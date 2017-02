Cardona, dispuesto a unirse a Hernández Bento y Tavío para conformar una sola alternativa a Antona

El candidato a la Presidencia del PP en Canarias Juan José Cardona ha dicho este viernes que está dispuesto a hablar con Cristina Tavío y Enrique Hernández Bento para conformar un sola alternativa a Asier Antona y ha pedido "neutralidad y transparencia" al comité organizador del Congreso.



En declaraciones a los periodistas, Cardona ha afirmado que su "mano está tendida a todos para hablar de confluencia" y que su "talante y voluntad" es lograr un partido "más fuerte" y procurar un cambio en la dirección del PP en las islas ante la continuidad por la que, a su juicio, aboga Antona.



Así mismo, ha dicho que cree que comparte principios y valores que debe tener la organización con los candidatos Enrique Hernández Bento y Cristina Tavío, por lo que en los próximos días se verá si es posible que los tres confluyan en una sola candidatura.



En cuanto al comité organizador del Congreso que los populares canarios celebrarán en marzo para elegir al presidente y la nueva dirección del partido, Cardona ha confiado en que actúe con "exquisita neutralidad", como marcan los estatutos del partido del PP, si bien ha dicho estar sorprendido de que siete de sus miembros sean partidarios del candidato Antona.



En este sentido, se ha preguntado cómo van a entender los afiliados del partido esa neutralidad, independencia y transparencia que se les supone cuando ya han manifestado en las redes sociales y en emisoras de radio su apoyo al actual presidente del PP en Canarias.



El exalcalde de Las Palmas de Gran Canaria ha indicado que sigue vigente su propuesta de celebrar un debate entre los cuatro candidatos, si bien ha indicado que Antona "no la ha aceptado indirectamente", porque no le debe interesar, lo que, a su juicio, es una "oportunidad perdida para los afiliados".



Cardona además ha opinado que el hecho de que concurran cuatro candidatos a esta elección no responde a ningún "exceso" sino que es "algo democrático" y normal después de un "liderazgo rotundo" durante 18 años de José Manuel Soria.



En relación al papel desempeñado por Antona en el congreso nacional de su partido celebrado el pasado fin de semana, ha dicho que su protagonismo se debió a que representa al PP de Canarias, pero si "lo que quiere vender es que tiene el apoyo de Génova, allá el con su responsabilidad".



Por otra parte, Cardona ha defendido que sería un "disparate" que el PP propiciara una nueva desestabilización del Gobierno de Canarias y ha dicho ser partidario de concluir esta legislatura, que ya va por la mitad, sin "más sobresaltos".



En este sentido, ha comentado que comparte con Antona la posición que ha mantenido sobre este asunto, si bien no le pareció adecuado que propusiese a los otros partidos representados en el Parlamento que presentasen una moción de censura condicionada a que él fuera el candidato y se apoyara su programa.



Así mismo, ha dicho que, a largo plazo, es preciso modificar la ley electoral canaria, que reconoce que ha cumplido un "ciclo importante", pero que se debe cambiar para evitar que siga propiciando gobiernos "débiles" y que no refleje de manera proporcional a la ciudadanía de las islas.