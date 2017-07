¿Hay alternativas a las residencias o centros de día? Una empresa quiere ofrecerla

Las experiencias personales pueden ser claves a la hora de desarrollar un negocio emprendedor. Es el caso de Guillermo Molina Valiente y Marta Cuesta López, dos jóvenes madrileños que crearon en abril de 2014 el proyecto Felizvita. "En concreto, cuando vimos qué pasaba con nuestros abuelos y las necesidades asistenciales en domicilios para las personas dependientes", explica Molina. La empresa, que ha sido seleccionada dentro del programa BBVA Momentum, se dedica a la asistencia y cuidado de personas dependientes de personas mayores, discapacitados, enfermos o niños en la Comunidad de Madrid .

Pero el concepto va mucho más allá. La idea, explica Guillermo, era crear una suerte de sinergia entre la necesidad de ofrecer una mayor calidad de asistencia a las personas dependientes y entre la situación de paro a largo plazo que se puede observar actualmente en España. "Vimos carencias en el sector, de cara a la seguridad que había en el ámbito asistencial y por eso decidimos montar un proyecto que diese un servicio seguro y que acompañase a las familias en todo el proceso, guiándoles, asesorando y dando tranquilidad", describe.

Para esto crearon este sistema entre la gente que necesitaba trabajar y quienes necesitaban asistencia para realizar sus tareas diarias. El proceso parte desde una evaluación de las necesidades de los usuarios, y también de su entorno, lo que luego se contrapone a las candidaturas que reciben a los distintos puestos de trabajo como auxiliar o técnico de ayuda a domicilio. "Seleccionamos en torno al 10% de las candidaturas que recibimos, enfocándonos entre quienes tienen la mayor vocación y potencial. No siempre es necesaria la formación, nosotros lo que buscamos es que la persona tenga vocación", asegura.

A partir de esta selección, los coordinadores y técnicos forman a los elegidos en un sistema de prácticas para que puedan llegar a a ser autónomos a la hora de realizar una asistencia. La importancia de este proceso de evaluación de candidaturas recae en que el servicio quiere ser una alternativa a las residencias, en todos los aspectos, pero especialmente en el personal. "Queremos que la gente tenga una vida digna en el domicilio y para eso ofrecemos desde las tareas más básicas de asistencia doméstica, hasta las más complejas. Tiene que ser una patología muy importante con cuidados especializados para que no se pueda mantener", afirma Molina.

El emprendedor defiende que existen evidencias científicas que muestran que la asistencia domiciliaria no tiene "nada que ver" con la que se puede ofrecer en las residencias, considerando que estas últimas ofrecen una labor "muy buena" a mayores y dependientes. Molina explica que los cuidados son especializados, pensados específicamente para cada cliente y que "toda" la atención va orientada a la misma persona. "Son los asistentes que se amoldan al usuario y no al revés", explica. Además, añade que la tranquilidad que tiene su familia y la persona en su entorno, su propia cama y comiendo en su propio salón "no son comparables".

Por otro lado, Felizvita también ofrece asesoramiento y terapia a la familia, lo que destacan es una parte "importante" del proyecto. Guillermo señala que no sólo se trata de asistir al usuario, sino de ofrecer un servicio de 360º, lo que debe incluir también a la familia. "Muchos procesos de dependencia son paulatinos, pero en otros casos está sobrevenida. Puede ser un ictus y entonces la familia no puede asimilarloy en este proceso es donde entra el equipo de terapeutas", explica. Así, se ayuda al entorno del paciente a adaptarse y a ofrecer tranquilidad, así como para paliar las posibles inquietudes o desconocimientos.

Guillermo Molina celebra haber sido elegido dentro de BBVA Momentum, principalmente porque se les ofrece un "sello de calidad". "Al confiar en una empresa social dentro de todas las que hay, ha confiado en nosotros y esto es un sello de garantía y de que se está haciendo las cosas bien", afirma. En este sentido, también destaca las bondades de un posible acceso a financiación y a la asesoría que implica el programa. "Muchas veces los emprendedores nos vemos solos al tomar decisiones y no sabes si estás acertando o no. Por eso tienes la tranquilidad que te genera un equipo de expertos", concluye. Felizvita ha tenido más de 350 clientes desde 2014 y ha empleado a unas 400 personas.