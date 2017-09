La primera carrera europea del Mundial seguirá siendo en Jerez en 2018

El calendario provisional 2018 del Campeonato del Mundo de MotoGP, ha sido desvelado por Dorna Sport. 19 pruebas contemplan la edición del año próximo, siendo el GP de España en el Circuito de Jerez de nuevo la cuarta prueba puntuable de la temporada tras Qatar, Argentina y America, y primer GP en suelo Europeo, como suele ser habitual.

Además, como es tradición igualmente, las carreras, que se disputarán el fin de semana del próximo 6 de mayo, coincidirán con la famosa Feria del Caballo de Jerez de la Frontera, que ya tiene fecha también, del 5 al 13 de mayo de 2018.



CALENDARIO PROVISIONAL MOTOGP 2018

1º Qatar GP (Losail International Circuit) 18 de marzo

2º Argentina GP (Termas de Rio Hondo) 8 de abril

3º Americas GP (Circuit of the Americas) 22 de abril

4º Spanish GP (CIRCUITO DE JEREZ) 6 de mayo

5º French GP (Le Mans) 20 de mayo

6º Italian GP (Autodromo di Mugello) 3 de junio

7º CataluñaGP (Circuit de Barcelona-Cataluña) 17 de junio

8º DutchGP (TT Circuit Assen) 1 de julio

9º GermanGP (Sachsenring) 15 de julio

10º CzechGP (Automotodrom Brno) 5 de agosto

11º AustrianGP (Red Bull Ring-Spielberg) 12 de agosto

12º BritishGP (circuit to be announced) 26 de agosto

13º San MarinoGP (Misano World Circuit Marco Simoncelli) 9 de septiembre

14º Aragon GP (Motorland Aragon) 23 de septiembre

15º Thai GP (Chang International circuit) 7 de octubre

16º Japanese GP (Twin Ring Motegi) 21 de octubre

17º Australian GP (Phillip Island circuit) 28 de octubre

18º Malaysian GP (Sepang International circuit) 4 de noviembre

19º Valencia GP (Circuit Ricardo Tormo) 18 de noviembre