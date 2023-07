Planazo para el verano: conciertos íntimos y copa de tardeo con las mejores vistas de la ciudad gracias a Live The Roof

Contaba el deshollinador de Mary Poppins en 1964 que los de su gremio eran los únicos que disfrutaban del privilegio de ver la ciudad desde las alturas, cuando subían a los tejados para limpiar las chimeneas. “¡Como yo veo Londres... nadie lo verá!”, cantaba durante el musical. Seis décadas después de aquellas palabras, las grandes urbes han aprendido a abrirse paso en azoteas y plantas elevadas de los edificios para que cualquier persona pueda disfrutar de la experiencia de mirar los lugares en los que vivimos desde arriba, en espacios únicos.

Hace 13 años, a alguna mente privilegiada se le ocurrió la idea de utilizar estos lugares mágicos y elevados que iban creando las ciudades para unirlos con la música en directo, en un entorno íntimo donde poder saborear además una bebida compleja e interesante, mientras cae el atardecer. Acababa de nacer Live The Roof.

Live The Roof es uno de los ciclos de conciertos más esperados del año por ofrecer una combinación de factores que convierten la interpretación de los artistas en un momento único e inolvidable para los espectadores que acuden al evento. Entre ellos está la cercanía con el músico gracias a un aforo reducido, el lugar exclusivo elegido, el momento mágico del día en el que suena la música y los tragos especiales para el tardeo que ofrecen los bartenders de Royal Bliss, patrocinador oficial del ciclo.

Los conciertos se celebran durante el verano en los mejores rooftops de nueve ciudades españolas (puedes ver aquí el listado completo y comprar las entradas), del 20 de julio al 21 de septiembre. En Madrid el espacio elegido es el espectacular Riu Plaza España, un hotel de cuatro estrellas situado en uno de los rascacielos emblemáticos de la capital. Por allí pasarán David Rees, Siloé, Mr. Kilombo, Arizona Baby y Candela Gómez. Sus nombres se unirán en otros espacios de la geografía nacional a los de Alice Wonder, Ede, Pol 3.14, Shuarma, Antonio Lizana, L.A., Delaporte, MAUI, Chipi, Bely Basarte y Arde Bogotá. Una combinación de artistas emergentes y bandas con mayor trayectoria que promete.

Estas experiencias exclusivas vendrán acompañadas de unas propuestas en la barra que tendrán como hilo conductor los sabores complejos de Royal Bliss, la marca que hace posible esta experiencia única y cuyos bartenders aconsejarán a los asistentes con una serie de mezclas en función de sus gustos.

Además del clásico combinado long drink, en vaso largo, este año Royal Bliss ofrecerá en Live The Roof un Perfect Serve para el tardeo. Se trata de una combinación servida en copa de vino, con menor cantidad de alcohol, ideal para el momento del día en el que se celebrarán las actuaciones musicales, durante las puestas de sol. Entre las combinaciones posibles con las que disfrutar de los tonos y matices de cada variedad de esta bebida se encuentran el Vermutino (ginebra, vermut blanco y Royal Bliss Vibrant Yuzu), About Last Night (ginebra rosa, sirope, Royal Bliss Bohemian Berry Sensation) o el Paloma Garibaldi (tequila, bíter y Royal Bliss Ironic Lemon).

Menudo planazo, ¿no? Porque además de todo lo contado, en Live The Roof prometen más sorpresas para que puedas vivir una experiencia sensorial única “que pondrá a prueba todos tus sentidos”, aseguran. Si quieres unirte a esta velada inmejorable con buena compañía, echa aquí un ojo al listado de conciertos previstos para los próximos días y hazte con una entrada antes de que vuelen.