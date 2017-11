La Audiencia rechaza juzgar al exsenador del PP acusado por la Fiscalía de mentir en defensa de un narco

La Audiencia Provincial de Pontevedra ha acordado el sobreseimiento de la investigación abierta contra el exsenador del PP gallego Carlos Mantilla por supuestamente mentir como perito judicial en defensa de un narcotraficante. La jueza instructora había propuesto la apertura de juicio oral y el pasado junio la Fiscalía había emitido su escrito de acusación en el que pedía año y medio de prisión. Sin embargo, el caso no llegará a juicio por entender la Audiencia que los “indicios” relatados por jueza y fiscal son “insuficientes”. La actuación pericial de Mantilla, dice el tribunal, pudo no ser rigurosa, pero según su visión no fue intencionada.

Mantilla, abogado y economista y destacado dirigente del PP de Vigo durante tres décadas, en las que fue diputado y senador, actuó en 2014 como perito economista en un juicio en el que Juan Carlos González Martín, alias Culebras, resultó condenado por narcotráfico y blanqueo. La Fiscalía acusó a Mantilla de mentir en defensa del narco justificando como ahorros sus ingresos procedentes de actividades ilícitas y pidió para él año y medio de cárcel, nueve años de inhabilitación como perito y multa de 3.000 euros.

Mantilla recurrió y el jueves de la pasada semana la sección quinta de la Audiencia Provincial de Pontevedra con sede en Vigo emitió un auto en el que le da la razón. Según la Audiencia, los “indicios” recogidos por la jueza instructora como consecuencia del relato del fiscal “se estiman insuficientes para continuar el procedimiento, pues no cabe confundir la deficiencia, insuficiencia, inexactitud o ligereza, si se quiere, en la elaboración de un dictamen técnico, con el falso testimonio que se imputa”. El tribunal dice que “el hecho de que no se aporte con los informes [de Mantilla en el juicio contra el narco] documentos y extractos que justifiquen el origen del dinero podrá afectar a la consideración del informe como carente de rigurosidad pero no de falsedad”. La Audiencia también añade que el propio tribunal que juzgó al narco no otorgó valor al informe que realizó Mantilla “por estimarse que tenía muy poco rigor científico, y ello no obstante no comportó el que se hubiera emitido un informe bajo falso testimonio” por parte de aquellos jueces.

El tribunal también dice, de la acusación de falso testimonio que pesaba sobre Mantilla, que “como delito eminentemente intencional se requerirá no sólo la objetiva falta de verdad en la declaración o dictamen, sino además el dolo directo, consistente en conocer la falsedad y querer así expresarla”. Por todo ello, la Audiencia considera que los “indicios” aportados por jueza instructora y fiscal “no son suficientes” para juzgar a Mantilla y acuerda el sobreseimiento provisional de las actuaciones contra él.