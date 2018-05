El caballero y el villano

- Película: Borg McEnroe (2017)

- Director: Janus Metz Pedersen

- Reparto: Sverrir Gudnason, Shia LaBeouf, Stellan Skarsgard, TuvaN ovotny, Marcus Mossberg, Leo Borg, Robert Emms, Ian Blackman, James Sobol Kelly, Jackson Gann.

Un duelo de titanes, sobre esto versa la película Borg McEnroe, la lucha entre el caballero sueco y el villano estadounidense. Un enfrentamiento auténtico entre dos de los más grandes jugadores de tenis de todos los tiempos. Sus vidas, sus enfrentamientos, sus miedos e incongruencias quedan plasmados en esta película del poco conocido director Janus Metz Pedersen.

¿Qué hay detrás de un partido de dos grandes del tenis? Esto es algo muy llamativo para todos nosotros. Saber qué piensan antes de entrar en la pista, qué supersticiones tienen o simplemente conocerlos un poco más como personas hacen que el filme Borj McEnroe sea un buen reclamo para todos los espectadores. Se trata de una cinta con gancho inicial, sobre todo cuando el partido es la final de Wimbledon y Borj se juega ser el primer tenista en ganar cinco copas seguidas con tan solo 24 años.

Pero no nos engañemos, aunque mantiene el ritmo y sobre todo la tensión en el enfrentamiento final, la cinta tiene momentos más flojos en los que la repetición de algunas situaciones hace que se te haga un poco cuesta arriba. Estos momentos no duran mucho. En seguida la película coge el ritmo final para saber qué pasa en ese gran encuentro (mucho mejor si no se acuerdan y mantienen la intriga sin buscarlo en YouTube).

Lo mejor de la cinta sueca son las interpretaciones de los dos personajes principales. Sverrir Gudnason es prácticamente un calco del tenista sueco, pero, aunque su parecido es brutal, la forma de moverse en la pista, sus gestos… también son su vivo retrato.

Con más diferencia física pero con la misma calidad de copia, interpreta Shia LaBeouf al tan odiado y a la vez adorado John McEnroe. Sus gritos, sus broncas con los árbitros y sus raquetas rotas son igualitas que las del tenista americano.

Pero no solo esto ocurre con los dos tenistas: en el resto de personajes es igual, con la novia y el entrenador de Borj, el padre de McEnroe… Todos ellos consiguen imitar e igualar las figuras de sus imitados. Algo más flojos están el resto de tenistas, pero eso ya es menos importante.

Otro factor a resaltar es la historia en sí, la forma de ir narrando en paralelo la infancia y juventud de estos dos grandes deportistas de élite, así como sus manías y miedos, y cómo, en el fondo, al ser tan distintos en carácter y forma de juego, se completaban. De ahí ese partido angustioso a cinco sets interminables. La prensa los enfrenta, los compara, pero ellos dos se respetan y se admiran, y se envidian mutuamente.

Cinta muy recomendable para los amantes del tenis, para rememorar un gran partido. Para los que les guste el buen cine, también es una opción para disfrutar y conocer un poco más a Borj y McEnroe.