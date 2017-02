Tavío: "Hasta en CC se entendería una moción de censura para evitar unas nuevas elecciones generales este año"

Cristina Tavío, durante 12 años presidenta del PP tinerfeño, es la única candidata que disputará a Asier Antona el liderazgo de los conservadores canarios. Ha sido muy crítica con las formas y los tiempos que el aparato ha instaurado para este proceso de Primarias, aunque con todo lo califica de "ilusionante". Asegura que si sale elegida dirigirá un partido con liderazgo compartido apoyado en los siete presidentes insulares.

Resulta curioso que todas las críticas al funcionamiento del PP en Canarias que están vertiendo en este proceso de Primarias, porque todos los candidatos han hablado de cambiar la forma de hacer las cosas, no las dijeran cuando José Manuel Soria ostentaba el poder

Soria era un líder indiscutido e indiscutible porque arrasaba en las elecciones y, por lo tanto, le debíamos esa lealtad fruto de su esfuerzo y de su entrega. No me arrepiento de haber apoyado a Soria, para nada. Ahora bien, estos son nuevos tiempos y toca un liderazgo integrador y trabajar de otro modo.

¿Qué otro modo?

La cercanía a pie de calle y trabajo en equipo fortaleciéndolo con siete estructuras insulares, que es lo lógico en una Archipiélago.

Sea autocrítica y diga qué se hizo mal en la etapa de Soria en el PP o se debió hacer de otro modo

Yo no creo en la melancolía del pasado. Estoy en el presente y pensando en el futuro. Mi modelo es distinto, pero no puedo decir que será mejor o no.

La ayudo. En su Facebook dijo que Soria presentaba cerca de 6000 avales y que ese modelo de partido no es el suyo

Mire, yo viví en mis propias carnes, cuando me presenté a presidir el PP de Tenerife junto a Ángel Llanos, esa estrategia. Tuve que soportar que se dijera que Llanos era el delfín de Soria, que yo no tenía nada que hacer. Presentó la misma cantidad de avales abrumadora que Antona, él era el candidato oficialista, apoyado en los medios de comunicación...y al final yo gané porque los avales son un requisito, pero lo importante son los votos de los afiliados. Fui 12 años presidenta del PP de Tenerife pese a la estrategia contra mí, y conseguí que el PP pasara de ser el que menos apoyado era de España a que fuera el que más creció en número de afiliados y resultados electorales y Antona, por ejemplo, no ha conseguido ni ganar en su circunscripción electoral.

¿Su llamamiento a todos los candidatos para que se sumen a su proyecto no suena a un grito a la desesperada por tener 282 avales frente a los más de 3.000 de Antona?

No, lo hago porque creo que soy la más preparada, por mi experiencia dirigiendo el PP de Tenerife. Yo podría haber hecho lo mismo que él, presentar 3.000 avales de gente que no está al día en el pago de las cuotas, porque el Comité Organizador solo certifica que 90 sean correctos, el resto no se tiene en cuenta. Yo podría haber presentado muchos más, pero no siendo la candidata oficialista y habiendo el Comité Organizador salido públicamente, todos sus miembros, apoyando a Asier Antona, a mí si me hubiera afeado que hubiera un solo aval que no estuviera al día en el pago de las cuotas. Prefiero que nadie pueda poner en duda mis 282 avales.

Cristina Tavío en una comisión del Parlamento de Canarias Efe/Cristóbal García

Es decir, que usted cree que tendrá más respaldo en las urnas que los avales presentados y, de momento, su llamamiento ha conseguido que Hernández Bento la apoye y Cardona se aparte de la batalla

Afortunadamente, el voto sigue siendo secreto y yo nunca doy nada por ganado, pero tampoco por perdido. Loyola de Palacio decía que solo se pierde la batalla que no se da, pero también creo que se suele perder la que se da por ganada.

¿Usted contará con Antona si sale elegida presidenta del PP?

Por supuesto. Antona ha sido un presidente clave en La Palma en la etapa de José Manuel Soria, conoce el partido en Canarias y a los afiliados, yo misma he pateado las Islas a su lado, y es importantísimo que esté dentro de mi equipo.

¿Recuperar la fuerza perdida por el PP pasa por entrar ahora en el Gobierno de Canarias?

Las prisas no son buenas en este momento, cuando estamos ante el Gobierno más débil de la historia de Canarias, solo sustentado por 18 diputados, y también con un Ejecutivo en minoría en España. Por tanto, tenemos que tener la altura de miras suficiente como para apoyar en Canarias lo que consideremos bueno para esta tierra sin ofender a un PSOE malherido que acaba de ser maltratado por el Gobierno de Canarias.

¿ Y eso cómo se conjuga?

Necesitamos un PSOE fuerte en el Estado que sea capaz de evitar una nuevas elecciones este año, y Canarias se juega mucho en esas circunstancias. Si me pregunta si efectivamente, a lo mejor, para favorecer un escenario de confluencia nacional entre los dos grandes partidos, tendría que prosperar una moción de censura en las Islas, pues en este momento lo entendería hasta mucha gente en CC, porque es mucho lo que se juega el Archipiélago en los próximos Presupuestos del Estado y en la nueva financiación autonómica.

¿Me está diciendo que es más partidaria de cogobernar con el PSOE que con CC?

Yo he dicho lo que he dicho. Creo que hay que ser muy prudentes y no hay que tener prisas ante este momento muy delicado y creo que hay que tener la sensibilidad suficiente para mantener al mismo tiempo el diálogo que en Canarias está ofreciendo el PSOE, Podemos y NC pero también ese diálogo sincero hay que mantenerlo con CC. Pero repito, si la única vía para que el PSOE a nivel nacional apoye los Presupuestos del Estado y la nueva financiación es que en las Islas haya una moción de censura, pues habría que hacerlo, poniéndose de acuerdo en un programa de gobierno previamente, claro está. Si a nivel nacional funciona ese diálogo...¿por qué no puede funcionar en Canarias? ¿A quién le puede molestar?

¿Qué decisión tomará al día siguiente del Congreso regional del PP si sale elegida presidenta

Pues, precisamente, reunir a los siete presidentes insulares, que quiero que sean miembros del Comité de Dirección y, conjuntamente, adoptar una decisión sobre lo que estamos comentando, en un sentido u otro, y que la decisión sobre lo que interesa más a Canarias sea consensuada: ¿extender a Canarias la consolidación del diálogo a nivel nacional o continuar adelante con una CC débil y en declive hasta 2019 y hacer frente así a las elecciones autonómicas?

¿Eso de incluir a los siete presidentes en su Comité de Dirección no puede ser interpretado como una intención de teledirigir los próximos congresos insulares?

Para nada. Los que me conocen saben que no teledirijo a la gente. En mi vida, todo el que ha estado a mi lado es porque quería. A mí no me gustan los amores a la fuerza, porque en política tienen poco recorrido, pues hay que estar siempre dispuesto a que a uno le muevan la silla.