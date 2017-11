Morales llama a los diputados grancanarios a votar contra los Presupuestos por un perjuicio de 120 millones respecto a Tenerife

El presidente del Cabildo de Gran Canaria, Antonio Morales, ha pedido este martes a los diputados de esa isla en el Parlamento de Canarias que voten en contra de los Presupuestos de la Comunidad Autónoma para 2018, pues Gran Canaria recibe 24 millones de euros menos que Tenerife.

Mientras Tenerife recibe 154.792.253 euros en inversiones y transferencias de capital en 2018, a Gran Canaria le corresponden únicamente 130.644.820 euros, ha asegurado.

Ese desequilibrio en las cuentas previstas para 2018 ha sucedido ya otros años, de forma que Gran Canaria ha dejado de percibir un total de 120 millones de euros menos que Tenerife en los presupuestos entre 2015 y 2018, ha asegurado Morales durante una rueda de prensa.

Por eso, el presidente del Cabildo ha hecho "un llamamiento a la responsabilidad del Parlamento" para que los presupuestos no se aprueben de esa manera "inaceptable e inasumible".

Morales considera que "hay un poder político que cuenta menos con la isla de Gran Canaria" e intenta marginarla "por clientelismo político a favor de otros territorios".

Esa discriminación ya ha sucedido en otras ocasiones, como en el reparto de los fondos del Fondo de Desarrollo de Canarias (FDCAN), razón por la que Gran Canaria no debe permitir el nuevo desequilibrio que le perjudica, ha insistido el presidente del Cabildo de Gran Canaria.

Asimismo, ha lamentado que, ante la queja de la corporación insular, el Gobierno de Canarias haya argumentado que Gran Canaria ha experimentado mejoras en los últimos años y ahora es necesario que otras islas también las logren, pues continúa habiendo muchas necesidades de infraestructuras y equipamiento que deben contemplarse.

"No pedimos más que nadie, sino lo que nos corresponde, tal como recoge el Régimen Económico y Fiscal (REF)", ha dicho Morales.

No polemizar

Según ha asegurado, el Cabildo de Gran Canaria no pretende polemizar con Tenerife y ha comparado las inversiones en cada una de las islas porque ambas son parecidas en población y territorio, por lo que deberían tener un reparto de fondos similar.

El presidente insular ha criticado diversas manifestaciones del presidente del Gobierno de Canarias, Fernando Clavijo, la consejera de Hacienda, Rosa Dávila, y el consejero de Infraestructuras, Pablo Rodríguez, sobre el asunto y ha destacado las contradicciones entre ellos, pues unas veces han defendido el reparto de acuerdo al criterio de población y territorio y otras veces lo han denostado.

Morales ha insistido en la necesidad de que los diputados grancanarios en el Parlamento regional defiendan los intereses de su isla, y ha recordado que, si el 80% de los parlamentarios de una misma isla vota en contra de los Presupuestos, el trámite se paraliza durante tres días.

Preguntado sobre la posibilidad de si el Cabildo de Gran Canaria estaría dispuesto a acudir a la justicia para reclamar una distribución más equilibrada de las inversiones entre Tenerife y Gran Canaria, Morales ha dicho que no quiere "judicializar la política" y confía en una salida negociada.

Clavijo defiende "el equilibrio" de las cuentas

El presidente del Gobierno de Canarias, Fernando Clavijo, ha defendido este martes el "equilibrio" de los tres presupuestos elaborados por su equipo desde 2016, ya que "obedecen a la realidad" de las islas.

Así se ha expresado ante los periodistas a raíz de las críticas de Morales, si bien no ha querido profundizar en los datos hasta conocer en profundidad el informe de la corporación grancanaria y las críticas de su presidente. "No puedo hacer valoraciones, no le he escuchado", ha agregado.