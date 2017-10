La producción ecológica se incorpora como categoría a los Premios Gran Selección

La próxima edición de los Premios Gran Selección contará con una nueva categoría relacionada con la producción ecológica. La Junta castellano-manchega, a través del titular de Agricultura, Medio Ambiente y Desarrollo Rural, Francisco Martínez Arroyo destaca la contribución de los alimentos ecológicos de Castilla-La Mancha como productos de calidad diferenciada, tanto en el mercado interior como en el internacional y, por tanto, “es de justicia” incluirlos como categoría en los galardones más importantes de la Comunidad Autónoma ya que vienen a revalorizar el patrimonio de los productos agroalimentarios de calidad diferenciada de la región.



Se trata de empresas que, como El Cantero de Letur, dedicada a producir productos lácteos ecológicos y que citaba Martínez Arroyo, "vertebran el medio rural, creando empleo y haciendo posible la actividad sostenible de los ganaderos de la zona”. Gracias a esta empresa y a las ayudas para la incorporación de jóvenes además de la convocatoria de 2016 para nuevos agricultores que quieran transformar su modelo productivo en ecológico, “cuatro nuevos productores pasan a ser nuevos proveedores de la empresa”, ha indicado.



Son “empresas implicadas, que no se deslocalizan, que ponen en valor el producto de los ganaderos de la zona y que permiten que no se pierda e incluso se gane, como es el caso, agricultores y ganaderos en la región”. Una noticia que se ha producido gracias a la dotación para las ayudas a la agricultura y ganadería ecológica en el Programa de Desarrollo Rural (PDR) de Castilla-La Mancha “que ha permitido que se incorporen 1.500 nuevos productores al sistema que no podían entrar en la legislatura pasada”. Y que, como es el caso, ahora pueden suministrar leche ecológica a empresas punteras de la región como ésta que llegan a los estantes de la gran distribución desde la Sierra del Segura albaceteña.



Estas empresas también disfrutas de ayudas para la innovación. En esta materia, ‘El Cantero de Letur’ ha obtenido directamente unos 500.000 euros de ayuda en dos proyectos a través de la línea FOCAL en 2015, para innovar en la fabricación de yogures y quesos ecológicos, y en 2017 han solicitado también otra ayuda de FOCAL para ampliar sus instalaciones, “siendo un buen ejemplo de éxito empresarial sostenible en el medio rural con apoyo de la Administración autonómica”, en palabras del consejero de Agricultura.



Castilla-La Mancha estará presente en la próxima edición de Biofach, en la que el Instituto de Promoción Exterior de Castilla-La Mancha (IPEX) promueve la participación agrupada de empresas del sector de alimentos y bebidas en la feria más importante del mundo en este ámbito y que se celebrará en Nuremberg del 14 al 17 de febrero de 2018.