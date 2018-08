Podemos critica que el Cabildo tinerfeño retome el tranvía a La Gallega con un estudio ambiental "a la carta y en agosto"

La noticia de que Metropolitano de Tenerife, empresa participada de forma mayoritaria por el Cabildo, ha retomado el trámite del proyecto de la línea 2 del tranvía de Tíncer a La Gallega ha sorprendido a comerciantes de la zona y a partidos políticos críticos con el trazado elegido, la avenida de Los Majuelos.

Es el caso de Podemos, cuyo portavoz en el Cabildo de Tenerife, Fernando Sabaté, tacha de "antidemocrático sacar este controvertido expediente a información pública en agosto", en concreto la evaluación de impacto ambiental simplificada, publicada este lunes en el Boletín Oficial de la Provincia (BOP) y sobre la cual se podrán presentar alegaciones durante 30 días hábiles.

A la incomodidad de la época estival, Sabaté añade que "se trata encima de un estudio a la carta, pues lo primero que debería analizarse es si se pueden conseguir los mismos objetivos de este proyecto por otros medios de transporte, con menos costes ambientales y económicos".

El líder insular de Podemos alude así a la moción que su grupo presentó en su día en el pleno del Cabildo, con una alternativa basada en guaguas eléctricas, que tendrían preferencia semafórica, paradas con paneles electrónicos informativos y marquesinas elevadas que permitan acceder a la guagua (de piso bajo) a nivel.

"Es decir, todas las ventajas del tranvía, pero a mucho menor coste y, sobre todo, sin eliminar aparcamientos, que es lo que, con razón, más preocupa a los comerciantes de la avenida de Los Majuelos", subraya el consejero insular.

Metropolitano niega que el tranvía dañe al comercio

No piensa lo mismo el gerente de Metropolitano, Andrés Muñoz, quien, en declaraciones a Tenerife Ahora, afirma que los perjuicios a los negocios de esa rambla se basan en una "percepción" subjetiva, no avalada por datos reales, pues alega que estudios hechos por el Cabildo demuestran que el porcentaje de comercios cerrados no es superior, incluso a veces inferior, en las zonas de influencia del metro ligero que en el resto.

"Si el debate se centra en eso, tiene fácil arreglo: se pueden adecuar parcelas anexas a la avenida como aparcamientos, y el Plan General de Ordenación lo permite, por lo que basta habilitar entradas a esos solares", afirma, si bien considera que "la realidad es que habría plazas disponibles aunque se quitaran esas 500".

En cualquier caso, Muñoz manifiesta que con la declaración de impacto ambiental favorable "no se ha retomado nada. Nunca se ha dicho que la tramitación del proyecto esté en suspenso, sino que no se ejecutará la obra sin que el Ayuntamiento esté de acuerdo y que el Cabildo solo estaría dispuesto a financiar un trazado por la avenida de Los Majuelos".

De ahí que, según subraya, en Metropolitano "tenemos la instrucción del Cabildo de seguir trabajando en el proyecto de ampliación de la línea 2, para que sea ejecutable, de modo que lo que quede sea la decisión política de si se ejecuta o no".

Las palabras del gerente del tranvía llaman la atención pues, en mayo de 2017, el alcalde chicharrero, José Manuel Bermúdez (CC), y el presidente del Cabildo, Carlos Alonso (CC), coincidieron en que esta inversión, de uno 37 millones de euros, quedaría bloqueada hasta pasadas las elecciones de 2019, debido a las protestas de los comerciantes de la avenida de Los Majuelos y las reticencias del PP, socio de gobierno de Coalición en el Ayuntamiento, con el recorrido elegido.

Y, como se ha visto, no ha sido así. Lo constata el propio Muñoz: "El proyecto constructivo ya está terminado, y ahora toca la declaración de impacto ambiental, que, con la nueva Ley del Suelo, corresponde aprobarla a un órgano ambiental del Cabildo, ya no del Gobierno canario, y además queda otro trámite pendiente, pues también esa nueva ley prevé un procedimiento de colaboración administrativa entre el Ayuntamiento y el Cabildo".

Sobre el trazado seleccionado, el directivo de Metropolitano no duda de que, pese a las protestas sobre todo de los comerciantes, "el de la avenida de Los Majuelos no tiene color en comparación con la alternativa por Las Hespérides". Tal es así que, a su juicio, "desde el punto de vista técnico no admite discusión. Es una conclusión sencilla a la que se llega con los análisis multicriterio y todos los aspectos que se han valorado; por lo que sería difícil de argumentar o justiciar que el tranvía discurriera por Las Hespérides, donde, con respecto al trazado por la rambla de Los Majuelos, se beneficiaría el 40% menos de población en un ámbito de 500 metros de las paradas".

Sobre el hecho de que la evaluación ambiental -que es favorable- salga a información pública en agosto, Muñoz niega que sea para que tenga menor repercusión, y lo achaca a "la carga de trabajo que tiene Medio Ambiente del Cabildo, pues sacan el expediente realmente cuando pueden, aparte de que el plazo de alegaciones durará gran parte de septiembre".

Los socialistas chicharreros avisan de los daños al comercio

El PSOE santacrucero también ha reaccionado a la publicación de este trámite en el BOP. El portavoz municipal, José Ángel Martín, sostiene que esta ampliación de la línea 2 "no soluciona los problemas de movilidad de la zona ni de la ciudad". "Se trata sin duda de otra de las ocurrencias de Carlos Alonso, en esta ocasión basada en las diferencias internas de CC, un empecinamiento y un pulso con Bermúdez, quien no lo apoya en esto completamente y un enfrentamiento que solo tiene una perjudicada: Santa Cruz", sostiene el concejal.

Martín es también de la opinión de que el metro ligero puede ser "devastador" para el pequeño comercio del distrito Suroeste porque, a su juicio, así ocurrió en otras partes de la capital, como en Rambla de Pulido y la avenida Islas Canarias, "que casi se han convertido en un erial cuando antes eran punteras para el comercio”. Para la formación socialista, es fundamental proteger el tejido comercial de La Gallega.

El PSOE santacrucero prefiere alternativas como el sistema de abonos de TITSA, orientado a incentivar el uso del transporte público. "La situación de colapso que vivimos en hora punta en los puntos de acceso y salida de Santa Cruz o las colas de la TF-1 y la TF-5 no las van a solucionar con la ampliación de la línea 2, sino con políticas que fomenten el transporte público", sentencia el edil en un comunicado.

Otro de los aspectos que el PSOE de Santa Cruz quiere traer al debate sobre la movilidad en la capital es el de la conexión con los aeropuertos. La semana pasada AENA hacía públicos los datos de pasajeros de Tenerife Norte. Por primera vez en su historia, Los Rodeos superaba el millón de pasajeros anuales.

Eso se traduce en casi dos millones de desplazamientos hacia y desde el aeropuerto que se realizan mayoritariamente en vehículos privados, por lo que, en opinión de Martín, "el Cabildo debería estar estudiando la posibilidad de conectar el aeropuerto con La Laguna y Santa Cruz".