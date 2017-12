Consejos para consumir con cabeza durante las fiestas navideñas

Comprar juguetes y regalos, salir a comer o cenar con los amigos o compañeros de trabajo, adquirir objetos de decoración navideña o comprar productos de alimentación para elaborar un menú especial son algunos de los actos de consumo que llevamos a cabo habitualmente durante las fiestas navideñas. Y es que la Navidad se ha convertido en uno de los grandes hitos de consumo anuales, suponiendo un importante desembolso económico para muchos bolsillos.

Lo cierto es que no hay fórmulas mágicas para conseguir ahorrar en estas fechas, pero sí una serie de consejos para racionalizar el gasto y mantener una conducta de consumo responsable. En este artículo queremos compartir una serie de consejos y recomendaciones sobre las compras en estas fechas.

1.Planifica tus compras y fija un presupuesto

Organiza tus compras con la mayor antelación posible, así podrás evitar las prisas y compras improvisadas de última hora, que suelen implicar un mayor gasto económico. Planificar las compras con tiempo te ayudará a encontrar los productos con una mejor relación calidad-precio, y contribuirá a que compres únicamente lo que realmente necesitas, sin caer en las compras compulsivas.

En este sentido, siempre es recomendable realizar una lista de la compra para planificarse adecuadamente. Igualmente, es conveniente marcarse un presupuesto al que ajustarse a la hora de comprar para evitar gastar más dinero de la cuenta.

2.Organiza un menú equilibrado y adaptado a tu presupuesto

La comida ocupa un lugar destacado en las fiestas navideñas. Familia y amigos se reúnen en torno a una mesa en la que se busca presentar productos de calidad y por ello se suele optar por adquirir alimentos de un coste elevado. Sin embargo, si el presupuesto no acompaña se puede organizar un menú equilibrado, saludable y de calidad sin necesidad de realizar un gasto económico tan importante. Son muchas las alternativas que se pueden encontrar en el mercado con un precio más económico.

Además, para evitar las subidas de los precios típicas de la Navidad, es conveniente anticipar la compra de los productos no perecederos. En el caso de los productos perecederos, también se pueden comprar con anticipación, pero poniendo especial cuidado en su conservación, por ejemplo, congelando los alimentos que no se vayan a consumir sobre la marcha.

3.Reutiliza la decoración y opta por adornos sostenibles

Los elementos de decoración navideña pueden llegar a suponer un gasto importante, por lo que es conveniente, en primer lugar, recuperar los adornos de años anteriores que estén en buen estado y se puedan reutilizar. Puedes plantearte también la posibilidad de fabricar tus propios adornos, reutilizando materiales y aplicando tu imaginación y creatividad. En Internet puedes encontrar numerosas ideas y tutoriales que puedes poner en marcha. ¿Te animas?

Debes tener especial cuidado respecto a la utilización de guirnaldas luminosas, ya que sus componentes eléctricos pueden suponer un riesgo. Por esta razón, es siempre recomendable adquirirlas en establecimientos de confianza, verificando que presentan un etiquetado completo, que incluyen las instrucciones de uso en castellano, así como el marcado CE.

Debe venir indicado en el embalaje si las luces son para uso interior o exterior, en cuyo caso debemos asegurarnos de que presentan un recubrimiento resistente a lluvia y humedad. Si no se especifica que son aptas para uso exterior, no deben instalarse en fachadas ni en zonas expuestas a inclemencias meteorológicas.

Si se utilizan las de años anteriores, se deben revisar cuidadosamente, tanto las bombillas, como las conexiones y el cable, comprobando su correcto funcionamiento. Si hay niños o niñas en casa, es aconsejable adquirir luminarias de muy baja tensión (12 V) y siempre situarlas en lugares de difícil acceso.

En Navidad también es habitual decorar un árbol. En este sentido, no es conveniente cortar el árbol directamente del monte, por las consecuencias negativas que puede conllevar a nivel medioambiental. Por esta razón, es preferible adquirir los árboles en viveros especializados, u optar directamente por un árbol artificial que podrá ser reutilizado de un año a otro.

4.Adquiere juguetes seguros y adecuados

Juguetes y videojuegos son los regalos estrella durante las fiestas navideñas. Como personas adultas, somos responsables de elegir las opciones más adecuadas para cada niño o niña, prestando especial atención a la edad recomendada para su uso, así como a los valores y capacidades que pueden llegar a desarrollar con su utilización, evitando aquellos productos que transmitan valores sexistas, violentos o racistas.

En un artículo anterior ya compartimos consejos y recomendaciones para elegir juguetes seguros y adecuados, donde recordábamos la importancia de prestar especial atención a la etiqueta de este tipo de productos, así como revisar las instrucciones de uso, comprobar la seguridad de los materiales utilizados para su fabricación, y confirmar que dispone del marcado CE, que es el símbolo que acredita que el producto cumple con los requisitos europeos en materia de seguridad y que ha pasado todas las pruebas técnicas y de uso previsible por parte de los niños y las niñas.

En el caso de los videojuegos encontramos el código PEGI, unas etiquetas específicas que ofrecen información sobre la edad mínima recomendada para su utilización, así como sobre el contenido incluido en el juego. En esta línea, existen ocho descriptores: lenguaje soez, discriminación, drogas, miedo, juegos de azar, sexo, violencia, o juegos en línea.

Código Pegi

5.Si compras por Internet, hazlo con seguridad

Si te decidas a comprar por Internet podrás evitar colas y aglomeraciones, aprovechar las ofertas y precios que puedes encontrar en establecimientos de comercio electrónico, y recibir las compras directamente en tu domicilio. Pero a la hora de realizar compras online es importante tener en cuenta una serie de consejos y recomendaciones para hacer compras seguras por Internet, como comprobar que en la dirección web aparece ‘https’ en lugar del ‘http’ habitual, o que aparece en la pantalla un candado cerrado o una llave entera, que son indicadores de que el sitio web utiliza tecnología especial para proteger los números de las tarjetas de crédito, así como la información transmitida.

No olvides tampoco que en esta modalidad de compra cuentas con el derecho de desistimiento, que te permite, con carácter general, cancelar el contrato durante un plazo mínimo de 14 días naturales desde la fecha de recepción del producto, sin tener que alegar motivo alguno y sin penalización de ningún tipo. Debes tener en cuenta que se excluyen de este derecho de desistimiento determinados contratos de prestación de servicios (billetes de transportes, reserva de hoteles, etc.) y de suministro de productos como, por ejemplo, vídeo o audio, prensa diaria o periódicas, bienes confeccionados conforme a las especificaciones de la persona consumidora o claramente personalizados que, por su naturaleza, no se puedan devolver, o bien que se deterioren con rapidez.

6.Ante cualquier problema, exige tus derechos

En esta época de múltiples compras cuentas con los mismos derechos como persona consumidora que durante el resto del año. Los comercios están obligados a aceptar los mismos medios de pago que admiten habitualmente, y mantener la misma política de cambios y devoluciones, que es conveniente conocer antes de realizar la compra. En este sentido, se debe tener en cuenta que el establecimiento sólo está obligado a dicho cambio si el producto presenta algún tipo de defecto o si ha anunciado que admite la devolución.

Cuando realices tus compras, exige siempre el ticket o factura y guárdalo en un lugar seguro, ya que es la prueba de la adquisición del producto y te servirá para poder tramitar su devolución, hacer uso de la garantía, o presentar una reclamación en caso necesario.

Asimismo, es recomendable, siempre que sea posible, realizar las compras en establecimientos adheridos al Sistema Arbitral de Consumo, ya que como explicábamos en un artículo anterior, el arbitraje de consumo permite resolver las discrepancias que puedan producirse de forma rápida y gratuita, sin necesidad de acudir a los Tribunales. Recuerda también que todos los establecimientos que presten servicios en Andalucía deben contar con hojas oficiales de quejas y reclamaciones a disposición de las personas consumidoras y usuarias que las soliciten, y exhibir un cartel que anuncie claramente su existencia. En un artículo anterior recogíamos 10 consejos a tener en cuenta a la hora de presentar una reclamación de consumo.

Si sigues tienes alguna duda sobre este tema, puedes ponerte en contacto con Consumo Responde, un servicio gratuito de información y asesoramiento a las personas consumidoras y usuarias, impulsado por la Consejería de Salud de la Junta de Andalucía. Se trata de un servicio multicanal, al que se puede acceder de forma continuada a través del número de teléfono 900 21 50 80, de la página web www.consumoresponde.es, del correo electrónico consumoresponde@juntadeandalucia.es o del perfil de Twitter @consumoresponde.