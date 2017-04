Coalición Canaria mantiene su apoyo a los presupuestos de Rajoy pese a los escándalos de corrupción del PP

Los últimos escándalos conocidos de corrupción en el Partido Popular (PP) no disuaden a Coalición Canaria (CC) de su decisión de apoyar los Presupuestos Generales del Estado (PGE) para 2017. Para Ana Oramas, la única diputada de CC en el Congreso, la entrada en prisión del expresidente de la Comunidad de Madrid Ignacio González por la operación Lezo, la dimisión del presidente de Murcia por el caso Púnica o la citación como testigo de Mariano Rajoy en el juicio de la trama Gürtel "no tienen nada que ver" con la aprobación de las cuentas estatales.

La diputada nacionalista ha garantizado este martes que mantendrá el sí a los presupuestos presentados por el Gobierno de Rajoy porque, en su opinión, cambiar el sentido del voto y romper el acuerdo sellado el pasado 5 de abril entre su partido y el presidente del Ejecutivo "ni beneficia a Canarias ni ayuda en la lucha contra la corrupción".

Según Oramas, estos PGE representan una importante inyección de inversión pública para el Archipiélago y un impulso para los servicios sociales. "Hemos consegudo planes de empleo, inversiones para obras hidráulicas, para carreteras, costas... Ya en julio vienen 220 millones para sanidad y para servicios sociales, 360 para el año que viene y 550 para 2019", ha afirmado la diputada de CC, que suma a estas "bondades" la desvinculación de la financiación autonómica del Régimen Económico y Fiscal (REF) de Canarias, una medida que, calcula, procurará más de 200 millones adicionales cada año a las Islas.

Con el voto asegurado de los diputados de PP (137), Ciudadanos (32) y CC (1) y el más que probable apoyo del PNV (5), las miradas se centran ahora en el escaño que ocupa otro canario, Pedro Quevedo, miembro de Nueva Canarias (NC), partido que se presentó a las últimas elecciones generales en confluencia con el PSOE, pero que mantiene su autonomía con respecto a los socialistas. El voto de Quevedo es crucial, puesto que puede convertirse en la llave para aprobar los PGE de 2017, en el ansiado voto 176 que otorgue la mayoría parlamentaria al Gobierno de Rajoy.

En declaraciones realizadas la mañana de este martes en Cope Canarias, Quevedo ha admitido que los últimos casos de corrupción del PP "no ayudan en nada" a la hora de dar el sí a los presupuestos. "No deja de impresionarte cuando ves a lo que están dispuestos a llegar algunos. La asociación del PP con la corrupción empieza a ser insoportable", ha manifestado el diputado de NC, que, sin embargo, sigue manteniendo la puerta abierta a negociar y espera una llamada del ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro, para que las conversaciones "dejen de ser virtuales y pasen a ser reales".

Quevedo ha reconocido que su partido se encuentra inmerso en un proceso "muy delicado" y que, por ello, debe primar "la rigurosidad y la seriedad". De momento, ya ha redactado una enmienda a la totalidad de las cuentas que prevé explicar públicamente en los próximos días. El socio del PSOE en las Islas en los últimos comicios atisba un exceso de "triunfalismo" por parte del Gobierno de Canarias en relación con los PGE para 2017. "Hay avances y recuperación del daño hecho, pero se deben mejorar y lo vamos a plantear en todos los planos". ha asegurado el diputado de NC, que ha evitado ser más explícito porque "no interesa desde el punto de vista de las negociaciones estar dando ese tipo de pistas".

Entre las exigencias que planteará y que sí ha avanzado se encuentran la reclamación para aumentar hasta el 75% el descuento de residente para viajar entre islas y la necesidad de "nominar" las partidas del convenio de carreteras para destinar los fondos a obras que considera primordiales, como la carretera de La Aldea, en Gran Canaria, o la TF-5, la autopista del norte de Tenerife, entre otras. Con respecto a este convenio, Quevedo ha recordado que para este ejercicio el acuerdo contemplaba una partida de 226 millones de euros y el Gobierno central destina 175, un desfase de 51 millones que se suma a los incumplimientos de años anteriores, que el diputado de NC cuantifica en un total de 880 millones de euros.

"No se nos puede pedir que nos suicidemos. Aplaudir con las orejas las políticas que hemos criticado durante cinco años equivale a un suicidio", ha concluido.

"Es mezclar churras con merinas"

Para Saúl Ramírez, diputado de Ciudadanos por la provincia de Las Palmas, vincular los casos de corrupción que han salpicado al PP con una herramienta "técnica" como los presupuestos es "mezclar churras con merinas". "Cuando nos sentamos a negociar, lo hicimos buscando las partidas necesarias para los ciudadanos. El revuelo en torno al PP deberá dirimirse en la Justicia. Nosotros mostramos un respeto escrupuloso. No tiene nada que ver con las infraestructuras o con los préstamos a la Seguridad Social", ha dicho.

Ramírez considera "una vergüenza" los "reiterados casos de corrupción" y la "cleptocracia implantada" de los dos partidos que se han sucedido en responsabilidades de gobierno en las últimas décadas en España (PP y PSOE). Sin embargo, cree que esos problemas deben resolverse en otros ámbitos "más allá de los Presupuestos Generales del Estado".

El diputado de Ciudadanos recuerda que su formación ha pedido que se agilice la comisión de investigación sobre la financiación del PP y ha reclamado que se eliminen los aforamientos. "No nos fiamos de ellos", ha reconocido.

En relación a los presupuestos, Ramírez cree que Canarias "puede presumir de unos presupuestos que incrementan un 12% las partidas para las islas". "No son los presupuestos perfectos, no son los presupuestos de Ciudadanos, pero se puede protestar por todo y subirse a un autobús o apoyar unas cuentas buenas para Canarias. Se me hace muy dificil pensar que Pedro Quevedo se pueda quejar de estos presupuestos. Con respecto a Canarias son los mejores, me atrevería a decir, de los últimos diez años", ha zanjado.

El viernes expira el plazo para presentar enmiendas a los presupuestos. El debate se celebrará los próximos 3 y 4 de mayo.