La Fiscalía rechaza que Rajoy declare como testigo en el juicio de Gürtel

La Fiscalía ha rechazado este martes que Mariano Rajoy declare como testigo en el juicio sobre la primera época de Gürtel, porque argumenta que el presidente del Gobierno no podría aportar nada nuevo sobre la caja B del PP, cuya existencia ya está acreditada. El tribunal no ha sido capaz de adoptar una decisión tras un primer receso y aún no ha desvelado si Rajoy será citado como testigo.

Los tres magistrados que componen el tribunal, el presidente Ángel Hurtado y los jueces Ricardo de Prada y Julio de Diego, se han reunido durante unos 20 minutos para decidir sobre la petición de la Asociación de Abogados Demócratas por Europa (ADADE), que había pedido la declaración de Rajoy para sacarle de la "urna de cristal" que le ha protegido hasta ahora.

Tras ese receso, Hurtado ha dado paso a la declaración de la testigo prevista para la jornada de hoy, y ha asegurado que aún no iban a comunicar a la sala su decisión sobre la declaración de Rajoy.

Tanto la Fiscalía como la Abogacía del Estado se han opuesto a la citación. La fiscal Concepción Nicolás ha asegurado que su declaración no es "útil ni necesaria", porque no hay nuevos elementos que la hagan necesaria. Además, ha añadido que Rajoy solo podría aportar nuevos datos sobre la caja B del PP, cuya existencia ya está acreditada, en palabras de la fiscal. Edmundo Bal, abogado del Estado, se ha sumado a esos argumentos y ha afirmado que la declaración sería "inútil y redundante".

Todas las acusaciones que han tomado la palabra se han opuesto a la citación de Rajoy argumentando que se pretende "imputarle el conocimiento y tolerancia de los hechos que se están imputando al señor Bárcenas". El abogado del PP también ha rechazado que se cite al presidente del partido: "Su declaración ni es pertinente ni es necesaria, y además puede ser absolutamente perturbadora".

El tribunal ya se opuso a la citación de Rajoy poco días después de que comenzase el juicio, en octubre del pasado año, tras la petición de varias acusaciones populares. Hurtado dijo entonces en fase de instrucción ya rechazó esta petición y dejó abierta la posibilidad de citar a Rajoy más adelante, en función de cómo se desarrollase el juicio. Es el mismo criterio expresado por la Fiscalía: rechaza que se le llame a declarar por el momento, "sin perjuicio" de cómo se desarrolle el proceso.

El magistrado que preside el tribunal dijo también entonces que las declaraciones de tres ex secretarios generales del PP -Francisco Álvarez Cascos, Javier Arenas y Ángel Acebes- darían respuesta a las cuestiones que justificaban la petición de que declarase Rajoy.

ADADE no se dio por satisfecha con esta explicación y repitió su petición a finales del mes de marzo. Aseguraron que separar responsabilidades políticas y las económicas "supondría otorgar patente de corso a los responsables políticos quienes (...) desde su posición de testigos, algo, mucho, tendrían que decir sobre lo sucedido, con independencia de que penalmente puedan no ser responsables”.