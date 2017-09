"La Transición para nosotros fue ejemplar", dice Feijóo preguntado por la situación de los Franco en Meirás

La democracia, ha destacado este miércoles el presidente de la Xunta, Alberto Núñez Feijóo, "ampara incluso a quien no cree en la democracia y el Estado de Derecho". Esa ha sido su respuesta cuando la portavoz del BNG, Ana Pontón, le ha preguntado en el Parlamento de Galicia por las actuaciones de su gobierno ante los incumplimientos de la familia Franco de su deber de abrir al público el Pazo de Meirás. "Para usted la Transición fue calamitosa, para nosotros fue ejemplar, esa fue la gran diferencia entre nosotros los demócratas y los que no aceptan la democracia constitucional", le dijo el popular a la nacionalista, para acusarla a continuación de apoyar el incumplimiento de las leyes en Cataluña reproduciendo así una relación entre dos hechos (el conflicto del Pazo de Meirás y el conflicto catalán) que ya hizo dos días antes la Fundación Franco en un comunicado en el que cargó contra el BNG.

Comenzó su intervención la portavoz nacionalista destacando que la Fundación Franco quiere hacer en Meirás "un parque temático del franquismo con su complicidad", y recordó que hasta finales de 2012 la Xunta le abonó a la familia Franco más de 50.000 euros para pagar la seguridad privada del recinto. Ante el importe de 4.500 euros, por debajo del máximo legal, de la multa que la Xunta anunció el pasado sábado que le impondrá a los Franco por no facilitar las visitas al recinto como exige la ley, la conclusión de Pontón fue que a la familia "le sale gratis incumplir la ley".

Feijóo le respondió destacando que el actual gobierno gallego es el primero que sanciona a los Franco "y si hay apología del franquismo iremos al fiscal", censurando que no lo hiciese el BNG. El presidente de la Xunta insistió en su argumentación de que no quiere ni comprar ni expropiar el pazo para que eso no suponga pagarle dos veces a los Franco, después de que estos ya recibiesen el recinto en 1938 como una supuesta donación del pueblo gallego que fue gestionada con amenazas a los vecinos. Feijóo apostó porque "investigadores y universidades" analicen cómo se realizó esa supuesta donación original y acrediten "vicios ocultos" que posibiliten que el pazo pueda volver al dominio público de manera gratuita. Sin embargo, la nacionalista mostró su desconfianza sobre esa propuesta: "Usted quiere que sus expertos le digan que no hubo ningún vicio", le respondió Pontón.

El presidente gallego finalizó su intervención cargando contra el BNG y acusándolo de querer que la Xunta incumpla la ley para recuperar el Pazo de Meirás al igual que según él los nacionalistas apoyan que se incumpla la ley para avanzar con la independencia de Cataluña. Una relación similar entre la actuación de los nacionalistas en el Pazo de Meirás -que llegaron a ocupar varias horas durante una protesta hace unos días- y el independentismo catalán que ya hizo la propia Fundación Franco en un comunicado emitido hace dos días. "Lecciones de democracia, sobre todo del BNG, en estos momentos ninguna", finalizó Feijóo.

El PP rechaza prohibir que la Fundación Franco gestione las visitas al pazo

El debate entre Feijóo y la portavoz nacionalista se produjo al inicio de un Pleno del Parlamento de Galicia en el que la mayoría absoluta del PP acabó rechazando dos iniciativas de En Marea y BNG que pedían prohibir que la Fundación Franco gestione las visitas al pazo y encomendar esa tarea al Ayuntamiento de Sada, en cuyo término municipal se sitúa el recinto. Las dos formaciones también defendieron la propuesta aprobada por el Pleno de ese ayuntamiento de declarar no grata a la familia del dictador y reclamaron que se inste la ilegalización de la Fundación Franco. Sin embargo, el portavoz del PP, Pedro Puy, replicó que las ilegalizaciones las deciden los tribunales y que la declaración de no grata no tiene ninguna repercusión real. Puy pidió concentrar los esfuerzos en recuperar el Pazo de Meirás para el dominio público demostrando que la donación inicial del recinto estuvo viciada.