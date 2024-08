Fran Rodríguez dice adiós

El voleibol dice adiós a una leyenda, y es que Fran Rodríguez anuncia su retirada tras 20 años dedicado al deporte profesional. Estando las siete últimas temporadas en el Cisneros Alter, el capitán deja un legado imborrable y un hueco imposible de llenar. Por todo, un mito viviente en el Colegio, se explica en una nota de prensa difundida este viernes por el representativo tinerfeño en la máxima categoría del voleibol español masculino.

Fran Rodríguez llegó al Cisneros en 2017 y ha formado parte del renacer del club insular, capaz de regresar a Superliga Masculina 28 años después. Sin embargo, el propio protagonista tiene claro cuál es su momento más especial vistiendo la elástica cisnerista. “Ha habido muchos muy buenos, pero me quedo con el título de Campeón de la Copa Príncipe de 2023, el único nacional con el que no contaba y que pude compartir con mi mujer y mi hijo, pilares fundamentales de mi vida”, asegura.

A continuación, Rodríguez resume su etapa en el Cisneros como “sorprendente e inesperada, a la vez que muy gratificante”. Indicando que “ha sido camino muy bonito”, el capitán reconoce que “nunca pensé, hace siete años cuando regresé a las pistas, que ni el equipo ni yo llegáramos tan lejos”.

Pero el Cisneros no solo llegó hasta la élite del voleibol español, sino que se hizo un hueco entre los mejores equipos del país. Metiéndose en semifinales de la Copa del Rey y clasificándose para los playoffs ligueros, Rodríguez destaca que “fue una buena temporada, donde el equipo mejoró los objetivos iniciales propuestos y donde hubo gran crecimiento de los jugadores con respecto al año anterior”. Con todo “a nivel individual fue un reto muy agradable de pelear, sobre todo el poder seguir compitiendo por un hueco a mi edad y sólo con dedicación parcial”.

No obstante, llegó el momento de decir el adiós definitivo al deporte que ama. Una despedida que no será fácil, tal y como dice Fran Rodríguez. “Del voleibol echaré de menos casi todo. Entrenarme, ponerme al límite, competir, reír, sufrir, educar o aprender, el deporte no tiene límites”, finaliza.

Por eso, desde el Cisneros Alter le damos las gracias no solo por estos siete maravillosos años, sino por representar con tanta pasión y entrega el voleibol tinerfeño y español. Así, desde el club también le deseamos toda la suerte en el futuro.