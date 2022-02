El Sanaya Libby's La Laguna, a un paso de la gran final de la CEV Challenge Cup

El Club Voleibol Tenerife La Laguna sigue incrementando la ristra de hitos que se ha propuesto conseguir. Las blanquiazules protagonizaron un inconmensurable partido para superar al potente OK Tent Obrenovac. Las serbias, que venían de clasificarse como terceras de la CEV 2021, cayeron (1-3) a manos de un equipo que supo leer, a las mil maravillas, el partido. Bajo la magistral dirección de juego de Aranda y la impronta de las bloqueadoras, se empezó a fraguar el triunfo.

El Cabildo de Tenerife recibe al Sanaya como campeón de la Copa de la Reina

Saber más

Ahora, el equipo inicia el regreso a Tenerife, donde disputará este sábado (Pablos Abril, 18:00 horas) el choque liguero ante el Haro Rioja Voley. En seis días, encuentro de vuelta continental en el feudo tacuense (19:00 horas).

El Tenerife La Laguna le dio de su propia medicina a las de Vladimir Vasovic. Dominó en la red y, con balones altos, superó el ‘muro’ serbio. Una y otra vez, Jessica Wagner; la norteamericana, con un imperial ‘block’ silenció al Kulturni Centar (8-4). Ese punto fue el primero que atenazó a las locales que, sin remedio, acabaron sometidos por un equipo que estaba desplegando su mejor voleibol. Las puntas entraban en escena: Lisa Jean Pierre, Lisbet Arredondo y Belly Nsunguimina, que osó bloquear en tres, encarrilaron el primer set (18-11). Al final, Jenelle Jordan lo cerró (25-16).

El segundo set empezó a pedir de boca. Las jugadoras dirigidas por Juan Diego García consiguieron separar a Djurovic de la red, lo que resultaba fundamental para que no dispusiera de opciones-. No obstante, no todo iba a ser plácido y el Obrenovac despertó con un parcial de 6-0 conducido, desde el servicio, por Mijatovic. Los dos tiempos muertos del técnico local y el cambio de colocadora y opuesta surtieron efecto para ir recortando y, finalmente, igualar en el punto 21 con una acción donde el Challenger evidenció una bola que había tocado suelo previa salvada de Llabrés.

22-22, la igualdad era máxima. Y entonces irrumpió Cristina Pérez. La colocadora sacó en dos ocasiones; desestabilizó y, posteriormente, hizo punto directo (22-25). Absorta la grada, júbilo blanquiazul.

Quedaba partido, pero hacer dos sets en territorio hostil era un objetivo ilusionante –no presionante- para las ‘leonas’. En el tercer set, las rojinegras le dieron continuidad al juego desplegado en la segunda parte del anterior set. Así y desde el saque, desestabilizaron a la recepción lagunera. Imprecisiones y dudas humanizaron al Tenerife La Laguna. Pese a una reacción auspiciada por una resolución favorable del sistema de videoarbitraje, el tercero fue para las de Vladimir (25-19).

En las buenas y en las no tan buenas. El Haris ya ha demostrado que también es experto en contextos adversos. Es por ello que, tras un 13-10 desfavorable, supo manejar la presión mejor que su contendiente y consiguió, desde el trabajo coral en defensa, ponerse por delante (14-15). Y apareció Paola Martínez. La opuesta sonreía y contagió su energía en acciones tan concretas como la que supuso el 15-17; la gandiense buscó manos y diagonales envenenadas para propiciar el 15-18 (parcial de 2-8).

Carpetazo. El Tenerife La Laguna se esforzó para contrarrestar los ataques serbios. Mandovic impuso su elevado ritmo para desestabilizar a la defensa que, comandada desde el fondo por Llabrés, aguantó las acometidas. Y apareció el tándem Jordan-Wagner. La primera, para el 20-24; la segunda, para el enésimo y definitivo bloqueo (20-25).

OK TENT OBRENOVAC: Djurovic, Stanimirovic, Ana Mitrovic, Susic, Mijatovic, Cikuc, Bojana Gocanin (líbero) –inicial- Nina Mandovic, Jovana Cvetkovic y Mitrovic.

CV TNERIFE LA LAGUNA: Lisa Jean Pierre, Patricia Aranda, Jenelle Jordan, Jessica Wagner, Lisbet Arredondo, Belly Nsunguimina, Patricia Llabrés (líbero) –inicial-, Cristina Pérez y Paola Martínez.

ÁRBITROS: Maxim Berdnikov (RUS) y Florin Alexandru Dragomir (ROU)

PARCIALES: 16-25 (23’), 22-25 (28’), 25-19 (24’) y 20-25 (26’)

INCIDENCIAS: Sportsko Kulturni Centar. Encuentro correspondiente a la ida de las semifinales de la CEV Challenge Cup.