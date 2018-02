Diez productos artesanales y sorprendentes con sabor a Granada

Salsas.

Esencia americana para el picante más local

Salsas y especias Sierra Nevada · Cenes de la Vega https://salsasierranevada.com

A priori, es difícil pensar que Cenes de la Vega vaya a acoger una plantación de algunos de los chiles más picantes del mundo. Pero desde hace cinco años, esta localidad granadina es la sede de la empresa Salsas y Especias Sierra Nevada, puesta en marcha por Carlos Carvajal, que poco tiempo después de nacer se trasladó a vivir a California junto a su familia. Allí, siendo universitario, puso en marcha una empresa de salsas picantes con un amigo. "Y desde entonces me he quedado en el mundo de la gastronomía", asegura.

Hace siete años decidió volver a España por circunstancias familiares. Amante del picante, se dio cuenta que apenas había buenas salsas en el mercado, así que apostó por crear esta empresa junto a su socio local, Miguel Cortés.

Hoy cultivan más de 44.000 plantas de chiles en Cenes de la Vega, Sevilla y Motril (en este caso en invernadero, lo que les permitirá mantener la producción durante todo el año), cifra que pretenden multiplicar por tres el próximo año. Para la elaboración de su docena de variedades de salsas y hasta 14 aliños también utilizan productos locales y ecológicos, como mango, papaya o chirimoya de la costa tropical, así como ajo o cebolla de las huertas granadinas. También ofrecen la opción de adquirir chiles frescos y, por si fuera poco, elaboran una cerveza picante llamada Infierno.

Ginebra Zarí.

El mejor secreto de la ginebra

Ginebra Zarí · Albolote gin-zari.com

Farmacéutica de profesión, Patricia Gijón tenía como una de sus aficiones la elaboración de ginebra para consumo propio. La hacía en su cocina, con un pequeño alambique de tres litros y con un resultado más que interesante. Ello le hizo presentarla a Ginmotive, un concurso internacional de ginebras artesanas. Era mayo de 2016 y se quedó sorprendida cuando, semanas más tardes, recibió una llamada de la organización: "Había ganado el primer premio", recuerda. "Fue lo que me dio el empujón definitivo para sacar este proyecto adelante", cuenta la granadina.

En ese momento contó con el apoyo de las Destilerías Joaquín Alonso, donde le abrieron las puertas para trabajar con un alambique de 500 litros. Estuvo todo el verano trabajando su fórmula para que el resultado fuese igual al que tenía en su casa y, finalmente, en octubre de ese mismo año lanzó la primera partida de Gin-Zari.

Se trata de una ginebra con dos tipos de alcoholes, cuatro destilaciones y nueve botánicos: enebro, naranja, limón, lima, cardamomo, cilantro, angélica, jengibre... "y uno que se guarda en secreto". Suave con matices, esta ginebra cuenta con 91 puntos en el apartado de destilados de la Guía Peñín.

Le ha costado ser profeta en su tierra, pero se vende en toda España e incluso en países como Alemania. Se elabora a demanda, así que no hay una producción fija. Y para quien quiera probarla, solo tiene que pasar por su página web para ponerse en contacto con Patricia y solicitar el pedido.

Flor de Vainilla.

Comerse a bocados La Alhambra

Flor de Vainilla · Alfácar · http://flordevainilla.es

Margarita Núñez ha conseguido que cualquiera pueda llevarse un trozo de La Alhambra en su maleta. Y que, además, se la pueda comer. Esta granadina elabora galletas artesanales cuyas formas se basan en los mil y un arabescos de este monumento. Un trabajo que realiza gracias a su buen hacer en la cocina y, también, a sus estudios como arquitecta técnica.

Flor de Vainilla, su empresa, nació casi de casualidad en 2014. Convencida del exceso del azúcar de los dulces del supermercado, era habitual que elaborara los suyos de forma casera. Un día, uno de sus hijos le dijo que, durante su participación en la escuela de verano de La Alhambra, recibiría la visita de la directora del Patronato del monumento. Y Margarita pensó que podía ser un buen detalle regalarle unas galleteas inspiradas en el palacio nazarí. Seis meses después recibió una llamada sorprendente: el equipo del Patronato de la Alhambra y Generalife le proponía comercializar sus galletas.

"La crisis me había cerrado las puertas en mi profesión, pero esto me abrió una ventana y ni me lo pensé", asegura. Hoy elabora sus galletas con la ayuda de impresoras 3D y muchas horas de análisis para la elaboración de cada molde. Y, más tarde, la producción se hornea en un obrador en Alfácar.

En estos años le ha dado tiempo a ampliar sus miras con galletas basadas en El Alcázar de Sevilla y son muchas las instituciones, empresas y clientes privados los que le piden productos personalizados. "No hay límites" cuenta Núñez, que ha acuñado el término repostectura, fusionando las dos disciplinas que domina, para definir su dulce labor.

Las RRR.

La leche de cabra como protagonista

Quesos artesanales 'Las RRR' · Maracena · queserialasrrr.com

Ganaderos desde siempre, a finales del siglo pasado la familia Rivas decidió poner en marcha una quesería en su tierra, Maracena. Fue en 1991 cuando Roberto Rivas Ruiz y su mujer se lanzaron a la elaboración de este producto gracias a la leche de un pequeño rebaño de cabras que poseían. Cuentan que los inicios de la Quesería artesanal Las RRR no fueron fáciles, pero poco a poco fueron ampliando su catálogo de productos con diferentes variedades de quesos curados.

Tras el fallecimiento del fundador, es el hijo de Roberto Rivas quien se hizo cargo de la firma familiar y quien comenzó a investigar sobre recetas tradicionales locales para crear quesos diferentes.

Hoy, Las RRR elaboran seis tipos de quesos con leche de cabra: tierno, semicurado, de leche cruda, con hierbas aromáticas e incluso uno de larga maduración denominado 'Pata negra', así como uno de los más interesantes, llamado Reino de Granada, que mezcla leche de vaca y cabra. Estos productos han cosechado más de veinte premios en los últimos años en concursos nacionales e internacionales, demostrando su buen hacer.

Cerveza artesanal.

Cervezas con el mejor sabor a sierra

Cervezas Alpujarra · Órgiva · http://www.cervezalpujarra.com

Granada ha sido tradicionalmente tierra de cervezas y, desde hace unos años, también se ha sumado a la tendencia de las artesanales. Las cervezas Alpujarra es un buen ejemplo de ello. Está elaborada en las faldas de Sierra Nevada, concretamente en el municipio de Órgiva, que sirve de puerta a La Alpujarra granadina.

Su ideólogo, maestro cervecero y propietario es Aurelio Blanco, que tras dos años elaborando la cerveza en casa decidió convertir su afición en profesión. Su pasión por la comarca alpujarreña hizo que el primer paso fuera registrar el nombre y, a partir de ahí, sacó una primera cerveza.

Hoy, ya son seis variedades las que conforman su catálogo, aunque hay otras más que, en base a determinadas fiestas o momentos de la temporada, salen al mercado a lo largo del año de manera puntual. La producción anual roza los 20 hectolitros, gracias a un proceso muy artesanal que tiene lugar en un pequeño obrador de Órgiva.

Inmersos ahora en un proceso de renovación y crecimiento, las diferentes variedades de Cervezas Alpujarra están ya bien implantadas en un mercado local donde hay también otras marcas artesanales. De hecho, muy cerca, en Lanjarón, se producen las cervezas Lánchar y más abajo, en Padul, las denominadas Mammooth. Más allá, junto al puerto de La Ragua, tienen su sede las cervezas Nazarí. Ejemplos todos ellos de ricas cervezas con todo el sabor de Granada.

Chocolates.

Chocolates de mil y un sabores

Chocolates Abuela Ili · Pampaneira · abuelailichocolates.com

De sabor a leche merengada, frambuesa, lima, mango, dulce de leche, galletas o leche de cabra, con higos secos y almendras, chili picante... La diversidad es casi infinita en Chocolates Abuela Ili. Se trata de la propuesta del argentino Mauricio Riera, que comenzó su negocio de chocolates junto a su familia en el municipio de Laroles. En sus primeros años la situación de la empresa no terminaba de funcionar hasta que, años más tarde, su hermano le ayudó a poner una tienda propia en Pampaneira, pueblo mucho más turístico.

Tenía 30 años y empezó prácticamente solo a poner en marcha la fábrica chocolatera, hasta que poco a poco fue incrementando una plantilla que supera la decena de personas, cifra que se duplica en temporada alta. Hoy hay tiendas en Granada, Capileira y Lanjarón y, aunque llegó a tener 150 variedades de chocolates, hoy cuentan con unas 70 de chocolates negro, blanco y con leche. La variedad es tan atractiva que no es difícil encontrar a sus clientes con mil y unas dudas frente a sus estanterías. La solución, quizás, sea probarlos todos.

Licor de té, vodka y ronmiel

Destilerías Joaquín Alonso · Atarfe · http://www.destileriasjoaquinalonso.com

Sueños de la Alhambra es el nombre de un libro. También el de un extraordinario tema a la guitarra. Ahora, además, lo es de un licor de té, elaborado artesanalmente y que combina los alcoholes naturales como el té negro. Se trata de uno de los productos más llamativos de las Destilerías Joaquín Alonso, una empresa ubicada en Atarfe.

Con más de 70 años de historia, esta firma nacida en 1944 es gestionada hoy por la tercera generación familiar que ha sabido adaptar sus productos al siglo XXI y ha ampliado su catálogo de productos. Además de otros licores de limón, chocolate o incluso con sabor a piruleta, en sus instalaciones también se destilan anises, vodkas, cócteles e incluso ronmiel, además de diferentes bebidas refrescantes sin alcohol. Sin olvidar ginebras como la denominada Bruni Collin´s, que obtuvo dos medallas de oro en verano del año pasado en el prestigioso concurso internacional SIP Awards 2017.

Aceites Zajarí.

Aceites de oliva con personalidad

Hablar de aceites de oliva en cualquier rincón de Andalucía es hablar de calidad. Y la provincia de Granada no se queda atrás. Protegidos por la denominación de origen Poniente de Granada están los aceites Zajarí, elaborados a partir de una variedad de aceituna autóctona denominada Lucio. Municipios como Moclín o Íllora son el lugar de partida de este aceite ecológico que surge de olivos centenarios. La recolección temprana de la oliva y su inmediata molturación en frío garantizan su calidad.

Por su parte, los aceites O-Med, con las variedades picual y arbequina como origen, acumulan premios nacionales e internacionales para esta empresa afincada en el municipio de Ácula, a apenas 30 kilómetros de la capital. Vinagres, sal y aceite de yuzu son otros de los productos de esta firma. Y otro de los más exquisitos son los llamados Aceites Auténtico, elaborados en dos fincas de Guadahortuna, en los límites tren las provincias de Granada y Jaén.

Allí, a mil metros de altitud, los olivos luchan contra el intenso frío para ofrecer producciones pequeñas pero de alta calidad con variedades como la Royal de Cazorla y Cornezuelo de Jaén. Son solo tres ejemplos de los grandes aceites granadinos.

Vinos Barranco Oscuro.

Vinos naturales y ecológicos

Cerca de 6.000 hectáreas de viñedo, una veintena de bodegas y propuestas con mucha personalidad son los ingredientes con los que se elaboran los vinos acogidos a la Denominación de Origen Protegida (DOP) Vinos de Granada. Blancos, rosados, tintos, espumosos y vinos naturalmente dulces nacen de bodegas Señorío de Nevada, que celebra en 2018 el vigésimo aniversario de su primer descorche. Fue en 1998 cuando abrieron la primera botella y desde entonces esta bodega, ubicada en Villamena, junto al Valle de Lecrín, no ha dejado de crecer.

Un poco más arriba se encuentra la bodega Barranco Oscuro, en plena comarca de La Contraviesa. Allí, la familia Valenzuela gestiona una docena de hectáreas de viñas a una altitud que ronda los 1.300 metros con las que elabora vinos naturales. Garnata, Borgoñón Granate, Varetúo, La Familia o El Pino Rojo son solo algunos de los nombre de sus vinos, que en buena parte se exportan a Estados Unidos. Y más cerca de Sierra Nevada, a las afueras de Dólar, en la carretera a El Pozico destaca la bodega Méndez Moya, donde se elaboran vinos ecológicos de hace poco más de una década. Más allá, Dominio Buenavista, Los Barrancos, Cuatro Vientos y otras muchas bodegas granadinas a las que no perder de vista.

La Frubense.

Sabores únicos para las frutas y verduras deshidratadas

La Frubense · Benalúa · www.lafrubense.es

La amplia variedad de climas de Granada permite a la provincia producir una gran diversidad de productos. Sin embargo, su sabor y calidad se echa de menos cuando pasa la temporada. Una forma de poder disponer de ellos a lo largo de todo el año es deshidratarlos y, para ello, la firma La Frubense ofrece un importante abanico de frutas, hortalizas, setas y conservas secas.

Entre los más sabrosos se encuentra el mango o el limón, pero también hay otras frutas como el caqui y verduras como pimientos, berenjenas, calabazas o tomate, todas procedentes de cultivos ecológicos. La firma nació en Benalúa en el año 2005 y, desde entonces, ha conseguido que sus productos lleguen a medio planeta.