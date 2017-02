Asier Antona: "No acabo de llegar al PP de Canarias, y he venido de abajo arriba, no de arriba abajo"

El candidato a dejar de ser el presidente transitorio del PP de Canarias y convertirse en un líder reforzado, Asier Antona, insiste en que sus adversarios, ahora reducidos únicamente a Cristina Tavío, deberían abandonar la descalificación personal y centrarse en debatir ideas y proyectos. Antona, que afirma que conoce el PP "desde sus más profundas entrañas hasta lo más alto", no quiere criticar a su antecesor, José Manuel Soria ("muchos de quienes lo critican lo han sido todo en política gracias él"), apuesta sin embargo por "un partido más abierto y más dinámico".

En tres días ha cambiado mucho el panorama precongresual. Tras su apabullante presentación de avales hemos pasado de cuatro pre candidatos a solo dos aspirantes a presidir el PP canario ¿Cómo valora la renuncia de Bento y Cardona?

Pues con un respeto absoluto. El mismo respeto que tuve cuando decidieron dar el paso para intentar presidir el PP de Canarias es el mismo que les tengo ahora, que se han retirado.

Pero que la batalla quede en cosa de dos, usted y Cristina Tavío, despeja el bosque ¿no?

Yo voy a seguir estando cerca, hablando con todos y cada uno de los afiliados, pateándome todos y cada uno de los comités locales y llevándoles el proyecto de futuro que quiero para el PP, que se basa en los 8 puntos que ya todos conocen. Sigo insistiendo que este debate no debe ser de personas, sino de contrastar ideas y proyectos para el futuro que no estén basados en el descrédito del adversario, porque de lo contrario le haríamos un flaco favor al partido.

Pues desde el principio ha habido más descrédito que contraste de ideas

Pero alguno de los argumentos que utilizaron para desacreditar se les ha vuelto ahora en contra, como el de que el presidente debería ser de Gran Canaria por cuestión estratégica, porque la isla es 'granero de votos'. Ahora no es así, por lo que se ve, y su discurso se ha caído por los suelos visto que ahora apoyan a una candidata que no es de Gran Canaria.

¿Tanto ruido perjudica al proceso de Primarias, un sistema que el PP ha sido reticente a asumir?

En modo alguno. Creo que es un proceso bueno, que implica la movilización y la participación de los afiliados en las decisiones futuras del partido, y eso siempre es bueno. Abrir el PP al debate y a la participación directa de los militantes, a través de su voto, a elegir al presidente o presidenta del partido es muy positivo. Lo que no es bueno, como he dicho, es que nos alejemos de ésto mediante la descalificación, el insulto gratuito armando ruido en los medios de comunicación porque eso sí que no aporta nada positivo. Si uno habla mal de un compañero de partido, habla mal del propio partido. Y yo, por encima de todo, amo profundamente a este partido y por eso no haré ni ahora ni en el futuro, ningún tipo de descalificación

La polémica sobre sus más de 3.000 avales aún colea...¿por qué esa demostración de poder ante sus entonces tres adversarios? ¿No le bastaban 300 o 400?

Pues porque los afiliados, libremente, firmaron su apoyo. Y era mi forma de agradecer públicamente ese apoyo que me han brindado, lo que me obliga aún más a no defraudarles y a redoblar esfuerzos para que este partido salga fortalecido de cara al futuro.

¿Y lo de qué ha hecho trampas en confabulación con el Comité Organizador?

Ya le dije que quien desacredita a un compañero desacredita a todo el partido, y eso no lo puede hacer alguien que quiere liderar el PP de Canarias.

¿Y cómo se fortalece al PP de Canarias?

Generando dinamismo interno, fortaleciendo los liderazgos en cada una de las islas, implantando más y mejor nuestra estructura, ilusionandonos dentro para poder contagiar esa ilusión fuera. Se fortalece recuperando el espacio perdido, siendo un partido lo suficientemente atractivo y potente. Y todo eso se hace con mucho trabajo, con muchos kilómetros, con mucha suela de zapato gastada, pateando cada rincón de cada pueblo de cada isla y estando muy cerca de los afiliados, que deben ser los protagonistas de la vida del partido y ocupar un papel central.

Asier Antona en el Parlamento de Canarias Flickr Parlamento de Canarias

¿Ese fortalecimiento del PP canario, que tanto usted como su única adversaria repiten tanto, no conlleva la posibilidad de que usted decida que Tavío, Cardona o Bento formen parte de su equipo de dirección?

Mi trayectoria política viene marcada durante mis distintas responsabilidades orgánicas y públicas por una voluntad conciliadora constantemente. Siempre he buscado el acuerdo y el consenso y por eso mis puertas y mis ventanas están permanentemente abiertas, pero lo que me pregunta no depende en exclusiva de mí, sino también de ellos y, por lo que estoy escuchando y viendo no sé si están en esa misma actitud.

Pero, ¿usted está dispuesto a proponerlos si gana la presidencia del PP canario?

Fortalecer al partido pasa por la generosidad de todos, pues solo así haremos grande a nuestro proyecto político.

¿Y esa generosidad debe ser suya integrándolos, si gana, o de ellos dando un paso a un lado?

Esa generosidad pasa porque todos tengamos madurez política, altura de miras y estemos a la altura de lo que nos exigen los afiliados del PP de Canarias.

Antes aludió a recuperar el tiempo perdido. ¿Eso significa entrar en los próximos meses a formar parte del Gobierno de Canarias?

No tiene nada que ver aunque haya gente que haya vinculado el proceso interno del partido con el futuro del Gobierno de Canarias. El PP va a mantener la misma actitud responsable y coherente que hemos tenido desde el inicio de la Legislatura. Vamos a generar estabilidad, porque eso es bueno para Canarias, poniendo sobre la mesa el interés general de Canarias. Ahora bien, si ese interés general se aleja de este Gobierno en minoría de CC, el PP no va a secundar esa actitud.

¿Y qué secundará, entonces? ¿Marcarle la hoja de ruta desde la oposición, cogobernar con CC o con el PSOE?

Lo más importante para Canarias es que no exista un Gobierno frágil y débil, porque tiene una agenda ante sí de asuntos de vital importancia para el Archipiélago, como la reforma del sistema de financiación, la aprobación definitiva de los aspectos económicos del REF y los asuntos que se están negociando en la Unión Europea (UE). Todo ello implica la necesidad de tener un Gobierno fuerte que cuente, por lo menos, con una amplia mayoría parlamentaria y para lograrlo, CC debe hacer un esfuerzo importante para buscar el consenso en los asuntos principales con el resto de fuerzas políticas. Y el PP está abierto a ello en lo nuclear, en lo importante.

Pero no me contesta. ¿Esa amplia mayoría parlamentaria sería dentro o fuera del Gobierno?

Ahora solo contemplo estar en la oposición y desde ahí mantener el pulso de la acción de gobierno.

¿Cuál será su primera decisión si es elegido presidente del PP de Canarias?

Pues reuniré al primer Comité de Dirección para establecer la agenda de trabajo estratégica del partido para los próximos meses, que pasa por fortalecer nuestras estructuras insulares y locales, manteniendo foros de debate conectados con la realidad de los problemas sociales.

Se le acusa de que, si gana, va a intentar controlar los procesos insulares y locales, usando modos y maneras no acordes con la democratización del PP que significa este nuevo proceso

¿Hay algo de lo que no me acusen? Me acusan de casi todo. En todo caso, no acabo de llegar al PP de Canarias, y he venido de abajo a arriba, no de arriba a abajo. He sido concejal en mi pueblo, Santa Cruz de La Palma, presidente local e insular, con responsabilidades en el Cabildo de La Palma y orgánicas en el ámbito autonómico...así que conozco este partido desde lo más profundo de sus entrañas hasta lo más alto y por eso todas sus organizaciones me merecen el máximo respeto, y por eso no voy a entrar en ese tipo de hipótesis que no conducen absolutamente a nada.

¿Qué le parece la teoría de Cardona sobre el afloramiento de sentimientos contenidos tras la etapa de Soria al frente del PP? ¿Lo comparte?

Posiblemente, muchas de las personas que critican ahora a Soria todo lo que han tenido en política se lo deban a él. Yo no tendré ninguna palabra en contra suya, todo lo contrario, porque tengo un profundo respeto y cariño al que ha sido nuestro presidente autonómico que más éxitos ha cosechado en la historia del PP de Canarias.

Pero, sin abandonar ese respeto...¿en qué cree que se equivocó? Dicho de otra manera, ¿cómo va a dirigir usted el partido de forma distinta a Soria?

Llevo ocho meses, haciendo un partido abierto, con una dirección mucho más reducida y eficiente para dar solución a los problemas de los ciudadanos, con reuniones semanales y tomamos decisiones colegiadas entre todos, generando debates, celebrando hasta cinco convenciones, creando un foro de alcaldes y otro de presidentes, incorporando a Nuevas Generaciones al máximo órgano de decisión, hemos creado un Comité de la Experiencia para que todos los que han tenido una trayectoria importante en el partido puedan dar su opinión, hemos creado el Defensor del Afiliado. Todo eso han sido cambios muy importantes en la estructura del partido con respecto a la etapa anterior que demuestran que quiero un partido más abierto, más dinámico y más atractivo para el conjunto de los afiliados.

Es decir, que con Soria el PP era menos abierto, menos dinámico y menos atractivo para los afiliados...

Yo no entro en eso, sino en lo que hago de cara al futuro.