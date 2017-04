El Observatorio contra la Corrupción recurrirá el archivo del mitin de Rajoy pagado por una inmobiliaria

El Observatorio de la Ciudadanía contra la Corrupción ha anunciado este miércoles su disposición a emplear toda la "capacidad legal" para lograr que prospere el recurso que presentará contra el auto de archivo del denominado caso grupo Europa de Mogán, una pieza separada del caso Góndola, en la que se ha investigado pagos irregulares de una promotora de viviendas, Grupo Europa , entre ellos, un mitin de Mariano Rajoy en diciembre de 2005, a cambio de obtener un concurso público del Ayuntamiento, presidido por el PP.

Este colectivo fue expulsado como acusación popular en marzo pasado, tras haber sido admitido en mayo de 2016, pero a pesar de esa expulsión sí se le ha notificado el archivo de la causa, por lo que espera que prospere este recurso de reforma ante el mismo juzgado instructor de San Bartolomé de Tirajana, en el sur de Gran Canaria.



En declaraciones a Efe, el portavoz del Observatorio, José Manuel Sánchez Fornet, ha señalado que discrepan con la decisión de la Fiscalía de no formular acusación por no observar relación entre los eventos financiados por la promotora Grupo Europa y la obtención de un concurso para construir viviendas públicas en Mogán.



Desde el Observatorio se entiende que sí se han producido delitos de tráfico de influencias, malversación y prevaricación por los pagos presuntamente irregulares que efectuó Grupo Europa para financiar, entre otros actos, un mitin de Mariano Rajoy (PP) en la localidad moganera de Arguineguín, en diciembre de 2005. Sostiene asimismo que existen "diferencias" sustanciales sobre lo que interpreta la juez cuando ordenó hace un año la transformación de la instrucción en procedimiento abreviado previo a la apertura del juicio oral y la posición de la Fiscalía, por lo que insiste en que "no es razonable" el archivo de la causa.



El portavoz ha informado que desde el Observatorio se recurrirá también la decisión del Juzgado de Instrucción 1 de San Bartolomé de Tirajana, que les fue comunicada con anterioridad al auto de archivo, sobre su exclusión de la causa.



Así, ha subrayado que ante la "discordancia legal" que se ha producido en el procedimiento, se siguen considerando competentes para presentar el recurso, pues, a pesar de la expulsión, se les comunicó el auto como parte personada.



En el caso Grupo Europa figuraban como imputados la ahora alcaldesa de Mogán, Onalia Bueno, el exalcalde Francisco González, y el propietario de Grupo Europa, Manuel Antón Martín, cumpliendo condena por pagos del mismo calado llevados a cabo en el municipio de Telde, entre otros.



Asimismo, el Observatorio está pendiente de una resolución de la Audiencia de Las Palmas sobre si procede su personación en el caso Góndola, que investiga otras tramas de corrupción urbanística en Mogán, tras el recurso de apelación que interpuso al no permitírsele ser parte de la causa, según ha indicado su portavoz.