso ha podido abrir puertas y haber hecho que muchas se atrevan a subirse a un escenario.

Puede, pero por suerte en el gremio musical no ha existido o yo no he visto eso. Es verdad que no hay tantas mujeres trabajando, pero no ha habido jamás discriminación.

¿No? ¿Crees que no?

En la música no. En los grupos, entre los trabajadores o los técnicos nunca ha habido discriminación ni en hombres ni en mujeres. Es un gremio que no tiene eso. Ahora hay más mujeres y son las figuras principales.

Imagino que no lo habrás visto, pero siempre hay momentos puntuales en los que se discrimina a las mujeres, tanto en la música como en otras profesiones, porque la misma sociedad es la que discrimina.

Pues yo no lo he visto. En este mundillo, por suerte, la gente que entra puede ser buena o mala y lo que vale es que sean buenas y ya está.

¿Cómo ves el futuro después de este 'agur'?

Supongo que tendré una vida normal, libraré los fines de semana, saldré con amigos y conoceré el mundo, pero al final soy músico y llevo toda mi vida en esto así que seguramente de una forma u otra no desapareceré del todo del panorama.